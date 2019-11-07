Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Він пішов щоб залишитися живим. Буквально за одну-дві копійки до 28,5 на МБ звідкись зявилося трохи додаткової пропозиції валюти і на кілька десятків млн зменшився попит. Цього абсолютно вистачило для того, щоб на МБ курс пішов до низу. Наступного тижня, як вже багато зауважувало, в понеділок вихідний в США, а в середу у нас (до речі, 14 погашення ОВДП і відсотки на майже 1,5 млрд). У звязку з цим, тиждень для курсу буде нервовим, але серйозних рухів, думаю,не буде. Хіба в пятницю. До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту. Міжбанк з понеділка мусить бути переконливим, щоб знову змужнілий і достатньо незалежний готівковий ринок змінив свою думку...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.
хотите сказать что 28,25-28,36 обоснованный курс на данный момент?
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
orest написав:До речі, зараз готівка не зовсім вірить міжбанку. Сьогодні у Львові, залежно від району, долар США можна продати в обмінках по 28,25-28,35 а купити по 28,36-28,45. Часто маржа менше 10 коп. Підозрюю, те що відбувається на МБ зараз є трохи рукотворним, тоді як готівка живе реальним життям з достатніми обсягами пропозиції і попиту.
хотите сказать что 28,25-28,36 обоснованный курс на данный момент?
Хочу сказати, і вже говорив, що події на МБ протягом останніх тижнів виглядають дуже рукотворними. Готівковий ринок веде себе трохи по іншому, більш адекватно. І за великими розривами курсу між МБ і готівкою (чи різкою відмінністю в швидкості руху) можна робити певні висновки. Там де 28,25 приймають, продають, здебільшого, по 28,45. А там, де приймають по 28,30(35) продають по 28,36(40). Правду для Львова сьогодні я б шукав десь в цьому діапазоні. В інших містах ситуація може бути іншою, але не кардинально.
П.С. Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики через проблеми роботизації виробництва і вартості інвестицій аж до девальвації долара за ціною форда (до речі, хочу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса) і перспектив курсу. Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики
приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.
orest написав:чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса
Видимо вы не сильны в экономике, цена не имеет линейной зависимости от себестоимости, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).
Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?)
orest написав:Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
orest написав:Скажіть, будь ласка, звідки у Вас можливість перебувати на форумі 24/7 і вести дискусії на всі теми від політики
приведите мои посты о политике за последний год. Вы слегка заангажированы а это не хорошо для аналитика, опирайтесь больше на статистику.
orest написав:чу звернути увагу, що в першому мустангу і теперішньому технологічна відмінність та використані матеріали - небо і земля, те ж можна сказати і про конвеєр заводу зараз і 50-70 років тому, тому відмінність ціни - не тільки величина девальвації бакса
Видимо вы не сильны в экономике, цена не имеет линейной зависимости от себестоимости, за чай в разных кафе вы платите без привязки к себестоимости чайного пакетика с кипятком. Зато цена сильно зависит от доходов целевой аудитории (которая у форда мустанг за 60 лет не изменилась).
Сравнение вполне корректное, так как сравнивались не автомобили в техническом плане, а их цены (надеюсь понимаете разницу?)
orest написав:Якщо і далі так буде продовжуватися, буду змушений відправити вас в "сад", бо серед Вас і Амвросія вже дуже важко знайти Сибарита, Искателя, Патрика чи одесита2007...
Это вообще непорядочно с вашей стороны, вы мне этим угрожаете или ограничиваете мои права на форуме? Мир не крутится вокруг вашей персоны. У Вас есть собственная ветка, общайтесь здесь с Сибаритом, Искателем, Патриком (их здесь будет легко находить). Но выгонять из общественного места тех кто вам не нравится - верх неадекватности.
