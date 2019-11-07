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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:29

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Мінфін вийде на МБ купувати валюту?

Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями.
Из резервов заплатят.
Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 12:58

  Сибарит написав:
  orest написав:Мінфін вийде на МБ купувати валюту?

Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями.
Из резервов заплатят.
Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.


насколько я понимаю из наблюдений, валютные средства минфина (как минимум, транши мвф и Европейских Союзов, Мировых Банков, размещения еврооблигаций и прочих операций) автоматически попадают в статистику ЗВР. Немного отлеживаются там. А при выплатах, соответственно, уменьшают эти ЗВРы.

Кошти золото-валютного резерву за джерелом формування поділяються на:
власні кошти, одержані від
-купівлі іноземної валюти на валютних ринках
-купівлі вільно конвертованої валюти в органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк
-купівлі монетарного золота у зливках або брухту золота з його подальшим доведенням (афінажем) до якості монетарного металу
-доходу від здійснення операцій із золотовалютним резервом.
залучені кошти
-кредити міжнародних фінансових організацій, урядів іноземних країн, фінансово-кредитних установ, інших кредиторів
-депозити фінансово-кредитних установ
-залишки коштів у вільно конвертованій валюті на рахунках органів державної влади й управління та інших клієнтів, розрахунково-касове обслуговування яких здійснює Національний банк.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BD%D0%B8

т.е. чисто гипотетически если минфин наравне с другими участниками самолично появится на межбанке с покупкой валюты в одном месяце, а потратит их на выплаты, допустим, через пару месяцев , то все эти операции прихода,расхода "пройдут" через статистику ЗВР.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Так, я не коректно висловився. Звичайно, якщо що, то з покупками вийде НБУ. В листопаді ще треба зовнішніх боргів виплатити на 440 млн дол і в грудні на 70 млн. Тобто, загальні валютні виплати до кінця року ще близько 1,5 млрд. Поки для ЗВР не критично.
В наступному році виплат по зовнішніх боргах: 1 квартал біля 1,1 млрд, 2 квартал 0,5 млрд, 3 квартал трохи більше 3 млрд, 4 квартал - 0,6 млрд. Як мінімум борги не мають принести проблем курсу аж до 2-го півріччя 2021 року. І зменшення ЗВР, у звязку з цим, не критичне. Інша справа - погашення валютних ОВДП,якщо перепозичення буде не можливим. Найімовірніше, перепозичити зможуть не думаю, що наступного року щось критично поміняється. Біля десятка ковідних вакцин уже на останніх стадіях досліджень для сертифікації. Середня ціна двох курсів буде десь в районі 50-60 дол, що є абсолютно допустимим для населення цивілізованого світу. Уже інше питання, що робити з населенням країн постсовка, які так і не інтегрувалися в цивілізований світ, для більшості населення яких така сума буде певним барєром...
Кажуть спеціалісти, що валюти від с/г виробників до березня на МБ у вагомих обсягах не буде, але від них і попиту особливого не буде. Решта експортерів будуть змушені заводити більше валюти щоб покрити гривневі витрати кінця-початку року. Та чи вистачить цього для перекриття схематозної конвертації в грудні-січні?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:00

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Так, я не коректно висловився. Звичайно, якщо що, то з покупками вийде НБУ. В листопаді ще треба зовнішніх боргів виплатити на 440 млн дол і в грудні на 70 млн. Тобто, загальні валютні виплати до кінця року ще близько 1,5 млрд. Поки для ЗВР не критично.
В наступному році виплат по зовнішніх боргах: 1 квартал біля 1,1 млрд, 2 квартал 0,5 млрд, 3 квартал трохи більше 3 млрд, 4 квартал - 0,6 млрд. Як мінімум борги не мають принести проблем курсу аж до 2-го півріччя 2021 року. І зменшення ЗВР, у звязку з цим, не критичне.

