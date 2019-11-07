Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 11 жов, 2020 19:22

vitaliian написав: orest написав: Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.

orest написав: чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса Видимо вы не сильны в экономике, цена не имеет линейной зависимости от себестоимости, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).



Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?) orest написав: Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007... Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007... Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности. приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.Видимо вы не сильны в экономике,, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?)Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности.

- Ваших повідомлень дуже багато, серед них трапляються хороші думки чи певна корисна інформація по темі, але вона губиться серед валу непрофільного, десь в іншому місці, в іншій темі, ці дописи були б значно більш доречними (я не про цю гілку, а гілку Дяді Саші). Тому, знайти щось серед Ваших дописів дуже важко.- ціна та й собівартість чаю, а особливо задоволення від споживання напою(про додану вартість чули?) не залежить тільки від ціни окропу і пакетику чаю. Інколи чай готують з справжнього листя, якість якого також дуже різна. Тим більше про шампунь і мочалки потішило (добре, що витерли). Говорячи про відмінність ціни на мочалки чи шампунь для ванни і авто спочатку їх зважте (мочалки), крім того, мочалки для ванни, залежно від матеріалу (і не тільки) можуть відрізнятися в рази в ціні. Щодо шампуню, подумайте, що має відмити шампунь для волосся і автомобільний шампунь. Від цього склад, технології і ціна не поміняються? Тим більше, шампунь для волосся коштує від кількох десятків до кількох сотень грн. Цільова аудиторія перших мустангів - це ті хто зараз купує ферарі і ламборджині, а мустанги зараз купують студіки-мажори...- я Вам не погрожую і ні звідки не виганяю (ця гілка не моя, я просто почав тут писати, після того як пішов з контексту, щоб там не провокувати лишніх конфліктів і не псувати психологічного клімату та не підвищувати загальний рівень негативу до теми), просто звертаю Вашу увагу, що мені, а може й не тільки, дуже не зручно і не комфортно від такої кількості дописів, якби їх було менше, якість би точно піднялася.- на форумах є інколи люди, які пишуть один-два дописи і то не кожного дня, але користь цих дописів не співмірна з десятками і сотнями інших. І дуже часто ці люди пишуть не для писанини, плюсиків і тд, а пробують донести якусь корисну інформацію і роблять це там де ефект буде максимальний. Я не можу ні Вам ні їм радити де як і про що писати...П.С. Даремно Ви так, я не хотів і не намагався образити. Та, мабуть, буду змушений відкланятися...