- Ваших повідомлень дуже багато, серед них трапляються хороші думки чи певна корисна інформація по темі, але вона губиться серед валу непрофільного, десь в іншому місці, в іншій темі, ці дописи були б значно більш доречними (я не про цю гілку, а гілку Дяді Саші). Тому, знайти щось серед Ваших дописів дуже важко. - ціна та й собівартість чаю, а особливо задоволення від споживання напою(про додану вартість чули?) не залежить тільки від ціни окропу і пакетику чаю. Інколи чай готують з справжнього листя, якість якого також дуже різна. Тим більше про шампунь і мочалки потішило (добре, що витерли). Говорячи про відмінність ціни на мочалки чи шампунь для ванни і авто спочатку їх зважте (мочалки), крім того, мочалки для ванни, залежно від матеріалу (і не тільки) можуть відрізнятися в рази в ціні. Щодо шампуню, подумайте, що має відмити шампунь для волосся і автомобільний шампунь. Від цього склад, технології і ціна не поміняються? Тим більше, шампунь для волосся коштує від кількох десятків до кількох сотень грн. Цільова аудиторія перших мустангів - це ті хто зараз купує ферарі і ламборджині, а мустанги зараз купують студіки-мажори... - я Вам не погрожую і ні звідки не виганяю (ця гілка не моя, я просто почав тут писати, після того як пішов з контексту, щоб там не провокувати лишніх конфліктів і не псувати психологічного клімату та не підвищувати загальний рівень негативу до теми), просто звертаю Вашу увагу, що мені, а може й не тільки, дуже не зручно і не комфортно від такої кількості дописів, якби їх було менше, якість би точно піднялася. - на форумах є інколи люди, які пишуть один-два дописи і то не кожного дня, але користь цих дописів не співмірна з десятками і сотнями інших. І дуже часто ці люди пишуть не для писанини, плюсиків і тд, а пробують донести якусь корисну інформацію і роблять це там де ефект буде максимальний. Я не можу ні Вам ні їм радити де як і про що писати... П.С. Даремно Ви так, я не хотів і не намагався образити. Та, мабуть, буду змушений відкланятися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Постарайтесь для себя разобраться зависит цена от себестоимости или нет. Один стоматолог ставит пломбу за 100 грн другой за 1500. В маленьком авто смарт используется гораздо меньше материалов чем в китайском джипе, а цена выше. Примеров бесконечно много.
На 1м курсе маркетинга учат что цену формирует рынок а не себестоимость, а рынок это то сколько денег у вашего покупателя. У смарта и китайского джипа разные аудитории, поэтому цены тоже разные и покупатель смарта не задумывается почему материалов меньше, а цена больше. У него другие критерии оценки ценности продукта.
Аудитория мустанга 1964 и 2020г. одинакова и по ценнику можно определить как изменился её доход за это время. "Индекс биг мака" тоже индикатор доходов покупателя биг мака (а не ценности валют как его преподносят). Были бы в Украине доходы выше - биг мак бы стоил дороже, не смотря на курс доллара.
с ув.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Постарайтесь для себя разобраться зависит цена от себестоимости или нет. Один стоматолог ставит пломбу за 100 грн другой за 1500. В маленьком авто смарт используется гораздо меньше материалов чем в китайском джипе, а цена выше. Примеров бесконечно много.
На 1м курсе маркетинга учат что цену формирует рынок а не себестоимость, а рынок это то сколько денег у вашего покупателя. У смарта и китайского джипа разные аудитории, поэтому цены тоже разные и покупатель смарта не задумывается почему материалов меньше, а цена больше. У него другие критерии оценки ценности продукта.
Аудитория мустанга 1964 и 2020г. одинакова и по ценнику можно определить как изменился её доход за это время. "Индекс биг мака" тоже индикатор доходов покупателя биг мака (а не ценности валют как его преподносят). Были бы в Украине доходы выше - биг мак бы стоил дороже, не смотря на курс доллара.
с ув.
Матеріал пломби за 100 грн і 600-800 не може бути однакової якості. Опущу питання розміру пломби і кількості та складності роботи лікаря. Зверну увагу тільки, що дуже важливо, чи під час пломбування не потріскало і не покришилося те, що залишилося від зуба (якість обладнання і його технологічність), чи не занесуть під час маніпуляцій якоїсь зарази, чи за пів року після пломбування не треба буде думати про імплант. Я не відкидаю абсолютно "доплати за бренд" і кожен сам вирішує, чи скористатися послугою за 600-800 грн чи за 2000 грн. Так, є й такі, які платять 100 чи кілька тисяч, але це окремі світи. Щодо автомобіля, тут не тільки справа в кількості металу. Є питання технологічності, надійності, стійкості до корозії, шумоізоляції, якості пластмаси і шмати в салоні ітдтд. А ще слід звернути увагу на те, що при, не дай Бог, аварії в смарті в рази більше шансів залишитися живим чи неушкодженим ніж в чері-джаку чи ще якомусь екземплярі. Не знаю, що там вчать зараз на першому-другому курсі (хіба доньку проекзаменую), але собівартість відкидати не можна і в стомат послугах і смарті-джаку вона дуже різна, зокрема і через технології на виробництві, якість матеріалів, зп і кваліфікації працівників... Щодо теперішньої аудиторії мустангу, хоч тестдрайви-рецензії нової машини гляньте, особливо з малими двигунами...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:але собівартість відкидати не можна...
