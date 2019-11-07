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Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:36
orest написав:
П"ять разів спробував написати відповідь. Жодного разу не пройшов тест з картинками, хоч більше ніж впевнений, що вибирав все правильно.
Спробую у вечері, зараз більше не маю часу бавитися...
Шановний Оресте, вибачте за незручності - viewtopic.php?p=5048499#p5048499
. Проблема відома. Намагаємося усунути.
З пов.
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