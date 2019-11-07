Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Більше тридцяти років конфлікт в Нагірному Карабаху був надійним замком для азейбарджанських нафти і газу. В допомогу був організований і конфлікт в Абхазії. Практично та ж ціль (створити максимум негативних чинників для енергеимчного інвестування в регіон) була і у війнах в Чечні, Дагестані, Осетії. Росія зробила так, що каспійські енергоносії змогли попадати на світовий ринок тільки за її посередництвом. Туреччина відчула смак перемог в Сирії і коли багатьом здалося, що все затихло, США ввели в Сирію додаткові війська, а сьогодні зранку сталося те що сталося. Знову, як і в Сирії, великих втрат противнику завдають БПЛА і артилерія... Ходять слухи, що педерація має певні проблеми з транспортуванням нафти і газу з сибірських родовищ і основні відвантаження в Європу зараз і дуть з Каспійського басейну. Маємо вагомі передумови виникнення чергової серйозної проблеми в регіоні. Також, підозрюю, може вплинути на курс євро і дерева, пришвидшивши динаміку в напрямку останніх днів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Добрий вечір. На жаль, не маю що додати до вже написаного в останніх дописах. Відшкодування ПДВ чудово гнало курс у понеділок і вівторок, а у четвер і сьогодні ріст продовжувався на погашеннях 30 вересня. І це ще дуже повезло, що у нерезидентів було тільки біля 2 млрд з практично 10 млрд виплачених, бо якби було в районі 4,5-5 млрд, як допускав я, то курс без проблем перейшов би за 28,4 ближче до 28,5. Зрештою, як і писав, якщо перейдемо 28,2(,3) то стане відкритий шлях до росту далі і 28,5 це мінімум доки можемо дорости в цих умовах. НБУ не гасить росту, значить команди нема, з іншої сторони і змісту немає в умовах, коли співпраця з МВФ і ЄС під питанням і навіть якщо про щось і вдасться домовитися, то якісь позики відновляться не раніше лютого-березня, а платити в першому кварталі достатньо. Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі. Також, практично повна відсутність інтересу до ОВДП ставить під загрозу питання виконання бюджету (хоча б в частині обслуговування і перепозичення грн боргу).
З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП: 07.10 - 386 млн грн 14.10 - 1,435 млрд грн 21.10 - 587 млн грн і 2,5 млн дол 28.10 - 895 млн грн http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-10-31 Також залишається питання репатріації дивідендів, зокрема і Авалівські 6 млрд (якщо не помиляюся), які можуть вийти на ринок десь після 10 жовтня. Тобто, якийсь відчутний запас росту курсу (знецінення грн) є ще до середини жовтня точно. Підозрюю, швидкість мала б зменшитися від тої, що ми спостерігали цього тижня. А там і вибори зменшать вплив...
П.С. Підозрюю Шмигаль і його "технократи" фсьо. Здивуюся, якщо вони протягнуть довше ніж до нового року. Не знаю що з Шевченком, адже його ефективність і результативність ще менша...
П.П.С. Повна некомпетентність влади, повернення принципу максимального особистого збагачення будь-якими методами та абсолютне, просто тотальне беззаконня в країні спричинило серйозний і дуже небезпечний форсмажор, мяко кажучи, для очолюваної компанії. Боюся, найближчим часом буду дуже рідким гостем тут, часу просто не вистачає...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі.
Я не вижу особой необходимости компенсировать крупное погашение за одно размещение, поскольку
orest написав:З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП:
Вполне можно позволить себе не спешить. А даже если госдолг немного сократится, это тоже не страшно.
А вот то, что государственные банки работают относительно независимо - это безусловное благо. Если они сохранят свои балансы в приличном виде, есть шансы их продать и избавиться от госмонополии. Процесс этот будет не столь быстрым, как нам обещали, может смениться несколько поколений власти, но рано или поздно это должно случиться.
orest написав:Крім того, дуже красномовною є поведінка держбанків, адже в час, коли в середу банки отримують 8+ млрд від погашення ОВДП а днем раніше не купують у мінфіну навіть на на 2 млрд нових - це повна криза у держбанківській частці БС чи повна відсутність розуміння і координації дій в державному секторі.
Я не вижу особой необходимости компенсировать крупное погашение за одно размещение, поскольку
orest написав:З наступного тижня і в загальному в жовтні відсутній особливий тиск від погашення ОВДП:
Вполне можно позволить себе не спешить. А даже если госдолг немного сократится, это тоже не страшно.
А вот то, что государственные банки работают относительно независимо - это безусловное благо. Если они сохранят свои балансы в приличном виде, есть шансы их продать и избавиться от госмонополии. Процесс этот будет не столь быстрым, как нам обещали, может смениться несколько поколений власти, но рано или поздно это должно случиться.
