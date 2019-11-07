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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:29

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Мінфін вийде на МБ купувати валюту?

Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями.
Из резервов заплатят.
Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:58

  Сибарит написав:
  orest написав:Мінфін вийде на МБ купувати валюту?

Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями.
Из резервов заплатят.
Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.


насколько я понимаю из наблюдений, валютные средства минфина (как минимум, транши мвф и Европейских Союзов, Мировых Банков, размещения еврооблигаций и прочих операций) автоматически попадают в статистику ЗВР. Немного отлеживаются там. А при выплатах, соответственно, уменьшают эти ЗВРы.

Кошти золото-валютного резерву за джерелом формування поділяються на:
власні кошти, одержані від
-купівлі іноземної валюти на валютних ринках
-купівлі вільно конвертованої валюти в органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк
-купівлі монетарного золота у зливках або брухту золота з його подальшим доведенням (афінажем) до якості монетарного металу
-доходу від здійснення операцій із золотовалютним резервом.
залучені кошти
-кредити міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних країн, фінансово-кредитних установ, інших кредиторів
-депозити фінансово-кредитних установ
-залишки коштів у вільно конвертованій валюті на рахунках органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D0%B8

т.е. чисто гипотетически если минфин наравне с другими участниками самолично появится на межбанке с покупкой валюты в одном месяце, а потратит их на выплаты, допустим, через пару месяцев , то все эти операции прихода,расхода "пройдут" через статистику ЗВР.
Alex2007
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