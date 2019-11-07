Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Він пішов щоб залишитися живим. Буквально за одну-дві копійки до 28,5 на МБ звідкись зявилося трохи додаткової пропозиції валюти і на кілька десятків млн зменшився попит. Цього абсолютно вистачило для того, щоб на МБ курс пішов до низу. Наступного тижня, як вже багато зауважувало, в понеділок вихідний в США, а в середу у нас (до речі, 14 погашення ОВДП і відсотки на майже 1,5 млрд). У звязку з цим, тиждень для курсу буде нервовим, але серйозних рухів, думаю,не буде. Хіба в пятницю. До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту. Міжбанк з понеділка мусить бути переконливим, щоб знову змужнілий і достатньо незалежний готівковий ринок змінив свою думку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.
хотите сказать что 28,25-28,36 обоснованный курс на данный момент?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
orest написав:До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.
хотите сказать что 28,25-28,36 обоснованный курс на данный момент?
Хочу сказати, і вже говорив, що події на МБ протягом останніх тижнів виглядають дуже рукотворними. Готівковий ринок веде себе трохи по іншому, більш адекватно. І за великими розривами курсу між МБ і готівкою (чи різкою відмінністю в швидкості руху) можна робити певні висновки. Там де 28,25 приймають, продають, здебільшого, по 28,45. А там, де приймають по 28,30(35) продають по 28,36(40). Правду для Львова сьогодні я б шукав десь в цьому діапазоні. В інших містах ситуація може бути іншою, але не кардинально.
П.С. Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики через проблеми роботизації виробництва і вартості інвестицій аж до девальвації долара за ціною форда (до речі, хочу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса) і перспектив курсу. Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики
приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.
orest написав:чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса
Видимо вы не сильны в экономике, цена не имеет линейной зависимости от себестоимости, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).
Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?)
orest написав:Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
orest написав:Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики
приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.
orest написав:чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса
Видимо вы не сильны в экономике, цена не имеет линейной зависимости от себестоимости, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).
Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?)
orest написав:Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности.
- Ваших повідомлень дуже багато, серед них трапляються хороші думки чи певна корисна інформація по темі, але вона губиться серед валу непрофільного, десь в іншому місці, в іншій темі, ці дописи були б значно більш доречними (я не про цю гілку, а гілку Дяді Саші). Тому, знайти щось серед Ваших дописів дуже важко. - ціна та й собівартість чаю, а особливо задоволення від споживання напою(про додану вартість чули?) не залежить тільки від ціни окропу і пакетику чаю. Інколи чай готують з справжнього листя, якість якого також дуже різна. Тим більше про шампунь і мочалки потішило (добре, що витерли). Говорячи про відмінність ціни на мочалки чи шампунь для ванни і авто спочатку їх зважте (мочалки), крім того, мочалки для ванни, залежно від матеріалу (і не тільки) можуть відрізнятися в рази в ціні. Щодо шампуню, подумайте, що має відмити шампунь для волосся і автомобільний шампунь. Від цього склад, технології і ціна не поміняються? Тим більше, шампунь для волосся коштує від кількох десятків до кількох сотень грн. Цільова аудиторія перших мустангів - це ті хто зараз купує ферарі і ламборджині, а мустанги зараз купують студіки-мажори... - я Вам не погрожую і ні звідки не виганяю (ця гілка не моя, я просто почав тут писати, після того як пішов з контексту, щоб там не провокувати лишніх конфліктів і не псувати психологічного клімату та не підвищувати загальний рівень негативу до теми), просто звертаю Вашу увагу, що мені, а може й не тільки, дуже не зручно і не комфортно від такої кількості дописів, якби їх було менше, якість би точно піднялася. - на форумах є інколи люди, які пишуть один-два дописи і то не кожного дня, але користь цих дописів не співмірна з десятками і сотнями інших. І дуже часто ці люди пишуть не для писанини, плюсиків і тд, а пробують донести якусь корисну інформацію і роблять це там де ефект буде максимальний. Я не можу ні Вам ні їм радити де як і про що писати... П.С. Даремно Ви так, я не хотів і не намагався образити. Та, мабуть, буду змушений відкланятися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Постарайтесь для себя разобраться зависит цена от себестоимости или нет. Один стоматолог ставит пломбу за 100 грн другой за 1500. В маленьком авто смарт используется гораздо меньше материалов чем в китайском джипе, а цена выше. Примеров бесконечно много.
На 1м курсе маркетинга учат что цену формирует рынок а не себестоимость, а рынок это то сколько денег у вашего покупателя. У смарта и китайского джипа разные аудитории, поэтому цены тоже разные и покупатель смарта не задумывается почему материалов меньше, а цена больше. У него другие критерии оценки ценности продукта.
Аудитория мустанга 1964 и 2020г. одинакова и по ценнику можно определить как изменился её доход за это время. "Индекс биг мака" тоже индикатор доходов покупателя биг мака (а не ценности валют как его преподносят). Были бы в Украине доходы выше - биг мак бы стоил дороже, не смотря на курс доллара.
с ув.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Постарайтесь для себя разобраться зависит цена от себестоимости или нет. Один стоматолог ставит пломбу за 100 грн другой за 1500. В маленьком авто смарт используется гораздо меньше материалов чем в китайском джипе, а цена выше. Примеров бесконечно много.
На 1м курсе маркетинга учат что цену формирует рынок а не себестоимость, а рынок это то сколько денег у вашего покупателя. У смарта и китайского джипа разные аудитории, поэтому цены тоже разные и покупатель смарта не задумывается почему материалов меньше, а цена больше. У него другие критерии оценки ценности продукта.
Аудитория мустанга 1964 и 2020г. одинакова и по ценнику можно определить как изменился её доход за это время. "Индекс биг мака" тоже индикатор доходов покупателя биг мака (а не ценности валют как его преподносят). Были бы в Украине доходы выше - биг мак бы стоил дороже, не смотря на курс доллара.
с ув.
Матеріал пломби за 100 грн і 600-800 не може бути однакової якості. Опущу питання розміру пломби і кількості та складності роботи лікаря. Зверну увагу тільки, що дуже важливо, чи під час пломбування не потріскало і не покришилося те, що залишилося від зуба (якість обладнання і його технологічність), чи не занесуть під час маніпуляцій якоїсь зарази, чи за пів року після пломбування не треба буде думати про імплант. Я не відкидаю абсолютно "доплати за бренд" і кожен сам вирішує, чи скористатися послугою за 600-800 грн чи за 2000 грн. Так, є й такі, які платять 100 чи кілька тисяч, але це окремі світи. Щодо автомобіля, тут не тільки справа в кількості металу. Є питання технологічності, надійності, стійкості до корозії, шумоізоляції, якості пластмаси і шмати в салоні ітдтд. А ще слід звернути увагу на те, що при, не дай Бог, аварії в смарті в рази більше шансів залишитися живим чи неушкодженим ніж в чері-джаку чи ще якомусь екземплярі. Не знаю, що там вчать зараз на першому-другому курсі (хіба доньку проекзаменую), але собівартість відкидати не можна і в стомат послугах і смарті-джаку вона дуже різна, зокрема і через технології на виробництві, якість матеріалів, зп і кваліфікації працівників... Щодо теперішньої аудиторії мустангу, хоч тестдрайви-рецензії нової машини гляньте, особливо з малими двигунами...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.