в управленческом учёте - да, в маркетинге потребителя интересует соотношение цена/ценность продукта (то что вы перечислили - безопасность, качество пластика) а не себестоимость. И дело не в доплате за бренд, сколько стоит стеклобанка 0,5л и стеклянная кружка? Материал один и тот же, дизайна и бренда особо нет а цена сильно разная, поскольку ценность кружки для потребителя выше - её можно продать дороже. Уже потом пытаясь обосновать этот феномен маркетологи придумали "доплату за бренд".
Я как то считал стоимость бюджетного покрытия на пол линолеум, ламинат, каф.плитка и ковролин (только бюджетные варианты) и был очень удивлен, стоимость этих покрытий была приблизительно одинаковой (+/-10%). Интуиция мне подсказывает что плитка должна быть дороже ламината (по сути картона). Или все соки в одну цену (исключение гранатовый он дороже), хотя цена фруктов сильно отличается. Производитель не хочет ценовой конкуренции среди своей продукции, поэтому (вопреки себестоимости) витринная цена одинаковая.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
orest написав:Сьогодні проскочила цікава інформація
Безостановочный рост рынка акций США, локомотивом которого выступают бумаги технологических компаний, создал уникальный феномен. Теперь капитализация компаний технологического сектора США* впервые в истории превышает капитализацию европейского фондового индекса Stoxx 600 (см. график выше — прим. ProFinance.ru).
*ProFinance.ru: индекс информационных технологий S&P 500 (71 эмитент) плюс Amazon, Facebook и Alphabet (Google).
В 2007 году капитализация Stoxx 600 превышала капитализацию компаний технологического сектора США в четыре раза.
Десять дней назад Goldman Sachs писал о том, что динамика S&P 500 без бумаг пяти технологических супергигантов FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google) выглядела бы совсем иначе. В частности, по состоянию на 20 августа индекс FAAMG рос с начала года на 35%, S&P 500 – всего на 2%, а S&P 500 без учета FAAMG и вовсе снижался на 5%.
Більш імовірною, як на мене, може бути криза, викликана протистоянням старої сировинної і нової інформаційної і технологічної економік. Але, якщо це і станеться, то не протягом найближчих трьох років (не раніше 2020 року). Адже, представники нової економіки ще не на стільки сильні і не входять в уряди країн великої 20-ки.
viewtopic.php?p=4024396#p4024396 Ось і настав час, коли новітня високотехнологічна і інформаційна онлайн економіка має сили міняти світ під себе. Підозрюю, в США зараз переможе той, кого підтримають Маск-Безос енд Ко. Після цього, до року часу може початися криза, під час якої буде тяжко всі, хто не дружить з FAAMG. Особливо тяжко буде всьому пост совку, адже сировини і енергоносіїв стільки як раніше вже не треба буде. А викопні металургія-теплова енергетика-хімпром і тд з білянульовою якістю і рентабельністю та катастрофічною енергоємністю не потрібні будуть навіть як музейні експонати. Попит залишиться на продукцію сільського господарства, рідкоземельні метали, талановитих креативних ІТшників. Нас може врятувати тільки якщо процес "декитаїзації" продовжиться і у нас захочуть розмістити виробництва європейські корпорації. Але з існуючою ситуацією в судовій гілці влади, з корупцією, безкарністю та мародерством олігархічних кланів це дуже сумнівно...
