Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Уже слил по 32,85. Евро вниз поползло.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 вер, 2020 19:53
Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:29
Додано: Нед 13 вер, 2020 13:41
Вітаю. Погоджуюся з думкою Мізантропа, про те, що Сибарит відпочиває. Тим більше, Мізантроп часто знає більше
Традиційно, трохи думок на основі побаченого, почутого під час поїздки та на основі останніх подій.
У нинішнього президента і його часто змінюваної команди немає чіткого розуміння стану речей і тактичних та стратегічних цілей. Тому й немає логічної послідовності дій, виходячи з яких можна було б прорахувати курс. А ще, справа в тому, що вони й важелів не мають для зламу ситуації і перелаштування її в потрібне русло.
Тиждень тому bemerу на курсі відповідав про монопольність на ринку:
Як на мене, то НБУ не може беззаперечно претендувати на роль єдиного монополіста. Я б не відкидав можливості та вплив таких структур як ДТЕК чи Метінвест (а ще більше - обох разом). Очевидно, що вони розбиті на підрозділи, і імпортно-експортні операції цих підрозділів розбиті на окремі рознесені в часі фактури, але сукупний вплив такої структури є відчутний. Та й синхронізувати дії такого монстра - далеко не не можлива місія. Нафтогаз також є вагомим гравцем валютного ринку, перелік можна продовжити ще кількома, де юре розпорошеними, учасниками. Крім того, через великі обєми та синхронність дій по входу, а зараз виходу, рівним монопольному можна вважати вплив нерезидентів і "нерезидентів" в ОВДП. Такий самий монопольний вплив мають час до часу і синхронні дії с/г підприємств.
Крім того, такі політичні події як вибори синхронізують в певні моменти дії великої кількості учасників (з метою дестабілізації, як правило) і вони мають вплив співмірний з НБУ (зараз настає саме такий період).
Беззаперечно, що НБУ що моменту володіє найбільшим ресурсом, як фінансовим так і інформаційним і має змогу чинити суттєвий вплив на процес і результат...
Так от, вважаю, що зараз іде процес зкоординованих дій більшістю учасників економічного процесу на дестабілізацію ситуації (звичайно, поки не критичну). Адже перемога на місцевих виборах, як вже не раз писав – це доступ до серйозного фінансового ресурсу і плацдарм для розгортання дій на «великих» виборах згодом.
Цього тижня я не зустрів людей, задоволених тим що відбувається, чи тих, хто б був переконаний, що нас чекає щось добре в майбутньому при збереженні існуючого стану справ. Вся країна заліплена рекламою мерської «Про Позиції», Беніного «За Майбутнє» і опоблоківською. Всі бють в одне місце – досить некомпетентності і непрофесійності. На їх фоні беззмістовне Зе Місцеві Україна це ти виглядає вкрай по дитячому і безперспективно.
Підозрюю, основні гравці заводять в країну і на МБ рівно стільки, щоб закрити свої потреби. Я вже не раз детально писав з приводу того, що у нас всі експортери є і імпортерами. От ДТЕК і заводить стільки, скільки треба Метінвесту (і проводиться все в ПУМБі), Рошен для себе і під Метал Груп, Вадатурські також тільки на критичні власні імпортні потреби і тд. Об’єми МБ підозріло малі для цього часу. Пропозиція відверто притримується. Ще одним показником є те, що левова частка операцій закривається в середині банків, а суми «вільних» операцій, які реєструються в Блумбергу дуже малі. І більшість таких операцій, підозрюю, забезпечують банки спекулянти на чолі Укргазбанку в даний час… А НБУ мусить хоть щось купувати, адже зобов’язаний підтримувати певний рівень вільних ЗВР і загальних ЗВР. Таким чином, в ситуації без надлишку пропозиції і з гострою необхідністю купувати, поведінка регулятора виглядає не логічною, а саме головне – регулятор зараз далеко не монополіст і без фіскальних обмежень не може впливати на ситуацію кардинально…
