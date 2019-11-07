Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Україна повернулася до планів розміщення нових і викупу євробондів в обігу, які перенеслися у червні на тлі відставки голови Нацбанку. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерела в банківських колах. Повідомляється, що в середу відбудеться конференц-колл з інвесторами, за підсумками якого може бути розміщений випуск доларових євробондів з погашенням в березні 2033 року. Паралельно Україна планує 23 липня оголосити викуп єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 рр. на суму до $ 750 млн. Організатори залишилися ті ж, що і у скасованої в червні угоди - Goldman Sachs і J.P.Morgan.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/22/663243/ Черговий іспит на профпридатність для нового голови НБУ. Якщо буде успішним - можливий відкат. Але залишається питання ставки. Думаю її опустять до 5% щоб вернути банки в первинку по ОВДП. Що, в свою чергу, може не дати валюті здешевшати відчутно. Виглядає на спробу зробити новим робочим рівнем 28 +- 20-25 коп. Глянемо, що з того вийде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
heineken написав:Завжди з повагою та iнтересом читаю Ваші дописи.Але,не зважаючи на ваші фундаментальни спроби заспокоїти ринок в напрямку курсу 25, все ж спостерігаємо ближче до 28.Через те ваші прихильники ,які очікують па25 ,вже мають збитки та будуть мати ще.Можливо,треба визнати,що укріплення до 23,5 в минулому році є чистим популізмом ті "загоном", і що реальний коридор на сьогодні 27,5-29 (який,доречі,давно закладений в цінах інтернет- магазинів ,туристичних агенцій та інших " бариг")?І якщо таки буде короткострокове укріплення,то тільки для відкупу для подальших спекуляцій.З повагою
А чому 25? Чому не 23 чи 20? Нижче ніж 26,5 я взагалі з березня (коли кардинально змінилися обставини) не пишу. Ви вже дуже давно в моєму особистому ігнорі. Можете не старатися. П.С. Наразі, вчорашній день був успішним. Домовилися з ЄС про 1,2 млрд євро (0,6 вже) і розмістили бондів на 2 млрд дол США (1,1 в ЗВР і решта на викуп 21 року). Тиск на грн має зменшитися. Якщо таки не буде спротиву фундаменту і все буде відбуватися в межах економічної доцільності, то 28 не перейдемо ще до листопада-грудня. Може бути повернення до 27 (26,8). Але поки ще багато залежить від нерезидентів і експортерів. 29-30 і 5 значні погашення. Хто катається на вчорашній-сьогоднішній гірці - будьте обережні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
У вівторок планують розміщати, згідно анонсу, 5ти місячні, однорічні, 2,5 річні і 4-ри річні гривневі папери та річні номіновані у валюті. Однозначно 2,5 і 4 ри річні не для "внутрішнього вжитку". Подивимося, на скільки ефективними будуть уже зроблені розміщення євробондів та анансовані на 30-те липня ще 2 млрд...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Щодо подальших рухів і напрямків, сьогоднішнє розміщення - продовження цирку. Розмістили тільки короткі папери і то пару заявок (правда за два вівторки практично наколядували на завтрашнє погашення). Довгі папери ніхто навіть не пробував купувати. Шевченко не може знайти поки спільної мови з банками та "нерезидентами" з нерезидентами. А "свої нерезиденти" поки не дозріли, чи "еліта" без бабла. Тепер треба слідкувати за тим чи продовжать банки купувати а нерезиденти продавати ОВДП на вторинці.
Я не аналізував, яких саме паперів буде погашення завтра, тому і стверджував, що може бути вплив на курс. В даному випадку, погашення 77-денних паперів - впливу на ринок бути б не мало. Це папери банків, які точно у валюту не підуть. Скоріше всього, така ж ситуація і з погашенням 5 серпня - там також гроші банків...Вплив може бути, якщо на ці гроші з погашення викупляться папери у нерезидентів на вторинці.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
TylerTruman_ написав:євровалюта на корекції від 2008 року має => низхідну трендову лінію зараз в р-ні 1,208; фібо рівень 38,2%=1,243 ... на денному та тижневому ТФ перекупленість, пора ламати роги євробичкам?
