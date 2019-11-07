Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 11 жов, 2020 16:01

Він пішов щоб залишитися живим.

Буквально за одну-дві копійки до 28,5 на МБ звідкись зявилося трохи додаткової пропозиції валюти і на кілька десятків млн зменшився попит. Цього абсолютно вистачило для того, щоб на МБ курс пішов до низу.

Наступного тижня, як вже багато зауважувало, в понеділок вихідний в США, а в середу у нас (до речі, 14 погашення ОВДП і відсотки на майже 1,5 млрд). У звязку з цим, тиждень для курсу буде нервовим, але серйозних рухів, думаю,не буде. Хіба в пятницю.

До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.

Міжбанк з понеділка мусить бути переконливим, щоб знову змужнілий і достатньо незалежний готівковий ринок змінив свою думку...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.