Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Вів 25 сер, 2020 20:39

Щодо сьогоднішнього розміщення, НБУ так і не може знайти спільної мови з банками та й з "нерезидентами". Але весь вересень, якщо я не помиляюся, не буде серйозних виплат і погашень по ОВДП. Отже, і зад рвати особливо потреби у мінфіна немає. Завтрашня сума - 2,4 млрд, у вересні всього орієнтовно ще 14 млрд. Найбільше 2.09 - 5,2 млрд і 23.09 - 3,7 млрд. Практично всі суми - погашення відсотків по довгих паперах. З чого висновок: більшість грошей банків і на міжбанк вони не підуть.

Енергоносіїв закуповувати майже не треба, більшість підприємств інвестиційні проекти відклали на потім. Логічно було б чекати зміцнення грн до рівня 27, але НБУ надто переконливо малює "дно" в 27,4(5).

Найімовірніше тут (плюс мінус 20 коп) і протанцюємо вальсом (навіть не танго)...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.