Вітаю, важко зараз щось говорити про головну валютну пару. Перед виборами в США, та й зразу після них, курс буде дуже залежний від політики. Чесно, після старту цього росту я чекав, що євро дійде до 1,14-1,15 і повернеться в коридор 1,08(09)-1,1(1,11). Писав про це, писав, що після виборів, якщо переможе Трамп - євро звалиться до 1,05 а якщо Байден - піде до 1,2... Але у Трампа є та ж проблема, що і в зеленої плісняви - він страшенно не компетентний, обмежений, надмірний... Засліплений бажанням перемогти будь що, і кидаючись для цього від одного екстремального заходу до іншого, він, за кілька останніх місяців, довів США до стану, в якому ця країна ще не була ніколи в своїй історії. Цей недоумок за цілий президентський термін так і не зміг навчитися користуватися хоча б такими потужними інструментами як армія і долар. Тому, сказати де буде курс в цій парі найближчим часом не беруся. Логічно, після того як провідні економіки ЄС провалилися на 11-12% а то й більше (та ще й більше прогнозу) в другому кварталі, а економіка США тільки на 8-9% (краще прогнозу) долар мав би відчутно зміцнитися (саме на стільки впала економіка США а не 30+%, як кричать з усіх чайників проросійські експерди і їх бездумні ретранслятори тут). Але поки долар зміцнився лише на 0,5% до корзини за день (євро здешевшало з максимуму в 1,19 до 1,178). Що буде далі - не берусь прогнозувати, але євро однозначно дуже "стрьомна" валюта з "приходу" Трампа... Щодо гривні, то сьогодні ми побачили ефект вчорашнього розміщення євробондів. Ринок більше вірить і прагне зміцнення грн, але є сила, яка не хоче цього допустити. Все й далі буде залежати від нерезидентів і експортерів. Враховуючи те, що Шевченко ще зовсім не виконує ефективно своїх функцій, щось також прогнозувати важко. П.С. Я пропаду на кілька тижнів, треба відпочити. Бажаю всім успіху і профіту...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Ще два слова, з вашого дозволу, друзі і пропадаю. Ракетчики-девальватори на кожному куті ліплять ріст грошової бази. Разом з тим:
За даними НБУ, на 1 липня в готівковому обігу України перебувало готівки на суму 486,3 млрд грн, зокрема банкнот – 483,4 млрд грн (2,96 млрд штук) та монет – 2,8 млрд грн (13,4 млрд штук).
Як зазначається, з початку цього року готівка в обігу зросла на 14,4% (на 61,2 млрд грн) у порівнянні з її зменшенням на 1,6% (або на 6,4 млрд грн) за аналогічний період минулого року.
Як на мене, в першу чергу, ріст бази пояснюється ростом готівки, а ріст готівки - це не що інше, як ріст тіньової економіки. Тобто, вся ця грн забезпечена і не стане причиною девальвації. Тому і готівка не так уже привязана до МБ зараз і часто спокійно реагує на короткотривалі божевілля на МБ. Але таке активне повернення бізнесу в тінь - проблема для бюджету.
Ще є ось таке:
1. За даними "Енергоатома", за перше півріччя компанія зафіксувала збиток 2,65 млрд грн, тоді як за аналогічний період минулого року був прибуток 1,1 млрд грн.
Чистий дохід збільшився до 26,5 млрд грн (з 23,3 млрд грн за 6 місяців-2019).
Короткострокова заборгованість перед банками - 11,85 млрд грн (на кінець ІІ кварталу 2019 року - 13,14 млрд грн), довгострокова - 5,95 млрд грн (на кінець ІІ кварталу 2019 року - 6,62 млрд грн).
Нагадаємо, "Енергоатом" у І кварталі 2020 року зафіксував збиток 1,57 млрд грн (за цей же період минулого року був прибуток 2,36 млрд грн; за весь 2019 рік - прибуток 3,8 млрд грн, за 2018 рік - 4,6 млрд грн).
Чистий дохід у січні-березні зріс до 15,14 млрд грн (з 12,9 млрд грн у І кварталі-2019; за весь 2019 рік - 48,85 млрд грн), а собівартість реалізованої продукції - до 9,93 млрд грн (з 9,16 млрд грн у І кварталі-2019; за весь 2019 рік - 37,3 млрд грн)
2. Згідно зі звітністю "Укрнафти", за перше півріччя компанія отримала збиток 2,6 млрд грн (за 6 місяців 2019 року був декларувався прибуток 18,2 млн грн).
Головна причина таких результатів цих, і не тільки, компаній - курсова різниця. І я вже про це писав. На наступний рік з дивідендами в бюджет від держ компаній (крім банків) буде біда. Липень також буде "суперовим" в тому плані - курсова різниця по євро більше ніж 2,5 грн а по долару більше 1 грн. Комусь цей збиток треба буде весь третій квартал перекривати. Маю надію, що Шмигаль з міністрами і президент з радниками на прикладах зрозуміли, що девальвація ні разу не вихід ні для бюджету ні для економіки...
Всім успіху і профіту.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
TylerTruman_ написав:євровалюта на корекції від 2008 року має => низхідну трендову лінію зараз в р-ні 1,208; фібо рівень 38,2%=1,243 ... на денному та тижневому ТФ перекупленість, пора ламати роги євробичкам?