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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:26

  Игорь написав:
  Сибарит написав: чтобы было удобно отслеживать тему через "мои сообщения" :)

Нахожу эту тему только через благодарности, после того как прочитаю на "Курсах" новые сообщения Oresta, здесь он обычно их дублирует.
Orest, там плюсануть за Ваше видение ситуации (правильное оно или нет, согласен я с ним или нет, но оно обосновано) к сожалению не могу - мало сообщений.

А Ви коментуйте, аргументуйте, сперечайтеся. Адже я завжди готовий аргументовано посперечатися. Он скільки списів з Моцартом поламав... Якісний діалог - це ключик від істинни. Я навіть з такими "науковцями" як Технокпат можу вести аргументовану суперечку, але коли Сомілітарк товче по хамськи воду в ступі про міфічні 55 чи Кверті кічиться якимсь казковим багатством і значимістю власної персони - це може і до "бєлого калєнія" довести.
П.С. 27,7 поки ніби встояло. Наступний тиждень-півтора наврядче появлюся. Треба відвідати столицю та Дніпро-Запоріжжя з околицями.
П.П.С. Бажаю всім вдалого перегляду сьогоднішнього футбольного матчу. Надіюся, що наша збірна у Львові переможе.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:32

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:П.С. 27,7 поки ніби встояло. Наступний тиждень-півтора наврядче появлюся. Треба відвідати столицю та Дніпро-Запоріжжя з околицями.

Я редко бываю категоричен, но сейчас могу с полной уверенность заявить, что в столице с интернетом все в порядке :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:36

  Сибарит написав:
  orest написав:П.С. 27,7 поки ніби встояло. Наступний тиждень-півтора наврядче появлюся. Треба відвідати столицю та Дніпро-Запоріжжя з околицями.

Я редко бываю категоричен, но сейчас могу с полной уверенность заявить, что в столице с интернетом все в порядке :)

:D Маршрут Львів-Київ-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь-Кривий Ріг-Кременчуг-Львів, звичайно не за кермом, але... Щодня 3-5 робочих зустрічей плюс "розбори польотів" на представництвах - у вечері в готелі вже явно не до писанини...
П.С. Сьогоднішній вихід Укргазбанку з продажем 10 млн уо, після якого ринок вирівнявся і курс пішов до 27,6 може означати, що таки верхня межа зараз 27,7(ну може ,8 ) і вище пускати поки не збираються. Крім того, обєми торгів не великі і фактичний перекос в сторону попиту мінімальний. Люба середня пропозиція валюти на ринку може легко переламати тренд.
Якщо це так, то для качелістів можна шукати варіант виходу в грн на пару днів... Правда, затія ризикована, адже відкупитися дешевше 27,5(ну може 4) буде важко :oops:
Чи може я не правий?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:23

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Сьогоднішній вихід Укргазбанку з продажем 10 млн уо, після якого ринок вирівнявся і курс пішов до 27,6 може означати, що таки верхня межа зараз 27,7(ну може ,8 ) і вище пускати поки не збираються.

А может означать, что какой-то клиент банка подал заявку на 10 млн.
Иногда банан - это просто банан (с)Фрейд :)
Сибарит
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