Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Рейтинг ЗЕлених дятлів валиться ще швидше ніж вартість грн в останні дні. Впевнений, що історичний офіційний максимум знецінення національної валюти не пішов би на користь політгегемону... Та ще далеко нічого не зрозуміло. Олігархи дуже ефективно показали, що надходження валюти в країну можуть звести майже до нуля. Тоді як малий і середній експортер та банки-шпекулянти - поганий помічник для НБУ... А євро впевнено рушило в сторону рівноваги... П.С. А розміщення сьогодні феєричне. 0,33 млрд і це при тому, що завтра погашати 3,7 млрд. Швидше всього, завтрашнє погашення відсотків по довгострокових ОВДП піде банкам і наврядче вийде на МБ. Але коли держбанки забивають на "тата" і хомячать грн, це щось має означати. Для чого грн банкам? Прогнозують відтік депозитів? В передвиборному безпорадстві монобільшість явно забила на збільшення гарантованої суми, а крім цього депозити гривневі в БС вже ніщо не втримає з такою динамікою курсу.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Трохи фундаментальних даних для розуміння ситуації. Звичайно, в середині місяця їх не багато, але дещо цікаве попалося. Плюс, цього разу певні моменти трохи прокоментую. Почну з негативу: - В серпні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,3% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 4,2% (скоригованих) порівняно з серпнем 2019 року. Про це повідомила Державна служба статистики. В серпні 2020 року промвиробництво скоротилося на 3,5% (не скоригованих) і на 0,1% (сезонно скоригованих) порівняно з липнем 2020 року. У січні-серпні 2020 року порівняно з січнем-серпнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,4%. Погодьтеся, величина абсолютно співмірна з падінням інших економік, враховуючи нашу слабкість і маргінальність.
- Нак "Нафтогаз України" передав оператору газових сховищ компанії "Укртрансгаз" 1,09 млрд. куб. м газу вартістю 7,164 млрд. гривень за рішенням суду. Про це свідчить фінансовий звіт "Нафтогазу" за 1-е півріччя 2020 року. В 2013 році "Укртрансгаз" звернувся до суду з проханням стягнути з "Нафтогазу" 4,75 млрд. куб. м газу в газотранспортну систему, який було відібрано без юридичного обґрунтування. Позов було задоволено в 2013 році й пізніше залишено без змін апеляційною та касаційною інстанціями. В015 році "Нафтогаз" зробив подання щодо перегляду цього рішення до Господарського суду Києва у зв'язку з нововиявленими обставинами і останній припинив провадження за поданням до завершення розгляду пов'язаних позовів, розгляд яких зараз зупинено. Водночас рішення Господарського суду Києва внабуло чинності в 2018 році про передачу 1,09 з 4,75 млрд. куб. м газу. Підозрюю, це і є головною причиною збитку НАК за перше півріччя, яке так стимулювало армію "аналітиків" по всіх ЗМІ і породило тисячі конспірологічних-всьопропальних версій. Також, трохи додалася курсова різниця, нарахована на валютні запозичення.
В січні-серпні 2020 року експорт української продукції агропромислового комплексу скоротився на 0,8%, або на 0,1 млрд. доларів до 13,7 млрд. доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу". В структурі експорту зросли поставки соняшникової олії на 619,6 млн. доларів (+22%), пшениці - на 173,7 млн. доларів (+6%), ячменю - на 149,5 млн. доларів (+37%). За вказаний період скоротився експорт кукурудзи на 436,4 млн. доларів (-15%), соєвих бобів - на 302 млн. доларів (-54%), насіння - на 459 млн. доларів (-30%). Водночас за 8 місяців 2020 року імпорт збільшився на 15% до близько 4 млрд. доларів порівняно із січнем-серпнем минулого року. Зокрема, Україна наростила імпорт сирів на 71,6 млн. доларів (у 2 рази), тютюну - на 43,2 млн. доларів (+42%) і картоплі - на 42,8 млн. доларів (у 6 разів). Разом з тим скоротився імпорт насіння соняшнику на 22,9 млн. доларів (-12%), кукурудзи - на 15,7 млн. доларів (-15%) і мороженої риби - на 15,1 млн. доларів (-7%). При задекларованому 10% зменшенні врожаю, в порівнянні з минулим роком, цифра абсолютно позитивна. Маю навязливе переконання, що певні показники зменшення експорту-збільшення імпорту - це виключно контрабандні ігрища і переформатування структури та фактичний ріст тіньової економіки. Паралельно, комусь повезло менше і частину імпорту, цікаво тільки на який час, вивели на світло.
