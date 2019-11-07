Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Рейтинг ЗЕлених дятлів валиться ще швидше ніж вартість грн в останні дні. Впевнений, що історичний офіційний максимум знецінення національної валюти не пішов би на користь політгегемону...
Та ще далеко нічого не зрозуміло. Олігархи дуже ефективно показали, що надходження валюти в країну можуть звести майже до нуля. Тоді як малий і середній експортер та банки-шпекулянти - поганий помічник для НБУ...
А євро впевнено рушило в сторону рівноваги...
П.С. А розміщення сьогодні феєричне. 0,33 млрд і це при тому, що завтра погашати 3,7 млрд. Швидше всього, завтрашнє погашення відсотків по довгострокових ОВДП піде банкам і наврядче вийде на МБ. Але коли держбанки забивають на "тата" і хомячать грн, це щось має означати. Для чого грн банкам? Прогнозують відтік депозитів? В передвиборному безпорадстві монобільшість явно забила на збільшення гарантованої суми, а крім цього депозити гривневі в БС вже ніщо не втримає з такою динамікою курсу.