Ну і ще, раз уже зачепив такі складні і важкі теми. Зараз іде процес втрати впливу олігархами і розділення фінансових, владних, інших ресурсних потоків в більшу кількість «рук». По перше, наші олігархи і їх офшорно-закордонні підрозділи вже не почувають себе так вільно і вольготно за кордоном. По друге, їх активно «щемлять» і в середині країни. Як би не було, але Зеленський з кварталівцями енд Ко, віджав якісь ресурси виключно собі. Пінчук-Кучма розпродуються, зменшують фінансування Голосу і решти маріонеток та вибираються в Лондон. Паралельно стрімко росте вплив Ярославського (цікаво чи його «дружба» з Гройсманом така ж міцна зараз). Ахметов, хоч і виглядає зараз на коні, насправді інвестував мільярди у свої проекти «відновлюваної, чистої» енергетики і при теперішній ситуації з цінами на неї і затримкою оплат виглядає як біля розбитого корита з своєю все менш конкурентною металургією. Бєня так і не отримав очікуваного по Приватбанку від Зе, навряд чи якісь виграші по Центренерго і Укрнафті його задовольнять. Не просто так він тепер запустив За проект з Палицею. Адже його колишні партнери Філатов і Корбан віджали значну частину ресурсів у Валерійовича в Дніпрі і околицях, конкурують всюди де тільки можна, та й бандит, на якому проби немає де ставити і шестірка старих кагебістів, Загід Краснов також постарався. В систему активно повертаються люди Януковичів, мабуть не тільки для того, щоб навчити Зеленського «керувати країною». Кличка ніхто не зковирне з посади мера столиці, а в теперішніх умовах в Київ повернулася левова частка ресурсів країни. Садовий уже так дістав всіх у Львові, що дуже імовірною стає перемога Синютки. А Львів, в умовах росту об’ємів контрабанди, стає ще привабливішим містом. Думаю, Порошенко посилить свій вплив, за результатами жовтня, не тільки у Західній Україні…
Нас таки чекають зміни. І без «чорних лебедів» я не бачу поки фундаментальних передумов для значної девальвації грн. (більше 29, максимум 30). Логічнішим виглядає стабілізація на рівнях 26-27…
Ну і зараз корекція буде. Дуже імовірно що й з понеділка. Вже інше питання з яких рівнів і на скільки.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 14 вер, 2020 19:21
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Поки немає аналітичних оглядів стану справ на МБ від шановного Сибарита, надам посилання на інформацію від іншого оглядача МБ
viewtopic.php?p=5057010#p5057010
Отже, зі звичних 400-500+ млн уо за сесію "глухим літом" ми вийшли на 300-380 млн уо за сесію при "осінньому пожвавленні бізнесу". При чому літом внутрішньобанківські операції складали всього 200-280 млн уо (біля 50% денного обороту), а зараз 300-310 млн уо (значно більше 70% денного). При цьому обєми офіційної готівки майже не змінилися за сесію. Це реальні цифри, які ілюструють те, про що я писав вчора...
Дядя Саша, царство йому небесне, колись любив згадувати про "бурю в стакані води"...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 15 вер, 2020 08:53
Вітання всім.
Потрапила на очі стаття про "мишей".
Діряві засіки: куди зникає зерно з Держрезерву України
В Україні поточного року очікується не дуже добрий урожай. До того ж з'ясувалося, що справи з державним резервом відбуваються не найкращим чином – аудит викрив нестачу 150 тис. тонн зерна. Це три тисячі вагонів. Чиновники запевняють, що зерно "з'їли миші". Та чим у разі біди годуватимуть українців?
Щоб розібратися в ситуації з Держрезервом, "Сьогодні" перевірили звіт Рахункової палати. Документ був опублікований ще навесні 2019 року, більш свіжого звіту знайти не вдалося. У звіті є дані про діяльність резерву за попередні роки. Цифри вражають – 1,7 млрд гривень, виділених на управління матеріальними цінностями Держрезерву, були використані неефективно. Згідно з документом, в Держрезерв закуповували товари без підтвердження якості. Це завдало збитків на 318 млн гривень.
Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко не здивований. Він запевняє, що вкрасти мільйони гривень на закупівлях дуже просто.
"Якщо у вас пшениця другого класу, її вартість завжди вища. Якщо порівнювати з четвертим класом, то відсотків на 30. Ви можете її замінити на продукцію четвертого класу. І сказати, що через певні обставини якість впала, а за це отримати різницю у незаконний спосіб", – пояснює фахівець.
А ще в Держрезерві неодноразово знаходять прострочені продукти. Так сталося, наприклад, наприкінці 2019 року, коли Державне бюро розслідувань виявило на складах "прострочення" на 60 млн гривень.
"Корупція. Це ж державне підприємство. І всі проблеми, які притаманні державним підприємствам, притаманні Держрезерву зокрема. Зникає зерно, невідомо куди", – зазначає доцент Київської школи економіки Олег Нів'євський.
"Порахували кількість гризунів, якої в природі існує. Виходить, треба, щоб була атака мишей з усього ЄС або, скажімо, з Росії ... Тобто вся територія Росії може дати таку кількість гризунів, яка могла б з'їсти ту кількість зерна, що зникає в Україні за рік", – додає Козаченко.