- В січні-серпні 2020 року всі види транспорту перевезли 382,2 млн. тонн вантажів, що на 13,4% менше, ніж в січні-серпні 2019 року. Про це повідомила Державна служба статистики. Перевезення вантажів залізничним транспортом зменшилися на 5,3% до 196,7 млн. т. У січні-серпні 2020 року магістральні трубопроводи перекачали 62,7 млн. тонн вантажів, що на 15% менше, ніж в січні-серпні 2019 року. Морський і річковий торгові флоти зменшили перевезення вантажів на 12,4%, в цілому перевезено 3,3 млн. тонн вантажів. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 119,4 млн. тонн вантажів, що на 23,5% менше порівняно з січнем-серпнем 2019 року. Жодна цифра цієї статистики не викликає здивування, окрім значно більше падіння перевезень автомобільним транспортом. Підозрюю, тут також справа в рості тіні. Адже морський транспорт, трубопроводи, частково залізниця - це процес, прослідковуваний багатьма, в тому числі іноземними, учасниками. А з авто все значно простіше,тим більше, про електронну ТТН всі успішно забули та й з онлайн прослідковуваністю на складах пального підприємств все не так страшно, як видавалося спочатку.
Трохи позитиву - Президент В.Зеленський підписав закон про державні портфельні гарантії. Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу президента. Документ спрямовано на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих і середніх підприємств. В поточному році держава може надати портфельні гарантії в обсязі до 5 млрд. гривень. Для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, які надаються українським мікропідприємствам у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов'язань за портфелем кредитів і 80% за кожним окремим кредитом, необхідне рішення Кабінету Міністрів, узгоджене з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету. Надання гарантій оформляється у вигляді договору між Міністерством фінансів і банком-кредитором. Я описував всю складність офіційно-документально-заставного процесу отримання кредиту бізнесом в країні. Слава аллаху, це зрозуміли і на верхах і крім голої бравади про 5-7-9% розробили хоч якийсь механізм гарантування для банків. Можливо кредити до малого і середнього бізнесу якось дійдуть.
- В серпні поточного року прибуток банків становив 4,3 млрд. гривень. Про це сказано в повідомленні НБУ. У січні банки заробили 6,592 млрд. гривень, в лютому - 9,285 млрд. гривень, в березні - 97 млн. гривень, в квітні - 9,8 млрд. гривень, в травні - 3,8 млрд. гривень, в червні банки отримали збиток 5,2 млрд. гривень , в липні - прибуток 4,6 млрд. гривень, а в січні-серпні - прибуток 32,641 млрд. гривень. Промислове виробництво скорочується, але добре що у нас є банки і решта нематеріального. Є трохи контраргументів тим, хто осмілиться сперечатися з армією "буде 30-50-75".
- В 1-му півріччі 2020 року порівняно з 1-м півріччям 2019 року трубно-колісний холдинг "Інтерпайп", згідно з неаудованими консолідованими фінансовими результатами діяльності за стандартом МСФЗ, збільшив показник EBITDA на 19% до 149 млн. доларів, скоротивши виручку на 16% до 468 млн. доларів. Про це сказано в повідомленні компанії. Зростання показника EBITDA головним чином обумовлене позитивними результатами залізничного дивізіону. Блін, і закону про локалізацію їм не треба. Просто створюють люди конкурентний продукт.
- В серпні 2020 року порівняно із серпнем 2019 року експорт чавуну збільшився на 29,1%, або на 15,844 млн. доларів до 70,259 млн, імпорт - зменшився на 58,9%, або на 0,033 млн. доларів до 0,023 млн. доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба. Україна експортувала чавун у серпні переважно до США (42,665 млн. доларів). У січні-серпні 2020 року порівняно із січнем-серпнем 2019 року експорт чавуну збільшився на 14,6%, або на 74,069 млн. доларів до 582,012 млн. доларів, імпорт зменшився на 41,8%, або на 0,210 млн. доларів до 0,292 млн. доларів.
- В серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року імпорт вугілля зменшився на 34,7%, або на 64,122 млн. доларів до 120,513 млн. доларів. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України. Україна імпортувала вугілля переважно з Росії (63,675 млн. доларів). Експорт вугілля у серпні не здійснювався. У січні-серпні 2020 року порівняно з січнем-серпнем 2019 року імпорт вугілля зменшився на 33,3%, або на 608,794 млн. доларів до 1 219,616 млн. доларів
- Компанія "Газпром" (Росія) замовила додаткові потужності для транзиту газу українською газотранспортною системою (ГТС). Про це сказано в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". "Газпрому" потрібні додаткові потужності для транспортування природного газу через українську ГТС до Європи в жовтні. НАК "Нафтогаз України" сьогодні отримав додаткові потужності на міждержавних сполученнях. Послуги з організації транзиту буде оплачено "Газпромом" додатково до основного транзитного договору", - сказано в повідомленні. Згідно з повідомленням, аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня, і це перший подібний аукціон. За підсумками торгів розподілено потужності на вході і на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту "Газпрому". Ці потужності "Газпром" оплатить в повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС України". Ось логічне завершення історії північно-південних потоків. А скільки ж біологічних рідин було спущено "експертами" в недалекому минулому в процесі прогнозування і озвучення краху України і того таки курсу "30-50-75". Звичайно, я свідомий того, що це великі дяді з-за океану переділили ринок газу в Європі. Але такий фініш був логічним і проглядався ще зі старту... П.С. Звертаю увагу всіх, що зараз фундамент у випадку грн працює ще гірше ніж ТА. Вже, мабуть, місяць і ще точно місяць реальний курс буде залежати від дій кількох осіб. А ці дії будуть викликані абсолютно руйнівними для країни мотивами у владному протистоянні і розподілі внутрішніх ресурсів на 2021 рік.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А ситуація з курсом справді цікава. НБУ продає по 28,25, наступного дня пробує купити (очевидно, що маневр стримуючий) по 28,17 а сьогодні знову продає по 28,26 і 28,27... Ну ще ж нікому не вдалося втримати курс в межах 0,3%. На не спокійному ринку і 1% втримати буде важко...
Дії не логічні, або взагалі не професійні і вилилися у марний продаж сьогоднішніх 50+ млн уо. Тому, прогнозувати щось просто марно. В любому випадку, я впевнений, що історичний максимум ОФІЦІЙНОГО курсу перед виборами - ризик для рейтингу. Втримати курс в межах 28,2-28,3 не зможуть. Тому, якщо є команда не пускати вище 28,3, то будуть змушені збивати по справжньому і опускати до 28 (а тут можна і нижче залетіти)...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Возможно, но не очевидно. Я редко верю чиновникам на слово, но заявления Сологуба о кадровой проблеме очень хорошо ложатся на мое впечатление о происходящем. 1. Уходящий (особенно уходимый) работник вряд ли слишком ответственно отнесется к передаче дел. Официальные документы, конечно, передали, а вот объяснить тонкости, вероятно, не удосужились. 2. Получая должность старше, чем менеджер лопаты, новый работник всегда хочет доказать, что он лучше предшественника. Эти два тривиальных психологических фактора в сочетании с очень не нравящейся мне, но уже привычной всем тенденцией к абсолютной формализации критериев оценки деятельности, не поддающейся такой формализации, в т.ч. и в области управления, вполне способны без всякого умысла создать такую картину: Приходит новый руководитель, смотрит на показатели и ищет, чего бы улучшить. Первым на глаза попадается плохое выполнение плана по пополнению резервов. Поскольку истинное назначение этого "плана" от него ускользает, идет попытка улучшить выполнение путем покупок в не очень подходящий момент. Это мы наблюдали пару недель назад и вчера, хоть вчера это могло быть просто имитацией деятельности. Рынок реагирует на это как на осознанный сигнал и отвечает ростом. Выкуп в закрома становится совсем невозможным, поэтому меняется направление. Теперь, похоже, идет попытка превзойти предшественника в качестве сглаживания колебаний, обеспечив плавную и красивую кривую роста. Будем наблюдать. Надеюсь, что либо ему объяснят суть того, что он делает, либо мы опять увидим новую тактику проведения интервенций.
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ЗЫ Сегодняшние потери гораздо меньше. Вчера был баланс, а сегодня серьезное превышение спроса над предложением, которое компенсировать нужно было в любом случае. Чуть более поздний выход с более высоким курсом позволил бы сберечь пару миллионов, но никак не 50.
Сибарит Тотальна і максимальна непрофесійність і безпорадність всіх теперішніх на любому місці-посаді це загальна характерна риса. Але все питання полягає в тому, які ще завдання має цей клєрк від "курсової стабільності" крім поповнення ЗВР, згладжування динаміки, та яка пріоритетність завдань. При їх профнепридатності завдання не пустити вище 28,3 може вилитися в переліт 28 (ну очевидно не до 27,3 ). Цікавіше буде потім, якщо після виборів продовжиться лінія на розрив стосунків з МВФ,ЄС і тд. МВФ цього року вже нічого не дасть, ЄС, швидше всього, не дасть і обіцяних 0,6 млрд. А якщо все перекинеться і на 2021 рік, то вже в першому кварталі потрібно повернути боргів на більше 5 млрд уо і без перепозичення буде біда. В бюджеті наступного року зовнішні запозичення в еквіваленті 150 млрд грн заплановані http://финбаланс.ком.юа/news/minfin-pl ... 0-mlrd-hrn
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Давайте не будем сводить все к политике. К сожалению, профессионалы - редкость при любой власти. Почти каждый человек достигает своего уровня некомпетентности. Вовремя остановиться могут единицы. Явление, которое я описал, абсолютно аполитично и присутствует на всех уровнях, от мелкого исполнителя в частной лавочке до руководителей высшего уровня. Сомневаюсь, что там есть задание на конкретный курс. Слишком уж все хаотично.
