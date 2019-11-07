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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:39

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Щодо сьогоднішнього розміщення, НБУ так і не може знайти спільної мови з банками та й з "нерезидентами". Але весь вересень, якщо я не помиляюся, не буде серйозних виплат і погашень по ОВДП. Отже, і зад рвати особливо потреби у мінфіна немає. Завтрашня сума - 2,4 млрд, у вересні всього орієнтовно ще 14 млрд. Найбільше 2.09 - 5,2 млрд і 23.09 - 3,7 млрд. Практично всі суми - погашення відсотків по довгих паперах. З чого висновок: більшість грошей банків і на міжбанк вони не підуть.
Енергоносіїв закуповувати майже не треба, більшість підприємств інвестиційні проекти відклали на потім. Логічно було б чекати зміцнення грн до рівня 27, але НБУ надто переконливо малює "дно" в 27,4(5).
Найімовірніше тут (плюс мінус 20 коп) і протанцюємо вальсом (навіть не танго)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:45

  orest написав:Щодо сьогоднішнього розміщення, НБУ так і не може знайти спільної мови з банками та й з "нерезидентами". Але весь вересень, якщо я не помиляюся, не буде серйозних виплат і погашень по ОВДП. Отже, і зад рвати особливо потреби у мінфіна немає. Завтрашня сума - 2,4 млрд, у вересні всього орієнтовно ще 14 млрд. Найбільше 2.09 - 5,2 млрд і 23.09 - 3,7 млрд. Практично всі суми - погашення відсотків по довгих паперах. З чого висновок: більшість грошей банків і на міжбанк вони не підуть.
Енергоносіїв закуповувати майже не треба, більшість підприємств інвестиційні проекти відклали на потім. Логічно було б чекати зміцнення грн до рівня 27, але НБУ надто переконливо малює "дно" в 27,4(5).
Найімовірніше тут (плюс мінус 20 коп) і протанцюємо вальсом (навіть не танго)...

Там веселье у соседа начинается, банки пусты по валюте. Госкорпорации не платят по долгам. Нам пора прогнозировать как нас может затронуть помимо обстрелов.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:19

  stm написав:Там веселье у соседа начинается, банки пусты по валюте. Госкорпорации не платят по долгам. Нам пора прогнозировать как нас может затронуть помимо обстрелов.

У нас тоже в любой момент могут перестать "летать самальоты с валютой", и по "долгам госкорпораций", наш пример:

Парламент списал долги старого энергорынка
В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.

Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".
https://delo.ua/business/parlament-spisal-dolgi-starogo-energorynka-369646/
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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