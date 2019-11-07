Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями.
Из резервов заплатят.
Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:29
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:58
насколько я понимаю из наблюдений, валютные средства минфина (как минимум, транши мвф и Европейских Союзов, Мировых Банков, размещения еврооблигаций и прочих операций) автоматически попадают в статистику ЗВР. Немного отлеживаются там. А при выплатах, соответственно, уменьшают эти ЗВРы.
т.е. чисто гипотетически если минфин наравне с другими участниками самолично появится на межбанке с покупкой валюты в одном месяце, а потратит их на выплаты, допустим, через пару месяцев , то все эти операции прихода,расхода "пройдут" через статистику ЗВР.
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Так, я не коректно висловився. Звичайно, якщо що, то з покупками вийде НБУ. В листопаді ще треба зовнішніх боргів виплатити на 440 млн дол і в грудні на 70 млн. Тобто, загальні валютні виплати до кінця року ще близько 1,5 млрд. Поки для ЗВР не критично.
В наступному році виплат по зовнішніх боргах: 1 квартал біля 1,1 млрд, 2 квартал 0,5 млрд, 3 квартал трохи більше 3 млрд, 4 квартал - 0,6 млрд. Як мінімум борги не мають принести проблем курсу аж до 2-го півріччя 2021 року. І зменшення ЗВР, у звязку з цим, не критичне. Інша справа - погашення валютних ОВДП,якщо перепозичення буде не можливим. Найімовірніше, перепозичити зможуть не думаю, що наступного року щось критично поміняється. Біля десятка ковідних вакцин уже на останніх стадіях досліджень для сертифікації. Середня ціна двох курсів буде десь в районі 50-60 дол, що є абсолютно допустимим для населення цивілізованого світу. Уже інше питання, що робити з населенням країн постсовка, які так і не інтегрувалися в цивілізований світ, для більшості населення яких така сума буде певним барєром...
Кажуть спеціалісти, що валюти від с/г виробників до березня на МБ у вагомих обсягах не буде, але від них і попиту особливого не буде. Решта експортерів будуть змушені заводити більше валюти щоб покрити гривневі витрати кінця-початку року. Та чи вистачить цього для перекриття схематозної конвертації в грудні-січні?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:00
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
По моим прикидкам суммы на весь 21 для резервов не критичны.
У НБУ нет необходимости целенаправленно выходить. Назначение резервов именно в том, чтобы сглаживать дисбалансы в доходах и расходах. Достаточно накопили, пока был излишек бакса на МБ. Этого достаточно для прохождения пика выплат. Появится окно возможностей - опять пополнят резервы. Не вижу я пока ничего катастрофического.
Выходов НБУ с покупкой во что бы то ни стало я тоже не помню. Были недавно непонятки, пока новая метла училась, но это, вроде, прошло. Сейчас уже стали позволять себе не появляться на МБ, когда в этом нет необходимости
Основные опасности сейчас исходят не от нашего внутреннего состояния, а от процессов в мировой экономике. Если миру удастся пропетлять, не свалившись в слишком глубокий кризис, пропетляем и мы. Если накроет всех, то и мы никуда не денемся.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:04
Пишуть, що Байден вже на 16% випереджає Трампа і відрив буде рости, що не дасть підстав ставити комусь під сумнів результат 3 листопада. Майкрософт сервери російських хакерів пачками відключає, щоб унеможливити вплив.
Може й пропетляємо. Тим більше, Ердоган так зараз напряг пуйла, що йому явно не до справ за межами пуйлостану...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:11
Типичная манипуляция
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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