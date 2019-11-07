Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Він пішов щоб залишитися живим. Буквально за одну-дві копійки до 28,5 на МБ звідкись зявилося трохи додаткової пропозиції валюти і на кілька десятків млн зменшився попит. Цього абсолютно вистачило для того, щоб на МБ курс пішов до низу. Наступного тижня, як вже багато зауважувало, в понеділок вихідний в США, а в середу у нас (до речі, 14 погашення ОВДП і відсотки на майже 1,5 млрд). У звязку з цим, тиждень для курсу буде нервовим, але серйозних рухів, думаю,не буде. Хіба в пятницю. До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту. Міжбанк з понеділка мусить бути переконливим, щоб знову змужнілий і достатньо незалежний готівковий ринок змінив свою думку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.
хотите сказать что 28,25-28,36 обоснованный курс на данный момент?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
orest написав:До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.
хотите сказать что 28,25-28,36 обоснованный курс на данный момент?
Хочу сказати, і вже говорив, що події на МБ протягом останніх тижнів виглядають дуже рукотворними. Готівковий ринок веде себе трохи по іншому, більш адекватно. І за великими розривами курсу між МБ і готівкою (чи різкою відмінністю в швидкості руху) можна робити певні висновки. Там де 28,25 приймають, продають, здебільшого, по 28,45. А там, де приймають по 28,30(35) продають по 28,36(40). Правду для Львова сьогодні я б шукав десь в цьому діапазоні. В інших містах ситуація може бути іншою, але не кардинально.
П.С. Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики через проблеми роботизації виробництва і вартості інвестицій аж до девальвації долара за ціною форда (до речі, хочу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса) і перспектив курсу. Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики
приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.
orest написав:чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса
Видимо вы не сильны в экономике, цена не имеет линейной зависимости от себестоимости, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).
Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?)
orest написав:Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat