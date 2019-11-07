Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Чет 24 вер, 2020 10:53

Трохи фундаментальних даних для розуміння ситуації. Звичайно, в середині місяця їх не багато, але дещо цікаве попалося. Плюс, цього разу певні моменти трохи прокоментую.

Почну з негативу:

- В серпні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,3% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 4,2% (скоригованих) порівняно з серпнем 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

В серпні 2020 року промвиробництво скоротилося на 3,5% (не скоригованих) і на 0,1% (сезонно скоригованих) порівняно з липнем 2020 року.

У січні-серпні 2020 року порівняно з січнем-серпнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,4%.

Погодьтеся, величина абсолютно співмірна з падінням інших економік, враховуючи нашу слабкість і маргінальність.



- Нак "Нафтогаз України" передав оператору газових сховищ компанії "Укртрансгаз" 1,09 млрд. куб. м газу вартістю 7,164 млрд. гривень за рішенням суду.

Про це свідчить фінансовий звіт "Нафтогазу" за 1-е півріччя 2020 року.

В 2013 році "Укртрансгаз" звернувся до суду з проханням стягнути з "Нафтогазу" 4,75 млрд. куб. м газу в газотранспортну систему, який було відібрано без юридичного обґрунтування. Позов було задоволено в 2013 році й пізніше залишено без змін апеляційною та касаційною інстанціями.

В015 році "Нафтогаз" зробив подання щодо перегляду цього рішення до Господарського суду Києва у зв'язку з нововиявленими обставинами і останній припинив провадження за поданням до завершення розгляду пов'язаних позовів, розгляд яких зараз зупинено.

Водночас рішення Господарського суду Києва внабуло чинності в 2018 році про передачу 1,09 з 4,75 млрд. куб. м газу.

Підозрюю, це і є головною причиною збитку НАК за перше півріччя, яке так стимулювало армію "аналітиків" по всіх ЗМІ і породило тисячі конспірологічних-всьопропальних версій. Також, трохи додалася курсова різниця, нарахована на валютні запозичення.



В січні-серпні 2020 року експорт української продукції агропромислового комплексу скоротився на 0,8%, або на 0,1 млрд. доларів до 13,7 млрд. доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це сказано в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

В структурі експорту зросли поставки соняшникової олії на 619,6 млн. доларів (+22%), пшениці - на 173,7 млн. доларів (+6%), ячменю - на 149,5 млн. доларів (+37%).

За вказаний період скоротився експорт кукурудзи на 436,4 млн. доларів (-15%), соєвих бобів - на 302 млн. доларів (-54%), насіння - на 459 млн. доларів (-30%).

Водночас за 8 місяців 2020 року імпорт збільшився на 15% до близько 4 млрд. доларів порівняно із січнем-серпнем минулого року.

Зокрема, Україна наростила імпорт сирів на 71,6 млн. доларів (у 2 рази), тютюну - на 43,2 млн. доларів (+42%) і картоплі - на 42,8 млн. доларів (у 6 разів).

Разом з тим скоротився імпорт насіння соняшнику на 22,9 млн. доларів (-12%), кукурудзи - на 15,7 млн. доларів (-15%) і мороженої риби - на 15,1 млн. доларів (-7%).

При задекларованому 10% зменшенні врожаю, в порівнянні з минулим роком, цифра абсолютно позитивна. Маю навязливе переконання, що певні показники зменшення експорту-збільшення імпорту - це виключно контрабандні ігрища і переформатування структури та фактичний ріст тіньової економіки. Паралельно, комусь повезло менше і частину імпорту, цікаво тільки на який час, вивели на світло.



- В січні-серпні 2020 року всі види транспорту перевезли 382,2 млн. тонн вантажів, що на 13,4% менше, ніж в січні-серпні 2019 року.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Перевезення вантажів залізничним транспортом зменшилися на 5,3% до 196,7 млн. т.

У січні-серпні 2020 року магістральні трубопроводи перекачали 62,7 млн. тонн вантажів, що на 15% менше, ніж в січні-серпні 2019 року.

Морський і річковий торгові флоти зменшили перевезення вантажів на 12,4%, в цілому перевезено 3,3 млн. тонн вантажів.

Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 119,4 млн. тонн вантажів, що на 23,5% менше порівняно з січнем-серпнем 2019 року.

Жодна цифра цієї статистики не викликає здивування, окрім значно більше падіння перевезень автомобільним транспортом. Підозрюю, тут також справа в рості тіні. Адже морський транспорт, трубопроводи, частково залізниця - це процес, прослідковуваний багатьма, в тому числі іноземними, учасниками. А з авто все значно простіше,тим більше, про електронну ТТН всі успішно забули та й з онлайн прослідковуваністю на складах пального підприємств все не так страшно, як видавалося спочатку.



