Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 02 вер, 2020 20:39

Сибарит написав: orest написав: Особливо тяжко буде всьому пост совку, адже сировини і енергоносіїв стільки як раніше вже не треба буде. Особливо тяжко буде всьому пост совку, адже сировини і енергоносіїв стільки як раніше вже не треба буде.

Почему-то вспомнился анекдот времен появления у нас интернета



— Газеты выписывать будете?

— Зачем? У нас есть «Internet».

— Да? А в туалет Вы с клавиатурой ходить будете?



Материальная экономика, конечно, изрядно поделится деньгами с информационной, но никуда не денется. Есть даже ненулевой шанс, что продвинутые экономики, пренебрегая материальной составляющей, попадут в зависимость от отсталых сырьевиков. Почему-то вспомнился анекдот времен появления у нас интернета— Газеты выписывать будете?— Зачем? У нас есть «Internet».— Да? А в туалет Вы с клавиатурой ходить будете?Материальная экономика, конечно, изрядно поделится деньгами с информационной, но никуда не денется. Есть даже ненулевой шанс, что продвинутые экономики, пренебрегая материальной составляющей, попадут в зависимость от отсталых сырьевиков.

Вітаю, я не стверджую, що пропадуть всі. Частина адаптується, продовжить працювати. Але для цього доведеться вкласти серйозні кошти в модернізацію, технології, значно глибше інтегруватися у світові процеси, цивілізуватися. А це дуже сильно відрізняється від того, як зараз працює олігархічно-монопольна система.Наведу трохи інформації, за якою можна прораховувати курс на найближчий період. Дещо з тих даних доводить, що навіть привілейоване становище і кишеньковий прем"єр з маріонетковим КМ не гарантує прибутків, навіть шляхом антиринкового фіксування завищених цін на продукцію, якщо обєктивні обставини не сприятливі, або коли проблеми пробують вирішити неефективними поверхневими методами через брак знань і досвіду.Міністерство фінансів у вівторок, 1 вересня, виплатило $1,69 млрд в рахунок погашення облігацій зовнішньої держпозики, випущених у 2015 році та у яких закінчився термін використання. Про це йдеться в повідомленні Мінфіну.Ще $400 млн виплачено в якості відсотків за ОВДП з терміном погашення в 2020 - 2027 роках.Залишок валютних платежів за державним боргом до кінця року становить близько $1,6 млрд, уточнили в Мінфіні.У вересні Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 0,4 млрд. доларів.Про це свідчить графік виплат України за зобов'язаннями перед МВФ.Зокрема, 11 вересня Україна повинна виплатити МВФ 295,5 млн. СПЗ (спецправа запозичення), що за курсом НБУ станом на 1 вересня становить понад 400 млн. доларів.Цей платіж буде здійснено за програмою розширеного фінансування EFF.Загалом у 2020 році Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 996,102 млн. СПЗ.Наступний платіж у розмірі близько 48 млн. СПЗ заплановано на 1 листопада.Профіцит поточного рахунку платіжного балансу в липні становив 360 млн. доларів (у липні минулого року дефіцит становив 1,0 млрд. доларів).Про це свідчать дані НБУ.Експорт товарів за звітний період зменшився на 15,9% (у червні - на 6,7%), імпорт товарів і далі скорочувався більш високими темпами - на 21,6% (у червні - 16,9%).У січні-липні 2020 року профіцит поточного рахунку становив 7,0 млрд. доларів, або 8,9% від ВВП (у січні-липні 2019 року дефіцит 2,9 млрд. доларів, або 3,7% від ВВП).Дефіцит зведеного платіжного балансу в липні становив 88 млн. доларів (у липні 2019 рокупрофіцит становив 1,3 млрд. доларів).Станом на 1 серпня 2020 року об'єм міжнародних резервів становив 28,8 млрд. доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 4,9 місяця.Банки станом на 31 серпня видали 2 603 кредити на 6,1 млрд. гривень в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".Про це сказано в повідомленні Міністерства фінансів.З 2 603 виданих кредитів рефінансовано кредитів на 4,9 млрд. гривень і видано інвестиційних кредитів на 1 млрд. гривень.На поповнення обігових коштів підприємці отримали позик на суму 120 млн. гривень.В липні частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківській системі скоротилася на 0,35 п.п. до 48,12% порівняно з червнем.Про це сказано в повідомленні НБУ.Станом на 1 серпня загальний обсяг виданих кредитів збільшився на 30,7 млрд. гривень з 1,106 трлн гривень (на 1 червня) до 1,137 трлн гривень.З них непрацюючі кредити становили 547,188 млрд. гривень (+10,9 млрд. гривень до попереднього місяця).Скорочення частки проблемних кредитів відбулося за рахунок скорочення цього показника в групах банків: іноземних банківських групах - на 0,86 п.п. до 33,95%, банках з приватним капіталом - на 0,2 п.п. до 18,74%.В держбанках цей показник зріс на 0,42 п.п. до 63,54%, в держбанках без Приватбанку - на 0,63 п.п. до 47,25%.В липні поточного року обсяг грошових переказів до України скоротився на 13,5% і становив 922 млн. доларів порівняно з липнем минулого року (1,07 млрд. доларів).Про це свідчать дані Національного банку.У січні-липні обсяг приватних грошових переказів до України скоротився на 5,3% до 6,29 млрд. доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (6,64 млрд. доларів).