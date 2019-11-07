Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48

Так, я не коректно висловився. Звичайно, якщо що, то з покупками вийде НБУ. В листопаді ще треба зовнішніх боргів виплатити на 440 млн дол і в грудні на 70 млн. Тобто, загальні валютні виплати до кінця року ще близько 1,5 млрд. Поки для ЗВР не критично.

В наступному році виплат по зовнішніх боргах: 1 квартал біля 1,1 млрд, 2 квартал 0,5 млрд, 3 квартал трохи більше 3 млрд, 4 квартал - 0,6 млрд. Як мінімум борги не мають принести проблем курсу аж до 2-го півріччя 2021 року. І зменшення ЗВР, у звязку з цим, не критичне. Інша справа - погашення валютних ОВДП,якщо перепозичення буде не можливим. Найімовірніше, перепозичити зможуть не думаю, що наступного року щось критично поміняється. Біля десятка ковідних вакцин уже на останніх стадіях досліджень для сертифікації. Середня ціна двох курсів буде десь в районі 50-60 дол, що є абсолютно допустимим для населення цивілізованого світу. Уже інше питання, що робити з населенням країн постсовка, які так і не інтегрувалися в цивілізований світ, для більшості населення яких така сума буде певним барєром...

Кажуть спеціалісти, що валюти від с/г виробників до березня на МБ у вагомих обсягах не буде, але від них і попиту особливого не буде. Решта експортерів будуть змушені заводити більше валюти щоб покрити гривневі витрати кінця-початку року. Та чи вистачить цього для перекриття схематозної конвертації в грудні-січні?

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.