А торги с МВФ в поисках баланса между подпиткой и собственными интересами были всегда и при всех властях. Думаю, что это правильная политика.
Сибарит написав:плохое выполнение плана по пополнению резервов. Поскольку истинное назначение этого "плана" от него ускользает, идет попытка улучшить выполнение путем покупок в не очень подходящий момент. Это мы наблюдали пару недель назад и вчера, хоть вчера это могло быть просто имитацией деятельности. Рынок реагирует на это как на осознанный сигнал и отвечает ростом. Выкуп в закрома становится совсем невозможным, поэтому меняется направление. Теперь, похоже, идет попытка превзойти предше
а может быть регулятор знает больше чем мы? например о долге рф овощу в 3 млрд в 2013 году, которые яйцеголовый камикадзе "реструктуризировал" в одностороннем порядке в 2015 году? и по которому до сих пор идет суд...
У кого які думки про сьогоднішній міжбанк і перспективи на понеділок-вівторок? Мені виглядає так, що на фоні чергового зменшення пропозиції валюти від підприємств-експортерів наших олігархів (підозрюю, що обсяги МБ і в четвер-пятницю будуть між 350-400 млн як у середу) курс впевнено повз до 28,3. Для стримання вийшов НБУ по 28,295 і на якийсь час стримав малооборотний рух. А потім вийшла інформація про відшкодування майже 7 млрд ПДВ (а це майже 250 млн уо по теперішньому курсу, що може висушити МБ на понеділок-вівторок а може й середу). Розуміючи, що на сьогоднішній тенденції додаткове обмеження пропозиції вплине не найкраще на курс грн, учасники торгів кинулися до цінника НБУ і до кінця торгів встигли вигребти більше 22 млн, при чому хтось взяв навіть 9,5 млн гуртом і без знижки... Підозрюю, з понеділка легко перейдемо 28,3 а тоді шлях до 28,5 і вище буде відкритий... Ну і рос рубель уже сьогодні залетів за 78 за дол і 91 за ойро на фоні нових санкцій по Навальному і значній втраті нерезидентами інтересу до їх ОВДП... А їх бізнесу у нас дуже багато і почувають вони себе дуже вольготно і імпорт-експорт суттєво виріс навіть без Білорусі.
П.С. Ой не добрі у мене передчуття щодо результатів виборів. Маємо всі шанси побачити більшість у ОПЗЖ по всій країні крім кількох західних областей і, може, Києва.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. Ой не добрі у мене передчуття щодо результатів виборів. Маємо всі шанси побачити більшість у ОПЗЖ по всій країні крім кількох західних областей і, може, Києва.
Доброе утро ! Если интересно, полистал по областям, соцопросы только от относительно уважаемых контор первой пятёрки. Пока вроде складывается интересная ситуация, когда в большинстве советов разных уровней побеждают региональные партии местного разлива или партии не входящие в первую четвёрку. Ивано-Франковская область, Тернополь немного впереди Свобода. Одесса впереди Доверяй делам. Харьков впереди Блок Кернеса. Запорожская область впереди Партия Буряка. Винницкая область впереди Украинская стратегия Гройсмана. Николаевская область за первое место борятся Пропозиция и Слуга народа. Житомир, Кропивницкий, Днепр впереди немного Пропозиция. Черкасская область, Волынь впереди За майбутнє. Киев лидирует Удар. Во многих городах подконтрольной части Луганской и Донецкой областей лидирует Оппоблок(не ОПЗЖ). Слуга народа впереди в Полтавской области, Закарпатской области. Львов за ЕС.
30 вересня виплата відсотків та погашення ОВДП на 9,8 млрд (погашення ОВДП на 8,2 млрд). Якщо я все правильно зрозумів по датах розміщень, то там в 2020 - 4,8 млрд, а отже це гроші банків. Тобто, теоретично в нерезидентів біля 5 млрд що також складає не погану суму - майже 180 млн уо. Підозрюю, виплатять після обіду, отже, гроші зможуть вийти на МБ у четвер або й п"ятницю. Повторю ще раз, тут все буде залежати від дій олігархів. Якщо вони і далі будуть притримувати валюту, то НБУ може злити найближчим часом біля 1 млрд уо (якщо ще взяти до уваги 4,2 млрд дивідендів Аваля). Не думаю, що це входить в їх плани. Також, цікаво буде глянути на розміщення у вівторок, дуже не віриться, що зможуть розмістити 10 млрд... Або ставки будуть мусіти серйозно підняти. Тоді облікова буде виглядати смішною. НБУ в дуже поганій ситуації і без людей, які щось вміли робити. А поки новенькі навчаться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.