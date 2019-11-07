Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Сибарит написав: чтобы было удобно отслеживать тему через "мои сообщения"
Нахожу эту тему только через благодарности, после того как прочитаю на "Курсах" новые сообщения Oresta, здесь он обычно их дублирует. Orest, там плюсануть за Ваше видение ситуации (правильное оно или нет, согласен я с ним или нет, но оно обосновано) к сожалению не могу - мало сообщений.
А Ви коментуйте, аргументуйте, сперечайтеся. Адже я завжди готовий аргументовано посперечатися. Он скільки списів з Моцартом поламав... Якісний діалог - це ключик від істинни. Я навіть з такими "науковцями" як Технокпат можу вести аргументовану суперечку, але коли Сомілітарк товче по хамськи воду в ступі про міфічні 55 чи Кверті кічиться якимсь казковим багатством і значимістю власної персони - це може і до "бєлого калєнія" довести. П.С. 27,7 поки ніби встояло. Наступний тиждень-півтора наврядче появлюся. Треба відвідати столицю та Дніпро-Запоріжжя з околицями. П.П.С. Бажаю всім вдалого перегляду сьогоднішнього футбольного матчу. Надіюся, що наша збірна у Львові переможе.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.