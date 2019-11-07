Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

А, зрозумів, ви цю гілку окремо відокремили і залишили під Ореста в розмовах з з його ж комлексами, бо їнакше не зрозуміло, чого ви мене постійно трете?
Ви б хоча б проаналізували те, що пише Орест, хоча б за 9 місяців цього року він десь спрогнозував ситуацію чи якось влучив в правільний прогноз?
А по теорії ж, навіть неймовірністі мав би влучити на 50%, але й тут ніяк.
Що ж робити?
Та що?
Зтирати Траста, він же на 70% влучає в прогноз, навіть грощі свої на кон ставить.
Навіщо тут він вперся, хай краще Орест пише, від нього ж немає ні шкоди, ні користі.
Так міркуєте?
Знов вгадав?
Та я такий.