Втім, правоохоронці вже активно шукають цих "мишей". Запевняють: у кожного "гризуна" є ім'я і прізвище.
"Національна поліція почала кримінальне провадження за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем". Вірю, що так звані "миші" в чиновницькій подобі будуть не тільки встановлені, покарані, але й відшкодують збитки, завдані державі і мільйонам наших громадян", – відзначає радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол.
Ці мільйонні збитки владі вже, схоже, набридли. У Мінекономіки тепер планують забезпечити продовольчу безпеку за новою схемою:
"Забезпечення продовольчої безпеки здійснюється через нові інструменти, не в межах Держрезерву. Це дійсно застарілий радянський інструмент. Держава через форвардні закупівлі або через інші інструменти створює для себе запас на комерційних підприємствах. Тобто все прозоро, все оновлюється", – пояснює міністр економіки Ігор Петрашко.
"Повну відповідальність за втрату продукції, якщо її "миші з'їдять" або ще щось станеться, несе приватна компанія. Якщо вона не хоче відшкодовувати збитки, завдані державі, держава забирає майно даної компанії, порушує кримінальні справи", – додає Козаченко.
До слова за кордоном така практика – вже незрідка. У Польщі, наприклад, існує Агентство матеріальних резервів. Ця служба керує різними видами запасів – від медикаментів до конструкцій мостів. На початку коронавірусної пандемії це агентство зіграло важливу роль. У Словаччині ж ведуть перелік предметів першої необхідності, призначених для безкоштовної роздачі населенню в разі надзвичайної ситуації.
"Якщо порівнювати в перерахунку на одного жителя країни, і порівнювати з нашим Держрезервом, то всього 25% продукції, яка зараз є в Держрезерві, ми мусимо мати в фонді. Стільки зберігають в європейських країнах", – говорить Козаченко.
Уряд ще 2015 року доручив освіжити запаси зерна в Держрезерві – продати старе і закупити нове. Та держпідприємство виконало вимогу тільки частково – просто продало старе зерно. Зрештою в певний момент запаси зерна становили лише 5% від затвердженої кількості. Чи матимуть взагалі українці, що їсти, особливо на тлі посухи на півдні?
"Урожай є. Якщо згадати врожаї, які були 15 років тому, то зернових вирощували всього близько 30 млн тонн. Зараз ми говоримо про 70 млн тонн", – заспокоює Нів'євський.
У профільному міністерстві уточнюють: збір ранніх зернових вже закінчили, і причин хвилюватися немає.
"Ми бачимо, що у нас є виробництво близько 26 млн тонн пшениці, що більш ніж достатньо як для внутрішніх потреб, так і для експорту. Внутрішнє споживання пшениці зараз становить 8 млн тонн", – наводить цифри заступник міністра розвитку економіки Тарас Висоцький.
Проте якщо країна таки потрапить до масштабної халепи, чи вистачить нам залишків з Держрезерву, щоб уникнути гуманітарної катастрофи?
"У разі певної надзвичайної ситуації, якщо вона трапиться зараз, у нас вистачить [запасів] мінімум на 2-3 місяці. Але це зважаючи яка продукція. Деяких запасів вистачить і на півроку", – вважає Козаченко.
Це заспокоює, поки не згадаєш про корупційних "мишей", які спустошують запаси за завісою державної таємниці. Тому експерти й радять уряду скоротити запаси в рази і передати приватні склади – для якісного зберігання та постійного контролю.
Додано: Сер 16 вер, 2020 17:25
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
За останні дні помітив наступне:
1 відносно не значне підвищення відсотків по ОВДП призвело до того, що мінфін почав таки знову розміщати якісь більш менш адекватні суми на первинних аукціонах;
2 обсяг торгів на МБ протягом минулого тижня падав, поки в пятницю не зійшов зовсім на пси, а саме - до 323 млн. Уже з понеділка почався ріст і обсяг торгів 14.09 склав 425 млн. І ось у вівторок на МБ з "інтервенціями" для "тушіння пожежі" і "заспокоєння паніки" вийшов НБУ і продав 35 млн по 28,11 і сьогодні також продавав по 28,15. А обсяги торгів, підозрюю, у вівторок і середу будуть не менші понеділка. Видається мені, НБУ нічого не тушив, а дочекався найвигіднішого курсу і "полився" максимально дорого.
П.С. і так, я також сьогодні робив як НБУ і довів свою "точку беззбитковості" до 27,88, бо похід до 27,6 (55) є можливий, але якщо раптом великий олігархічний бізнес знову застосує терапію валютної дієти (таки бюджет 2021 року затверджують, бабло на рік на перед ділять, є за що посперечатися), то все знову може піти по гіршому сценарію...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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