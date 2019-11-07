Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 13 вер, 2020 13:41

Patrick написав: На этой неделе курс плавно растет. Жаль, что пока нет традиционных обзоров межбанка от Сибарита. Надеюсь все хорошо.



Официальный курс доллара за неделю:

На этой неделе курс плавно растет. Жаль, что пока нет традиционных обзоров межбанка от Сибарита. Надеюсь все хорошо.Официальный курс доллара за неделю:

Вітаю. Погоджуюся з думкою Мізантропа, про те, що Сибарит відпочиває. Тим більше, Мізантроп часто знає більшеТрадиційно, трохи думок на основі побаченого, почутого під час поїздки та на основі останніх подій.У нинішнього президента і його часто змінюваної команди немає чіткого розуміння стану речей і тактичних та стратегічних цілей. Тому й немає логічної послідовності дій, виходячи з яких можна було б прорахувати курс. А ще, справа в тому, що вони й важелів не мають для зламу ситуації і перелаштування її в потрібне русло.Тиждень тому bemerу на курсі відповідав про монопольність на ринку:Як на мене, то НБУ не може беззаперечно претендувати на роль єдиного монополіста. Я б не відкидав можливості та вплив таких структур як ДТЕК чи Метінвест (а ще більше - обох разом). Очевидно, що вони розбиті на підрозділи, і імпортно-експортні операції цих підрозділів розбиті на окремі рознесені в часі фактури, але сукупний вплив такої структури є відчутний. Та й синхронізувати дії такого монстра - далеко не не можлива місія. Нафтогаз також є вагомим гравцем валютного ринку, перелік можна продовжити ще кількома, де юре розпорошеними, учасниками. Крім того, через великі обєми та синхронність дій по входу, а зараз виходу, рівним монопольному можна вважати вплив нерезидентів і "нерезидентів" в ОВДП. Такий самий монопольний вплив мають час до часу і синхронні дії с/г підприємств.Крім того, такі політичні події як вибори синхронізують в певні моменти дії великої кількості учасників (з метою дестабілізації, як правило) і вони мають вплив співмірний з НБУ (зараз настає саме такий період).Беззаперечно, що НБУ що моменту володіє найбільшим ресурсом, як фінансовим так і інформаційним і має змогу чинити суттєвий вплив на процес і результат...Так от, вважаю, що зараз іде процес зкоординованих дій більшістю учасників економічного процесу на дестабілізацію ситуації (звичайно, поки не критичну). Адже перемога на місцевих виборах, як вже не раз писав – це доступ до серйозного фінансового ресурсу і плацдарм для розгортання дій на «великих» виборах згодом.Цього тижня я не зустрів людей, задоволених тим що відбувається, чи тих, хто б був переконаний, що нас чекає щось добре в майбутньому при збереженні існуючого стану справ. Вся країна заліплена рекламою мерської «Про Позиції», Беніного «За Майбутнє» і опоблоківською. Всі бють в одне місце – досить некомпетентності і непрофесійності. На їх фоні беззмістовне Зе Місцеві Україна це ти виглядає вкрай по дитячому і безперспективно.Підозрюю, основні гравці заводять в країну і на МБ рівно стільки, щоб закрити свої потреби. Я вже не раз детально писав з приводу того, що у нас всі експортери є і імпортерами. От ДТЕК і заводить стільки, скільки треба Метінвесту (і проводиться все в ПУМБі), Рошен для себе і під Метал Груп, Вадатурські також тільки на критичні власні імпортні потреби і тд. Об’єми МБ підозріло малі для цього часу. Пропозиція відверто притримується. Ще одним показником є те, що левова частка операцій закривається в середині банків, а суми «вільних» операцій, які реєструються в Блумбергу дуже малі. І більшість таких операцій, підозрюю, забезпечують банки спекулянти на чолі Укргазбанку в даний час… А НБУ мусить хоть щось купувати, адже зобов’язаний підтримувати певний рівень вільних ЗВР і загальних ЗВР. Таким чином, в ситуації без надлишку пропозиції і з гострою необхідністю купувати, поведінка регулятора виглядає не логічною, а саме головне – регулятор зараз далеко не монополіст і без фіскальних обмежень не може впливати на ситуацію кардинально…Ну і ще, раз уже зачепив такі складні і важкі теми. Зараз іде процес втрати впливу олігархами і розділення фінансових, владних, інших ресурсних потоків в більшу кількість «рук». По перше, наші олігархи і їх офшорно-закордонні підрозділи вже не почувають себе так вільно і вольготно за кордоном. По друге, їх активно «щемлять» і в середині країни. Як би не було, але Зеленський з кварталівцями енд Ко, віджав якісь ресурси виключно собі. Пінчук-Кучма розпродуються, зменшують фінансування Голосу і решти маріонеток та вибираються в Лондон. Паралельно стрімко росте вплив Ярославського (цікаво чи його «дружба» з Гройсманом така ж міцна зараз). Ахметов, хоч і виглядає зараз на коні, насправді інвестував мільярди у свої проекти «відновлюваної, чистої» енергетики і при теперішній ситуації з цінами на неї і затримкою оплат виглядає як біля розбитого корита з своєю все менш конкурентною металургією. Бєня так і не отримав очікуваного по Приватбанку від Зе, навряд чи якісь виграші по Центренерго і Укрнафті його задовольнять. Не просто так він тепер запустив За проект з Палицею. Адже його колишні партнери Філатов і Корбан віджали значну частину ресурсів у Валерійовича в Дніпрі і околицях, конкурують всюди де тільки можна, та й бандит, на якому проби немає де ставити і шестірка старих кагебістів, Загід Краснов також постарався. В систему активно повертаються люди Януковичів, мабуть не тільки для того, щоб навчити Зеленського «керувати країною». Кличка ніхто не зковирне з посади мера столиці, а в теперішніх умовах в Київ повернулася левова частка ресурсів країни. Садовий уже так дістав всіх у Львові, що дуже імовірною стає перемога Синютки. А Львів, в умовах росту об’ємів контрабанди, стає ще привабливішим містом. Думаю, Порошенко посилить свій вплив, за результатами жовтня, не тільки у Західній Україні…Нас таки чекають зміни. І без «чорних лебедів» я не бачу поки фундаментальних передумов для значної девальвації грн. (більше 29, максимум 30). Логічнішим виглядає стабілізація на рівнях 26-27…Ну і зараз корекція буде. Дуже імовірно що й з понеділка. Вже інше питання з яких рівнів і на скільки.