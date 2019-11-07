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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 20:39

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Щодо сьогоднішнього розміщення, НБУ так і не може знайти спільної мови з банками та й з "нерезидентами". Але весь вересень, якщо я не помиляюся, не буде серйозних виплат і погашень по ОВДП. Отже, і зад рвати особливо потреби у мінфіна немає. Завтрашня сума - 2,4 млрд, у вересні всього орієнтовно ще 14 млрд. Найбільше 2.09 - 5,2 млрд і 23.09 - 3,7 млрд. Практично всі суми - погашення відсотків по довгих паперах. З чого висновок: більшість грошей банків і на міжбанк вони не підуть.
Енергоносіїв закуповувати майже не треба, більшість підприємств інвестиційні проекти відклали на потім. Логічно було б чекати зміцнення грн до рівня 27, але НБУ надто переконливо малює "дно" в 27,4(5).
Найімовірніше тут (плюс мінус 20 коп) і протанцюємо вальсом (навіть не танго)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 25 сер, 2020 22:45

  orest написав:Щодо сьогоднішнього розміщення, НБУ так і не може знайти спільної мови з банками та й з "нерезидентами". Але весь вересень, якщо я не помиляюся, не буде серйозних виплат і погашень по ОВДП. Отже, і зад рвати особливо потреби у мінфіна немає. Завтрашня сума - 2,4 млрд, у вересні всього орієнтовно ще 14 млрд. Найбільше 2.09 - 5,2 млрд і 23.09 - 3,7 млрд. Практично всі суми - погашення відсотків по довгих паперах. З чого висновок: більшість грошей банків і на міжбанк вони не підуть.
Енергоносіїв закуповувати майже не треба, більшість підприємств інвестиційні проекти відклали на потім. Логічно було б чекати зміцнення грн до рівня 27, але НБУ надто переконливо малює "дно" в 27,4(5).
Найімовірніше тут (плюс мінус 20 коп) і протанцюємо вальсом (навіть не танго)...

Там веселье у соседа начинается, банки пусты по валюте. Госкорпорации не платят по долгам. Нам пора прогнозировать как нас может затронуть помимо обстрелов.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:19

  stm написав:Там веселье у соседа начинается, банки пусты по валюте. Госкорпорации не платят по долгам. Нам пора прогнозировать как нас может затронуть помимо обстрелов.

У нас тоже в любой момент могут перестать "летать самальоты с валютой", и по "долгам госкорпораций", наш пример:

Парламент списал долги старого энергорынка
В пояснительной записке указано, что кредиторская задолженность "Энергорынка" по состоянию на 31 августа 2019 года составляла 28,1 млрд грн, предприятию в свою очередь должны 30,9 млрд грн.

Долг "Энергорынка", согласно документу, погасят за счет эмиссии облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и списания долгов, в том числе перед госкомпанией "Укрэнерго".
https://delo.ua/business/parlament-spisal-dolgi-starogo-energorynka-369646/
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:29

  stm написав:
  orest написав:Щодо сьогоднішнього розміщення, НБУ так і не може знайти спільної мови з банками та й з "нерезидентами". Але весь вересень, якщо я не помиляюся, не буде серйозних виплат і погашень по ОВДП. Отже, і зад рвати особливо потреби у мінфіна немає. Завтрашня сума - 2,4 млрд, у вересні всього орієнтовно ще 14 млрд. Найбільше 2.09 - 5,2 млрд і 23.09 - 3,7 млрд. Практично всі суми - погашення відсотків по довгих паперах. З чого висновок: більшість грошей банків і на міжбанк вони не підуть.
Енергоносіїв закуповувати майже не треба, більшість підприємств інвестиційні проекти відклали на потім. Логічно було б чекати зміцнення грн до рівня 27, але НБУ надто переконливо малює "дно" в 27,4(5).
Найімовірніше тут (плюс мінус 20 коп) і протанцюємо вальсом (навіть не танго)...

Там веселье у соседа начинается, банки пусты по валюте. Госкорпорации не платят по долгам. Нам пора прогнозировать как нас может затронуть помимо обстрелов.

Не до кінця зрозумів, про якого сусіда Ви говорите. Якщо про педерацію з чорнобильським двохголовим бройлером замість герба, то там ще не проблеми. Вони там будуть і дуже серйозні, коли проти них введуть додаткові санкіції за Білорусь і Навального. Але це станеться пізніше, якщо Байден виграє вибори і стане президентом. Тоді там почнуться процеси, які можуть серйозно вплинути на нас...
Десь в той самий час (трохи раніше) і в США почнеться веселуха, коли їхній клоун і по сумісництву актуальний президент спробує істерини не визнаючи результати виборів. Це стане причиною серйозних коливань, в першу чергу, в парі євро/долар в ціні золота і тд.
Одне і друге буде мати вплив на нас. Тому зараз, поки тут болото і нудь, можна обговорити можливі варіанти розвитку подій, результати і варіанти дій...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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