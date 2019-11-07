Я не припомню, чтобы казначейство было замечено на МБ с крупными операциями.
Из резервов заплатят.
Всегда перед выплатами долгов есть страх, но серьезного влияния на курс обычно не происходит.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:29
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Додано: Сер 14 жов, 2020 12:58
насколько я понимаю из наблюдений, валютные средства минфина (как минимум, транши мвф и Европейских Союзов, Мировых Банков, размещения еврооблигаций и прочих операций) автоматически попадают в статистику ЗВР. Немного отлеживаются там. А при выплатах, соответственно, уменьшают эти ЗВРы.
т.е. чисто гипотетически если минфин наравне с другими участниками самолично появится на межбанке с покупкой валюты в одном месяце, а потратит их на выплаты, допустим, через пару месяцев , то все эти операции прихода,расхода "пройдут" через статистику ЗВР.
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:48
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Так, я не коректно висловився. Звичайно, якщо що, то з покупками вийде НБУ. В листопаді ще треба зовнішніх боргів виплатити на 440 млн дол і в грудні на 70 млн. Тобто, загальні валютні виплати до кінця року ще близько 1,5 млрд. Поки для ЗВР не критично.
В наступному році виплат по зовнішніх боргах: 1 квартал біля 1,1 млрд, 2 квартал 0,5 млрд, 3 квартал трохи більше 3 млрд, 4 квартал - 0,6 млрд. Як мінімум борги не мають принести проблем курсу аж до 2-го півріччя 2021 року. І зменшення ЗВР, у звязку з цим, не критичне. Інша справа - погашення валютних ОВДП,якщо перепозичення буде не можливим. Найімовірніше, перепозичити зможуть не думаю, що наступного року щось критично поміняється. Біля десятка ковідних вакцин уже на останніх стадіях досліджень для сертифікації. Середня ціна двох курсів буде десь в районі 50-60 дол, що є абсолютно допустимим для населення цивілізованого світу. Уже інше питання, що робити з населенням країн постсовка, які так і не інтегрувалися в цивілізований світ, для більшості населення яких така сума буде певним барєром...
Кажуть спеціалісти, що валюти від с/г виробників до березня на МБ у вагомих обсягах не буде, але від них і попиту особливого не буде. Решта експортерів будуть змушені заводити більше валюти щоб покрити гривневі витрати кінця-початку року. Та чи вистачить цього для перекриття схематозної конвертації в грудні-січні?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:00
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
По моим прикидкам суммы на весь 21 для резервов не критичны.
У НБУ нет необходимости целенаправленно выходить. Назначение резервов именно в том, чтобы сглаживать дисбалансы в доходах и расходах. Достаточно накопили, пока был излишек бакса на МБ. Этого достаточно для прохождения пика выплат. Появится окно возможностей - опять пополнят резервы. Не вижу я пока ничего катастрофического.
Выходов НБУ с покупкой во что бы то ни стало я тоже не помню. Были недавно непонятки, пока новая метла училась, но это, вроде, прошло. Сейчас уже стали позволять себе не появляться на МБ, когда в этом нет необходимости
Основные опасности сейчас исходят не от нашего внутреннего состояния, а от процессов в мировой экономике. Если миру удастся пропетлять, не свалившись в слишком глубокий кризис, пропетляем и мы. Если накроет всех, то и мы никуда не денемся.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:04
Пишуть, що Байден вже на 16% випереджає Трампа і відрив буде рости, що не дасть підстав ставити комусь під сумнів результат 3 листопада. Майкрософт сервери російських хакерів пачками відключає, щоб унеможливити вплив.
Може й пропетляємо. Тим більше, Ердоган так зараз напряг пуйла, що йому явно не до справ за межами пуйлостану...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 14 жов, 2020 17:11
Типичная манипуляция
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
Додано: Сер 14 жов, 2020 22:40
Ну дані таки не від Паніотто Володимира Ілліча. Опитування NYT проводила. А маніпуляція - це російська вакцина від коронавірусу чи Північний Потік 2.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 21 жов, 2020 14:27
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Простояли в цьому коридорі досить довго по всій країні на обидвох ринках. І тут пішла важка артилерія. Виступ президента у ВР, папєрєднік винен у всьому, ще й зараз не дає реформувати країну))))))) Зразу після термінової евакуації гаранта з парламенту, щоб раптом на не зручні питання не прийшлося відповідати, у гру вступив Нафтогаз.
Сьогодні МБ продовжує знижуватися. Готівка вірить не дуже (зрештою, готівка більш виважена і предметна вже з початку року). Але, якщо МБ буде просідати і далі (щоб крім канабісу ще якийсь позитив елехторату показати), то і готівка зрушиться...