В продовження
Если инвесторы хотят владеть акциями американских компаний, то им следует держать в портфеле только бумаги шести технологических супергигантов (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) и Netflix – прим. ProFinance.ru), сообщил инвестор-миллиардер и глава DoubleLine Capital ($140 млрд под управлением) Джеффри Гундлах в опубликованном в пятницу интервью RealVision. Впрочем, по его прогнозу, новый обвал мирового рынка акций состоится в ближайшие 18 месяцев, и когда это произойдет, американские фондовые индексы покажут наихудшую динамику на фоне снижения курса доллара. Поэтому, с одной стороны, покупка акций шести технологических супергигантов является «единственным шансом инвесторов заработать деньги» на рынке акций США, отмечает эксперт. Но, с другой - они должны всегда держать палец на кнопке «продать», чтобы не пересидеть. Миллиардер также сообщил, что находится в длинной позиции по доллару, хотя «совсем в него не верит». Американская валюта, по его мнению, является «хорошей инвестицией на ближайшие пять лет», однако ее долгосрочные перспективы «очень, очень, негативны» из-за растущих дефицитов в США и рисков ускорения инфляции.
За полгода монетарного бешенства имеем прирост денежной массы составил 6,65 трлн. долл. В частности: ФРС — 2,85 трлн. долл., ЕЦБ — 1,78 трлн. евро (почти 2 трлн. долл.), Банк Японии — 100 трлн. иен (920 млрд. долл.), Банк Англии — 275 млрд. фунтов (340 млрд. долл.), Швейцарский Национальный Банк — 100 млрд. франков (105 млрд. долл.), ЦБ Канады — 413 млрд кан. долл. (300 млрд. долл.), ЦБ Австралии — 118 млрд. австрл. долл. (79 млрд. долл.). Остальные (Швеция, Дания и Новая Зеландия) — в совокупности около 60 млрд. долл. Ряд экспертов напрасно отождествляют нынешнее монетарное бешенство с программами QE 2008-2014 гг., не приведших к инфляции — разница есть и большая. QE образца 2008-2014гг были операцией обмена (своп) долгосрочных обязательств государства на банковские резервы ЦБ с нулевой дюрацией. А объем денежных средств в частном секторе экономике не менялся, поэтому программы QE образца 2008-2014гг. и не привели к инфляции. Сейчас же каналы распределения ликвидности затрагивают почти все уровни в отличие от 2008-2014 гг.
Коли я описував виплати процентів та погашення ОВДП в жовтні, то пропустив 15 жовтня. Завтра мінфіну потрібно погасити валютних ОВДП на суму 207 млн дол. До речі, гривневий еквівалент цього погашення дуже близько до вчорашнього запозичення в грн. Мінфін вийде на МБ купувати валюту? Тоді четвер-пятниця на МБ ой. Ну і до кінця жовтня ще буде погашення валютних на 2,5 млн уо.
А от в листопаді треба буде погасити гривневих облігацій і заплатити відсотків на 26,1 млрд грн. Найбільше: 7 млрд 10.11 і 15 млрд 25.11. Також в листопаді треба погасити номінованих у валюті на суму 207 млн євро.
Тоді в грудні треба погасити і виплатити відсотків по гривневих ОВДП на 15,3 млрд. Найбільше - 12 млрд 16.12. Також у грудні треба погасити номінованих у валюті на 385 млн дол (майже все 10.12).
Дефіцит бюджету декларують в майже 300 млрд грн - це більше 10 млрд дол. Розумію, що реального дефіциту там десь третина, решта - це хотілки зелених слуг та їх хазяїв-олігархів.
До речі, пригадується щось таке, що на єдиному казначейському на початку року було валюти мінфіну десь 1,6-2 млрд уо (десь 50 млрд грн). Судячи з теперішніх залишків на ЄКР, мінфін уже використав всю свою валюту на валютні виплати по боргах. Тобто, на погашення в листопаді і грудні їм треба буде розміщати валютних на ті ж суми, чи виходити на МБ.
Ну і 40 млрд грн за два місяці - це 8 первинних розміщень по 5 млрд, щоб тільки перепозичити. Враховуючи, що Альфа банк і європейські доньки практично втратили інтерес до ОВДП, а Приват, Ексім, Ощад вже практично під завязку навантажені облігаціями, місія практично не можлива...
Схематоз і відкати вже вийшли на такий рівень, що навіть бояться допустити міжнародних аудиторів до перевірки витрат антиковідного фонду. І не нецільове використання причина, а коли аудитори подивляться як саме нецільово використали зрозуміють все.
П.С. Вітаю всіх з Покровою Пресвятої Богородиці, нехай вона береже всіх нас від важких хвороб, бід і негараздів. Також вітаю всіх причетних з Днем Захисника України та з днем Українського Козацтва. Ну і, звичайно, з вчорашньою перемогою збірної...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.