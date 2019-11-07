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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 20:49

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Більше тридцяти років конфлікт в Нагірному Карабаху був надійним замком для азейбарджанських нафти і газу. В допомогу був організований і конфлікт в Абхазії. Практично та ж ціль (створити максимум негативних чинників для енергеимчного інвестування в регіон) була і у війнах в Чечні, Дагестані, Осетії. Росія зробила так, що каспійські енергоносії змогли попадати на світовий ринок тільки за її посередництвом.
Туреччина відчула смак перемог в Сирії і коли багатьом здалося, що все затихло, США ввели в Сирію додаткові війська, а сьогодні зранку сталося те що сталося. Знову, як і в Сирії, великих втрат противнику завдають БПЛА і артилерія...
Ходять слухи, що педерація має певні проблеми з транспортуванням нафти і газу з сибірських родовищ і основні відвантаження в Європу зараз і дуть з Каспійського басейну. Маємо вагомі передумови виникнення чергової серйозної проблеми в регіоні.
Також, підозрюю, може вплинути на курс євро і дерева, пришвидшивши динаміку в напрямку останніх днів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:33

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Добрий вечір.
На жаль, не маю що додати до вже написаного в останніх дописах. Відшкодування ПДВ чудово гнало курс у понеділок і вівторок, а у четвер і сьогодні ріст продовжувався на погашеннях 30 вересня. І це ще дуже повезло, що у нерезидентів було тільки біля 2 млрд з практично 10 млрд виплачених, бо якби було в районі 4,5-5 млрд, як допускав я, то курс без проблем перейшов би за 28,4 ближче до 28,5. Зрештою, як і писав, якщо перейдемо 28,2(,3) то стане відкритий шлях до росту далі і 28,5 це мінімум доки можемо дорости в цих умовах.
НБУ не гасить росту, значить команди нема, з іншої сторони і змісту немає в умовах, коли співпраця з МВФ і ЄС під питанням і навіть якщо про щось і вдасться домовитися, то якісь позики відновляться не раніше лютого-березня, а платити в першому кварталі достатньо. Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі.
Також, практично повна відсутність інтересу до ОВДП ставить під загрозу питання виконання бюджету (хоча б в частині обслуговування і перепозичення грн боргу).

З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП:
07.10 - 386 млн грн
14.10 - 1,435 млрд грн
21.10 - 587 млн грн і 2,5 млн дол
28.10 - 895 млн грн
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-10-31
Також залишається питання репатріації дивідендів, зокрема і Авалівські 6 млрд (якщо не помиляюся), які можуть вийти на ринок десь після 10 жовтня.
Тобто, якийсь відчутний запас росту курсу (знецінення грн) є ще до середини жовтня точно. Підозрюю, швидкість мала б зменшитися від тої, що ми спостерігали цього тижня. А там і вибори зменшать вплив...

П.С. Підозрюю Шмигаль і його "технократи" фсьо. Здивуюся, якщо вони протягнуть довше ніж до нового року. Не знаю що з Шевченком, адже його ефективність і результативність ще менша...

П.П.С. Повна некомпетентність влади, повернення принципу максимального особистого збагачення будь-якими методами та абсолютне, просто тотальне беззаконня в країні спричинило серйозний і дуже небезпечний форсмажор, мяко кажучи, для очолюваної компанії. Боюся, найближчим часом буду дуже рідким гостем тут, часу просто не вистачає...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:58

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі.

Я не вижу особой необходимости компенсировать крупное погашение за одно размещение, поскольку
  orest написав:З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП:

Вполне можно позволить себе не спешить.
А даже если госдолг немного сократится, это тоже не страшно.

А вот то, что государственные банки работают относительно независимо - это безусловное благо. Если они сохранят свои балансы в приличном виде, есть шансы их продать и избавиться от госмонополии. Процесс этот будет не столь быстрым, как нам обещали, может смениться несколько поколений власти, но рано или поздно это должно случиться.
Сибарит
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