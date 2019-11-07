Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями. Из резервов заплатят. Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.
насколько я понимаю из наблюдений, валютные средства минфина (как минимум, транши мвф и Европейских Союзов, Мировых Банков, размещения еврооблигаций и прочих операций) автоматически попадают в статистику ЗВР. Немного отлеживаются там. А при выплатах, соответственно, уменьшают эти ЗВРы.
Кошти золото-валютного резерву за джерелом формування поділяються на: власні кошти, одержані від -купівлі іноземної валюти на валютних ринках -купівлі вільно конвертованої валюти в органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк -купівлі монетарного золота у зливках або брухту золота з його подальшим доведенням (афінажем) до якості монетарного металу -доходу від здійснення операцій із золотовалютним резервом. залучені кошти -кредити міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних країн, фінансово-кредитних установ, інших кредиторів -депозити фінансово-кредитних установ -залишки коштів у вільно конвертованій валюті на рахунках органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк.
т.е. чисто гипотетически если минфин наравне с другими участниками самолично появится на межбанке с покупкой валюты в одном месяце, а потратит их на выплаты, допустим, через пару месяцев , то все эти операции прихода,расхода "пройдут" через статистику ЗВР.