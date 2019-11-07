Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:28

Striker написав: orest написав: Якщо це так, то для качелістів можна шукати варіант виходу в грн на пару днів... Правда, затія ризикована, адже відкупитися дешевше 27,5(ну може 4) буде важко

Чи може я не правий? Якщо це так, то для качелістів можна шукати варіант виходу в грн на пару днів... Правда, затія ризикована, адже відкупитися дешевше 27,5(ну може 4) буде важкоЧи може я не правий?

Сьогодні здав суму еквівалентну 1/6 частині всіх своїх заощаджень. Купував по 27.45, здав по 27.63. Думаю, що в найближчі пару тижнів все буде спокійно. Якщо пощастить, то потім відкуплю дешевле 27.6.

p.s. віримо сьогодні в нашу команду, в Україну. Сьогодні здав суму еквівалентну 1/6 частині всіх своїх заощаджень. Купував по 27.45, здав по 27.63. Думаю, що в найближчі пару тижнів все буде спокійно. Якщо пощастить, то потім відкуплю дешевле 27.6.p.s. віримо сьогодні в нашу команду, в Україну.

Поки не виглядає на те, щоб ринок хотів рости. Обєми продажу на МБ падають, перекос попиту над пропозицією в середині дня не більше 10-20 млн. По готівці ситуація також не на ріст - пропозиція більша, попиту від "звичайних" клієнтів практично немає. Здебільшого попит від банків і "замовлення-завдання".Фундаментальні чинники також більше на стороні грн.Але НБУ вже два дні відверто проти зміцнення грн. Своїми безобємними рівнями покупки НБУ другий день гасить реальні спроби гривні зміцнитися (або дає змогу далеко не чужому Укргазбанку продати дорого). Крім того, понеділковий вихідний в США і, відповідно, "ТОМна" торгівля у нас, змусили тих кому валюта для платежів потрібна буде в понеділок-вівторок активізуватися сьогодні. Може й Сіті-нерезиденти саме тому брали відчутно більше сьогодні...В понеділок ще імовірний певний ріст на нульових оборотах (до речі, якщо накласти на графік обємів продажу на МБ графік курсу грн, то чітко буде видно, що в останні тижні чим більше торгівля, а отже і пропозиція, тим менше курс). Тому з вівторка можуть бути вар"яції...Через це я сьогодні також трохи злив по 27,65. Не багато, просто заради спортивного інтересу...П.С. Іншого результату на Львів Арені і не чекав, а от у неділю буде тяжче, але віримо в краще