Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 03 жов, 2020 12:25

Сибарит написав: orest написав: Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі. Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі.

Я не вижу особой необходимости компенсировать крупное погашение за одно размещение, поскольку

orest написав: З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП: З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП:

Вполне можно позволить себе не спешить.

А даже если госдолг немного сократится, это тоже не страшно.



А вот то, что государственные банки работают относительно независимо - это безусловное благо. Если они сохранят свои балансы в приличном виде, есть шансы их продать и избавиться от госмонополии. Процесс этот будет не столь быстрым, как нам обещали, может смениться несколько поколений власти, но рано или поздно это должно случиться. Я не вижу особой необходимости компенсировать крупное погашение за одно размещение, посколькуВполне можно позволить себе не спешить.А даже если госдолг немного сократится, это тоже не страшно.А вот то, что государственные банки работают относительно независимо - это безусловное благо. Если они сохранят свои балансы в приличном виде, есть шансы их продать и избавиться от госмонополии. Процесс этот будет не столь быстрым, как нам обещали, может смениться несколько поколений власти, но рано или поздно это должно случиться.

Вітаю. Перш за все, величезне спасибі за увагу до моєї писанини і виважені, вагомі аргументи у відповідь.Дозволю собі трохи не погодитися з Вами. Динаміка державного боргу зараз не є доброю, як на мене. Адже ми скорочуємо внутрішній гривневий борг, обслуговування і повернення якого є значно простішими і вигіднішими для бюджету. В той час сукупний державний і гарантований борг росте за рахунок збільшення валютних запозичень. І запозичень не під 3 і менше відсотка, як могли б дати МВФ і ЄС (плюс виконання їх вимог дозволило б значно швидше якісно інтегруватися у цивілізовані світові процеси і навести лад в країні), а у відносно сумнівних інвесторів-шпекулянтів під 7 і більше відсотка. Крім складності і важкості для бюджету в обслуговуванні такого боргу, ми ще й отримуємо ситуацію, коли знецінення грн, яке б мало надати трохи допомоги експортерам і покращити ситуацію з торговим балансом, додає проблем бюджету у вигляді росту витрат на обслуговування і росту загальної величини боргу у національній одиниці, що погіршує загальний міжнародний кредитний імідж. І події останніх тижнів (чітко з моменту призначення Шевченка на посаду голови НБУ) абсолютно не додають оптимізму. Саме з огляду на це (структура!!! держборгу) і поведінка держбанків є дивною.Щодо самих держбанків, так, їх баланси є важливими для загальної економічної ситуації в країні і перспективи їх продажу потім. Але коли потім? Ще рік тому чи трохи більше плани щодо продажу (повного чи часткового) держбанків були досить реальними і покупці могли бути вартими уваги. Зараз же перспективи над примарні. Продаж Ощаду Коломойському за копійки замість Привату не дасть користі нікому крім Ігоря Валерійовича, більше нікому зараз Ощад не потрібен. За рік царювання кварталівців Ексім обріс такими додатковими сумнівними кредитами, що в його сторону ніхто з міжнародних інвесторів і не подивиться. В загальному і коронавірусне безглуздя і повна байдужість влади до проблем економіки збільшили кількість проблемної заборгованості держбанків. Кілька млрд ОВДП їм уже ніяк не зашкодить, а може й навпаки, адже держпапери такого рівня у світі прийнято вважати здоровим і надійним активом, на відміну від позик автодору-ЗД-магістральним газопроводам і тд. Більше того, в теперішній ситуації в країні, навіть наша земля не цікавить жодного серйозного іноземного інвестора.На жаль, останнім часом змушений спілкуватися з багатьма держмужами різного, навіть високого і дуже високого рівня. Немає у нас зараз ні професійності, ні досвіду, ні мети щось доброго зробити на посаді чи бачення як це зробити.А Ви таки продовжуєте пробувати шукати у всьому логіку і зміст, за що респект, бо я її втратив