Трохи позитиву

- Президент В.Зеленський підписав закон про державні портфельні гарантії.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Документ спрямовано на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих і середніх підприємств.

В поточному році держава може надати портфельні гарантії в обсязі до 5 млрд. гривень.

Для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, які надаються українським мікропідприємствам у розмірі, що не перевищує 80% загальної суми таких боргових зобов'язань за портфелем кредитів і 80% за кожним окремим кредитом, необхідне рішення Кабінету Міністрів, узгоджене з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету.

Надання гарантій оформляється у вигляді договору між Міністерством фінансів і банком-кредитором.

Я описував всю складність офіційно-документально-заставного процесу отримання кредиту бізнесом в країні. Слава аллаху, це зрозуміли і на верхах і крім голої бравади про 5-7-9% розробили хоч якийсь механізм гарантування для банків. Можливо кредити до малого і середнього бізнесу якось дійдуть.



- В серпні поточного року прибуток банків становив 4,3 млрд. гривень.

Про це сказано в повідомленні НБУ.

У січні банки заробили 6,592 млрд. гривень, в лютому - 9,285 млрд. гривень, в березні - 97 млн. гривень, в квітні - 9,8 млрд. гривень, в травні - 3,8 млрд. гривень, в червні банки отримали збиток 5,2 млрд. гривень , в липні - прибуток 4,6 млрд. гривень, а в січні-серпні - прибуток 32,641 млрд. гривень.

Промислове виробництво скорочується, але добре що у нас є банки і решта нематеріального. Є трохи контраргументів тим, хто осмілиться сперечатися з армією "буде 30-50-75".



- В 1-му півріччі 2020 року порівняно з 1-м півріччям 2019 року трубно-колісний холдинг "Інтерпайп", згідно з неаудованими консолідованими фінансовими результатами діяльності за стандартом МСФЗ, збільшив показник EBITDA на 19% до 149 млн. доларів, скоротивши виручку на 16% до 468 млн. доларів.

Про це сказано в повідомленні компанії.

Зростання показника EBITDA головним чином обумовлене позитивними результатами залізничного дивізіону.

Блін, і закону про локалізацію їм не треба. Просто створюють люди конкурентний продукт.



- В серпні 2020 року порівняно із серпнем 2019 року експорт чавуну збільшився на 29,1%, або на 15,844 млн. доларів до 70,259 млн, імпорт - зменшився на 58,9%, або на 0,033 млн. доларів до 0,023 млн. доларів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Україна експортувала чавун у серпні переважно до США (42,665 млн. доларів).

У січні-серпні 2020 року порівняно із січнем-серпнем 2019 року експорт чавуну збільшився на 14,6%, або на 74,069 млн. доларів до 582,012 млн. доларів, імпорт зменшився на 41,8%, або на 0,210 млн. доларів до 0,292 млн. доларів.



- В серпні 2020 року порівняно з серпнем 2019 року імпорт вугілля зменшився на 34,7%, або на 64,122 млн. доларів до 120,513 млн. доларів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.

Україна імпортувала вугілля переважно з Росії (63,675 млн. доларів).

Експорт вугілля у серпні не здійснювався.

У січні-серпні 2020 року порівняно з січнем-серпнем 2019 року імпорт вугілля зменшився на 33,3%, або на 608,794 млн. доларів до 1 219,616 млн. доларів



- Компанія "Газпром" (Росія) замовила додаткові потужності для транзиту газу українською газотранспортною системою (ГТС).

Про це сказано в повідомленні Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

"Газпрому" потрібні додаткові потужності для транспортування природного газу через українську ГТС до Європи в жовтні. НАК "Нафтогаз України" сьогодні отримав додаткові потужності на міждержавних сполученнях. Послуги з організації транзиту буде оплачено "Газпромом" додатково до основного транзитного договору", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) і GSA (Польща) 21 вересня, і це перший подібний аукціон.

За підсумками торгів розподілено потужності на вході і на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту "Газпрому".

Ці потужності "Газпром" оплатить в повному обсязі, це принесе додатковий дохід як "Нафтогазу", так і "Оператору ГТС України".

Ось логічне завершення історії північно-південних потоків. А скільки ж біологічних рідин було спущено "експертами" в недалекому минулому в процесі прогнозування і озвучення краху України і того таки курсу "30-50-75". Звичайно, я свідомий того, що це великі дяді з-за океану переділили ринок газу в Європі. Але такий фініш був логічним і проглядався ще зі старту...

П.С. Звертаю увагу всіх, що зараз фундамент у випадку грн працює ще гірше ніж ТА. Вже, мабуть, місяць і ще точно місяць реальний курс буде залежати від дій кількох осіб. А ці дії будуть викликані абсолютно руйнівними для країни мотивами у владному протистоянні і розподілі внутрішніх ресурсів на 2021 рік.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.