Припускаю, що якщо МБ наблизиться до 28 (хоча б пірне під 28,2 обома рівнями) до кінця тижня, то після виборів активізується відкладена пропозиція і ми зможемо на якийсь час побачити в районі 27,9 на обох ринках...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Чет 22 жов, 2020 15:14
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Багато хто задається питанням, що станеться, якщо знову введуть жорсткий карантин всюди. Давайте розберемо основні причини знецінення грн весною цього року після запровадження жорсткого карантину у нас і за кордоном:
1 паніка на фоні незвичного-нестандартного і болісного кроку. Мало хто чітко розумів, та й навіть не старався розібратися, у найімовірніших перспективах і шляхах розвитку подій.
2 панічна конвертація великих сум грн не великою кількістю людей в найбільших містах країни (навіть шановний Моцарт тут кілька прикладів розміщення таких замовлень наводив без уточнень і деталей, але... Хоч і з інших джерел інфи вистачало)
3 конвертація обігових коштів сіро-чорного бізнесу на період закриття торгових точок і зупинки торгівлі з грн в уо (що, в значній мір,і було зумовлено саме різкою девальвацією)
4 період Великодніх свят і приїзд великої кількості заробітчан, які потім довго і важко поверталися назад, що притримало надходження валюти в країну з цього джерела на якийсь час.
5 значне падіння експорту продукції металургійної і енергетичної галузей через жорстку зупинку економік наших партнерів.
Якщо друга хвиля жорсткого карантину у світі буде таки запроваджена, цього разу наслідки не будуть такими важкими. Адже у всьому світі уже чітко зрозуміло, що і як можна зупиняти, а що таки мусить працювати, уже розроблені системи і механізми дистанціонування, додаткових дезинфекцій і тд. Крім того, ситуація з захворюванням зараз не така критична по всьому світу, як весною. У нас також не всі чинники, сподіваюся, спрацюють так нездало, як весною.
1 через тривалу і суттєву девальвацію грн, значна кількість ресурсу в багатьох конвертована. Крім депозитних коштів, зараз уже не спостерігається такого гривневого навісу
2 обігові кошти тіньового і сірого бізнесу, з тих самих причин, в значній кількості перебуває у валюті. Такої конвертації не буде.
3 більш ніж впевнений, що заробітчани вже не повторять весняної помилки.
4 сезон активної Туреччини уже закінчується, тому відтік валюти на закордонний відпочинок буде зменшуватися
5 навіть не зважаючи на величезну кількість увезених американських вщент розбитих автівок для потреб нашого вибагливого автовласника, експорт авто за 9 місяців не виріс. Що минулого року, що цього, імпорт авто за січень-вересень склав трохи більше 2,5 млрд уо, це, включаючи і халявні розпродажі всяких вагівських старих моделей октавій, тігуанів, тараканів, корейських тюксонів-спортейжів, фордівської куги і тд.
6 жорсткий карантин з закриттям торгових центрів, справді призведе до чергового скорочення імпорту, тоді як експорт має кращі перспективи ніж в першому півріччі, адже світові ціни на сировини, включаючи с/г продукцію, серйозно виросли
7 енергоносії (газ-вугілля, вже практично, закуплені), а карантин, раптом, зменшить автологістику і попит на бензин-солярку
8 вже навіть останнім дубинським стало зрозуміло, що девальвація грн уже стала серйозною проблемою для бюджету і держпідприємств, перевантажених валютними кредитами, продовження процесу ще більше принесе проблем для бюджету 2021, який після виборів таки прийдеться приймати і не цю популістську чухню, а версію, погоджену з МВФ і ЄС
Що може стати негативним чинником? Все що описував раніше: складнощі у США, через не визнання результатів кимось з кандидатів (імовірність падає поки); проблеми в східного сусіда, якого ЄС давить санкціями за Навального, США розгортає нові обмеження через Північний Потік 2 і Турецький потік, ну а Ердоган взагалі не по людськи знущається як і де хоче; політична криза у нас, яку вже не раз описував, монобільшості немає, все у ВР буде проходити довше і складніше, а спроба заблокувати другий тур мерських виборів, для того, щоб передати владу в містах головам новообраних рад (де слуги надіються таки постворювати більшості з ж*** чи іншими маргіналами), може вивести людей на вулиці...
Отже, фундаментальні економічні чинники,як і раніше, не вказують на якісь серйозні проблеми для курсу, але політичні перспективи дуже сумні. Тому, майбутнє в тумані і розсіюватися він почне тижні через два.
П.С. На міжбанку сил для походу під 28,2 не знайшлося...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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