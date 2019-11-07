|
|
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:53
vitaliian написав:
рано, завтра или в понедельник будет 33,25 по евро
Уже слил по 32,85. Евро вниз поползло.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 979
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|614
|154238
|
|
|0
|2940
|
|
|0
|2531
|