Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 29 сер, 2020 20:20

Усім привіт. У вівторок написав про вплив на курс у вересні ОВДП, оскільки більшість «експертів» загострює увагу тільки на цьому чиннику. Але, ОВДП НІКОЛИ не були головним чи єдиним чинником, який впливає на курс. Тому, спробую коротко розглянути всі найважливіші чинники, які будуть впливати на курс протягом першого осіннього місяця.

1 ОВДП (описав у вівторок) – жодного, тим більше негативного, впливу на курс не буде.

2 Аграрії - врожай не значно гірший ніж минулого року, але ціни, через проблеми з врожаєм у більшості країн-постачальників, кращі. Тому, надходження від аграріїв більші.

3 Виробництво наших мет комбінатів у липні поточного року вже на тому ж рівні, що й в минулому році. Крім того, ціни на залізну руду також значно підросли, на фоні рестарту економіки у світі, в основному в Китаї. Отже, економіка і експорт у нас відновлюються швидше ніж імпорт.

4 Виносу грн. депозитів з банків не спостерігається. Тиску на курс від населення (всіх рівнів достатку) немає. Більше того, за даними НБУ, за сім місяців 2020 року населення продало валюти на 970 млн уо більше, ніж купили. До речі, це практично та ж цифра,на яку за той самий час НБУ зробив чистого викупу валюти з ринку. Отже, маємо ситуацію 2018 року, коли основними постачальником валюти в ЗВР були пересічні і тіньова економіка. Підозрюю, що як і у 2018, НБУ буде тримати курс стабільним з постійною перспективою зміцнення грн.. Адже в таких умовах населення краще несе. Вже не раз спостерігаємо, що готівка значно виваженіше і інертніша ніж МБ і часто виступає стабілізатором панікерів «головного валютного ринку країни».

5 Енергоносії - ціна на них значно нижча ніж в минулому році. Коронавірусні трабли змушують підприємства бути максимально енергоефективними і споживання падає. ПГС практично заповнені і значних закупок газу, характерних для осені в минулі роки, не буде. Я розумію, що значна частина цього газу – запаси європейських операторів, але нашого газу на опалювальний сезон достатньо. А схов – додаткове джерело валюти.

6 Виплати та обслуговування зовнішнього боргу – на фоні розміщень євро бондів за останній час, та позик в МВФ і ЄС, ну і, звичайно, актуальних розмірів ЗВР – не значні.

7 Місцеві вибори в жовтні (про що також не раз писав). Інфляцію-девальвацію ніхто роздувати не посмів і вже не буде такого робити. Крім того, думаю, президент з урядом і карабаси-барабаси зрозуміли в сю згубність для бюджету курсу 30 (також раніше детально на цьому зупинявся) і ніхто вже не говорить про корисність високого курсу. Більшість високо посадовців говорять про комфортність курсу 27,5-28 і запевняють, що далі не підем.

До негативних чинників

1 Тиск на політичні сили попереднього президента країни, у зв’язку з чим можуть активізуватися з виводом «нерезиденти», які зараз притихли.

2 Виведення дивідендів іноземними компаніями, яке відтермінувалося через карантин.

3 значна політична нестабільність у світі, зумовлена виборами президента США і пов’язаним з цим значним загостренням відносини США і Китаю.

4 ризик другої хвилі корона вірусу в країні і світі

5 невизначеність розвитку подій в Білорусі і висока імовірність активного втручання туди росії.

6 ризик значних не тривалих політичних безладів в США через спробу не визнати результати виборів кандидатом, який програє. На фоні цього будуть значні коливання основних світових валют і не тільки.

Як уже писав кілька днів тому, найімовірнішим коридором протягом вересня бачиться 27,3-27,7. Далі загадувати ні змісту ні підстав ні стабільних актуальних фундаментальних чинників немає.

П.С. З негативу на жовтень-грудень ще бачиться значне погіршення ситуації в РФ через високо імовірні додаткові санкції через Навального і Білорусь. Їх поява і введення буде зумовлене перемогою Байдена на виборах в США. На фоні і так тяжкої економічної ситуації в московії через падіння ціни енергоносіїв і фактичних об’ємів їх експорту та зумовлені цим проблеми в багатьох рос банків, які пов’язані з кредитами нафтогазовій галузі, додаткові санкції будуть чи не фатальними. Через значну частку російського капіталу в нашій економіці (видобувна, енергетична, переробна, металургійна галузі, банківський сектор) це може сильно зачепити нас…

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