За звітні 7 місяців через кореспондентські рахунки банків до України було переказано 2,57 млрд. доларів, через неформальні канали - 2,27 млрд. доларів і через міжнародні платіжні системи - 1,45 млрд. доларів.В серпні 2020 року порівняно з серпнем минулого року продажі нових легкових автомобілів скоротилися на 16% до 7 тис. одиниць.Про це сказано у повідомленні асоціації "Укравтопром".Всього з початку поточного року на українському ринку було зареєстровано 52,5 тис. продажів нових легкових автомобілів, що на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 31 серпня збільшилася на 22,7%, або на 283,38 гривень/МВт-год до 1 532,7 гривень/МВт-год порівняно з 24 серпня.Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" знизилася на 24,7%, або на 418,29 гривень/МВт-год до 1 274,41 гривні/МВт-год.За даними європейської енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (46,82 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (20,18 євро/МВт-год) у 2,3 раза, в Швеції (43,87 євро/МВт-год) - на 6,7%.В Данії ціна електроенергії (54,22 євро/МВт-год) - на 15,8% вища, ніж в Україні, у Франції (39,94 євро/МВт-год) - на 16%, у Німеччині та Австрії (54,04 євро/МВт-год) - на 15,4%.На угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 14,5%, або на 6,4 євро/МВт-год до 50,64 євро/МВт-год (1 657 гривня/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 17 серпня).Україна збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) станом на 29 серпня на 60,73%, або на 9,604 млрд. куб. м, до 25,418 млрд. куб. м з початку сезону закачування газу, який стартував 7 квітня.Про це свідчать дані державної компанії "Оператор газотранспортної системи України".Зазначені запаси газу більші на 40,4%, або на 7,310 млрд. куб. м порівняно з запасами на аналогічну дату 2019 року (18,108 млрд. куб. м).Січень-березень компанія "ДТЕК Енерго" (структура холдингу ДТЕК, яка об'єднує вугільний бізнес, генерацію і дистрибуцію електроенергії, а також підприємства гірничого машинобудування) закінчила зі збитками 16,522 млрд. гривень, при цьому в 1-му півріччі 2019 року компанія отримала чистий прибуток 3,3 млрд. гривень.Про це сказано в неаудованому фінансовому звіті "ДТЕК Енерго".За вказаний період скоротилася виручка "ДТЕК Енерго" у 2,6 разу, або на 32,983 млрд. гривень, до 20,447 млрд. гривень.Згідно з повідомленням компанії, на виробничі та фінансові результати компанії продовжує негативно впливати системна криза в енергетиці, яка призвела до тривалої дестабілізації роботи вугільних підприємств і теплових електростанцій "ДТЕК Енерго".У першому півріччі видобування вугілля знизилося на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 8,7 млн. тонн, виробництво електроенергії скоротилося на 36,2% до 10,1 млрд. кВт*год.Згідно з повідомленням, додатковий негативний ефект на фінансові результати компанії дало ослаблення курсу національної валюти через загальний економічний спад.За результатами 1-го півріччя збитки за курсовими різницями становили 5 млрд. гривень, тоді як за аналогічний період минулого року було отримано прибуток у 2,6 млрд. гривень.Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства знизило прогноз урожаю зернових культур з 70 млн. тонн до 68 млн. тонн у 2020 році.Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Т.Висоцький в Facebook."Наразі очікуємо валовий збір кукурудзи 33 млн. тонн і 68 млн. тонн зернових в цілому", - написав Т.Висоцький.Зниження прогнозу пов'язане з аномально високими температурами повітря і посухою, в результаті чого істотно знижується врожайність кукурудзи.При цьому очікується урожай соняшнику на рівні 14 млн. тонн.Сільськогосподарські підприємства за підсумками 2019 року зібрали 75,1 млн. тонн зернових культур, що на 7%, або на 5 млн. тонн більше, ніж у 2018 році.Сільськогосподарські підприємства станом на 31 серпня зібрали 41,2 млн. тонн зернових, зернобобових та олійних культур з площі 10,94 млн. га.Про це сказано у повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.Зернові і зернобобові культури складають 38,4 млн. тонн (9,68 млн. га, 63%).Зокрема, вже намолочено 29,8 тис. тонн проса з 15,9 тис. га та 19,77 тис. тонн гречки з 11,29 тис. га.Зібрано 221,5 тис. тонн соняшнику з площі 150 тис. га (2%).Пшениця, ячмінь, горох і ріпак зібрано повністю.Фактичні обсяги експорту Україною зерна з початку 2020/2021 маркетингового року (липень 2020 - червень 2021) станом на 31 серпня становили 7,045 млн. тонн.Про це сказано в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу АПК.Експортовано 4,456 млн. тонн пшениці, 2,002 млн. тонн ячменю, 1,2 тис. тонн жита і 570 тис. тонн кукурудзи.Крім того, експортовано 33,8 тис. тонн борошна.В липні 2020 року випуск соняшникової олії збільшився на 15,6%, або на 50,002 тис. тонн порівняно з липнем 2019 року.У січні-липні 2020 року випуск соняшникової олії збільшився на 9,1%, або на 295,622 тис. тонн порівняно з січнем-липнем 2019 року (до 3 544,216 тис. тонн).