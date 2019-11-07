Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 02 жов, 2020 21:33

Добрий вечір.На жаль, не маю що додати до вже написаного в останніх дописах. Відшкодування ПДВ чудово гнало курс у понеділок і вівторок, а у четвер і сьогодні ріст продовжувався на погашеннях 30 вересня. І це ще дуже повезло, що у нерезидентів було тільки біля 2 млрд з практично 10 млрд виплачених, бо якби було в районі 4,5-5 млрд, як допускав я, то курс без проблем перейшов би за 28,4 ближче до 28,5. Зрештою, як і писав, якщо перейдемо 28,2(,3) то стане відкритий шлях до росту далі і 28,5 це мінімум доки можемо дорости в цих умовах.НБУ не гасить росту, значить команди нема, з іншої сторони і змісту немає в умовах, коли співпраця з МВФ і ЄС під питанням і навіть якщо про щось і вдасться домовитися, то якісь позики відновляться не раніше лютого-березня, а платити в першому кварталі достатньо. Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі.Також, практично повна відсутність інтересу до ОВДП ставить під загрозу питання виконання бюджету (хоча б в частині обслуговування і перепозичення грн боргу).З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП:07.10 - 386 млн грн14.10 - 1,435 млрд грн21.10 - 587 млн грн і 2,5 млн дол28.10 - 895 млн грнТакож залишається питання репатріації дивідендів, зокрема і Авалівські 6 млрд (якщо не помиляюся), які можуть вийти на ринок десь після 10 жовтня.Тобто, якийсь відчутний запас росту курсу (знецінення грн) є ще до середини жовтня точно. Підозрюю, швидкість мала б зменшитися від тої, що ми спостерігали цього тижня. А там і вибори зменшать вплив...П.С. Підозрюю Шмигаль і його "технократи" фсьо. Здивуюся, якщо вони протягнуть довше ніж до нового року. Не знаю що з Шевченком, адже його ефективність і результативність ще менша...П.П.С. Повна некомпетентність влади, повернення принципу максимального особистого збагачення будь-якими методами та абсолютне, просто тотальне беззаконня в країні спричинило серйозний і дуже небезпечний форсмажор, мяко кажучи, для очолюваної компанії. Боюся, найближчим часом буду дуже рідким гостем тут, часу просто не вистачає...