По моим прикидкам суммы на весь 21 для резервов не критичны.
У НБУ нет необходимости целенаправленно выходить. Назначение резервов именно в том, чтобы сглаживать дисбалансы в доходах и расходах. Достаточно накопили, пока был излишек бакса на МБ. Этого достаточно для прохождения пика выплат. Появится окно возможностей - опять пополнят резервы. Не вижу я пока ничего катастрофического.
Выходов НБУ с покупкой во что бы то ни стало я тоже не помню. Были недавно непонятки, пока новая метла училась, но это, вроде, прошло. Сейчас уже стали позволять себе не появляться на МБ, когда в этом нет необходимости :)

Основные опасности сейчас исходят не от нашего внутреннего состояния, а от процессов в мировой экономике. Если миру удастся пропетлять, не свалившись в слишком глубокий кризис, пропетляем и мы. Если накроет всех, то и мы никуда не денемся.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:04

  Сибарит написав:
  orest написав:Так, я не коректно висловився. Звичайно, якщо що, то з покупками вийде НБУ. В листопаді ще треба зовнішніх боргів виплатити на 440 млн дол і в грудні на 70 млн. Тобто, загальні валютні виплати до кінця року ще близько 1,5 млрд. Поки для ЗВР не критично.
В наступному році виплат по зовнішніх боргах: 1 квартал біля 1,1 млрд, 2 квартал 0,5 млрд, 3 квартал трохи більше 3 млрд, 4 квартал - 0,6 млрд. Як мінімум борги не мають принести проблем курсу аж до 2-го півріччя 2021 року. І зменшення ЗВР, у звязку з цим, не критичне.

По моим прикидкам суммы на весь 21 для резервов не критичны.
У НБУ нет необходимости целенаправленно выходить. Назначение резервов именно в том, чтобы сглаживать дисбалансы в доходах и расходах. Достаточно накопили, пока был излишек бакса на МБ. Этого достаточно для прохождения пика выплат. Появится окно возможностей - опять пополнят резервы. Не вижу я пока ничего катастрофического.
Выходов НБУ с покупкой во что бы то ни стало я тоже не помню. Были недавно непонятки, пока новая метла училась, но это, вроде, прошло. Сейчас уже стали позволять себе не появляться на МБ, когда в этом нет необходимости :)

Основные опасности сейчас исходят не от нашего внутреннего состояния, а от процессов в мировой экономике. Если миру удастся пропетлять, не свалившись в слишком глубокий кризис, пропетляем и мы. Если накроет всех, то и мы никуда не денемся.

Пишуть, що Байден вже на 16% випереджає Трампа і відрив буде рости, що не дасть підстав ставити комусь під сумнів результат 3 листопада. Майкрософт сервери російських хакерів пачками відключає, щоб унеможливити вплив.
Може й пропетляємо. Тим більше, Ердоган так зараз напряг пуйла, що йому явно не до справ за межами пуйлостану...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 17:11

  orest написав:Пишуть, що Байден вже на 16% випереджає Трампа і відрив буде рости, що не дасть підстав ставити комусь під сумнів результат 3 листопада.

Типичная манипуляция
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 22:40

  Вкладчик1234 написав:
  orest написав:Пишуть, що Байден вже на 16% випереджає Трампа і відрив буде рости, що не дасть підстав ставити комусь під сумнів результат 3 листопада.

Типичная манипуляция

Ну дані таки не від Паніотто Володимира Ілліча. Опитування NYT проводила. А маніпуляція - це російська вакцина від коронавірусу чи Північний Потік 2.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:27

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:А там, де приймають по 28,30(35) продають по 28,36(40). Правду для Львова сьогодні я б шукав десь в цьому діапазоні. В інших містах ситуація може бути іншою, але не кардинально.

Простояли в цьому коридорі досить довго по всій країні на обидвох ринках. І тут пішла важка артилерія. Виступ президента у ВР, папєрєднік винен у всьому, ще й зараз не дає реформувати країну))))))) Зразу після термінової евакуації гаранта з парламенту, щоб раптом на не зручні питання не прийшлося відповідати, у гру вступив Нафтогаз.
Сьогодні МБ продовжує знижуватися. Готівка вірить не дуже (зрештою, готівка більш виважена і предметна вже з початку року). Але, якщо МБ буде просідати і далі (щоб крім канабісу ще якийсь позитив елехторату показати), то і готівка зрушиться...
Припускаю, що якщо МБ наблизиться до 28 (хоча б пірне під 28,2 обома рівнями) до кінця тижня, то після виборів активізується відкладена пропозиція і ми зможемо на якийсь час побачити в районі 27,9 на обох ринках...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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