Вітаю. Перш за все, величезне спасибі за увагу до моєї писанини і виважені, вагомі аргументи у відповідь. Дозволю собі трохи не погодитися з Вами. Динаміка державного боргу зараз не є доброю, як на мене. Адже ми скорочуємо внутрішній гривневий борг, обслуговування і повернення якого є значно простішими і вигіднішими для бюджету. В той час сукупний державний і гарантований борг росте за рахунок збільшення валютних запозичень. І запозичень не під 3 і менше відсотка, як могли б дати МВФ і ЄС (плюс виконання їх вимог дозволило б значно швидше якісно інтегруватися у цивілізовані світові процеси і навести лад в країні), а у відносно сумнівних інвесторів-шпекулянтів під 7 і більше відсотка. Крім складності і важкості для бюджету в обслуговуванні такого боргу, ми ще й отримуємо ситуацію, коли знецінення грн, яке б мало надати трохи допомоги експортерам і покращити ситуацію з торговим балансом, додає проблем бюджету у вигляді росту витрат на обслуговування і росту загальної величини боргу у національній одиниці, що погіршує загальний міжнародний кредитний імідж. І події останніх тижнів (чітко з моменту призначення Шевченка на посаду голови НБУ) абсолютно не додають оптимізму. Саме з огляду на це (структура!!! держборгу) і поведінка держбанків є дивною. Щодо самих держбанків, так, їх баланси є важливими для загальної економічної ситуації в країні і перспективи їх продажу потім. Але коли потім? Ще рік тому чи трохи більше плани щодо продажу (повного чи часткового) держбанків були досить реальними і покупці могли бути вартими уваги. Зараз же перспективи над примарні. Продаж Ощаду Коломойському за копійки замість Привату не дасть користі нікому крім Ігоря Валерійовича, більше нікому зараз Ощад не потрібен. За рік царювання кварталівців Ексім обріс такими додатковими сумнівними кредитами, що в його сторону ніхто з міжнародних інвесторів і не подивиться. В загальному і коронавірусне безглуздя і повна байдужість влади до проблем економіки збільшили кількість проблемної заборгованості держбанків. Кілька млрд ОВДП їм уже ніяк не зашкодить, а може й навпаки, адже держпапери такого рівня у світі прийнято вважати здоровим і надійним активом, на відміну від позик автодору-ЗД-магістральним газопроводам і тд. Більше того, в теперішній ситуації в країні, навіть наша земля не цікавить жодного серйозного іноземного інвестора. На жаль, останнім часом змушений спілкуватися з багатьма держмужами різного, навіть високого і дуже високого рівня. Немає у нас зараз ні професійності, ні досвіду, ні мети щось доброго зробити на посаді чи бачення як це зробити. А Ви таки продовжуєте пробувати шукати у всьому логіку і зміст, за що респект, бо я її втратив
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Оператори готівкового ринку стверджують, що вчора і сьогодні є дуже не поганий попит на роздрібну валюту, тобто звичайні пересічні конвертують грн. Це поганий дзвіночок, адже подальший ріст курсу, а він ще буде кілька днів точно, з великою долею імовірності може спровокувати гривню з поточних рахунків та депозитну грн. Готівковий курс може суттєво відірватися від МБ (звичайно не на 1 грн, але на копійок 30-50 без проблем). За інформацією від трейдерів с/г продукції значний ріст цін на світових ринках зумовить ріст експортних надходжень, в порівнянні з минулим роком, не зважаючи на певне зменшення врожаю. Але є інформація, що с/г підприємства завели і конвертували в грн необхідний для осінніх польових робіт валютний мінімум. Решта валюти чекає за кордоном кращих часів і до лютого-березня вагомих валютних надходжень від с/г експорту вже не буде. Війна в Нагірному Карабасі набирає обертів. Поки азербайджансько-турецькі війська дуже успішні і ефективні, але росія цілий тиждень перекидає у Вірменію через Іран все, що може нашкребти в регіоні. Знищено вже 200 "вірменських" танків але вони все не закінчуються... Дебати Трампа і Байдена додали впевненості в тому, що початок листопада струсне світ і викличе значні складнощі через кризу в США. Жоден з пенсіонерів не збирається спокійно і легко визнавати результати... Приєднання України до санкцій ЄС проти Білорусі є правильним і зрозумілим кроком, але у відповідь ми можемо отримати певні складнощі з експортом в цю країну, включаючи й всього того, що йшло транзитом аж до уральських гір... П.С. Хтось Дафну памятає? https://tema.in.ua/article/13179.html колись "вона" багато про цього персонажа писала...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.