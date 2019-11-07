Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Чет 22 жов, 2020 15:14

Багато хто задається питанням, що станеться, якщо знову введуть жорсткий карантин всюди. Давайте розберемо основні причини знецінення грн весною цього року після запровадження жорсткого карантину у нас і за кордоном:



1 паніка на фоні незвичного-нестандартного і болісного кроку. Мало хто чітко розумів, та й навіть не старався розібратися, у найімовірніших перспективах і шляхах розвитку подій.

2 панічна конвертація великих сум грн не великою кількістю людей в найбільших містах країни (навіть шановний Моцарт тут кілька прикладів розміщення таких замовлень наводив без уточнень і деталей, але... Хоч і з інших джерел інфи вистачало)

3 конвертація обігових коштів сіро-чорного бізнесу на період закриття торгових точок і зупинки торгівлі з грн в уо (що, в значній мір,і було зумовлено саме різкою девальвацією)

4 період Великодніх свят і приїзд великої кількості заробітчан, які потім довго і важко поверталися назад, що притримало надходження валюти в країну з цього джерела на якийсь час.

5 значне падіння експорту продукції металургійної і енергетичної галузей через жорстку зупинку економік наших партнерів.



Якщо друга хвиля жорсткого карантину у світі буде таки запроваджена, цього разу наслідки не будуть такими важкими. Адже у всьому світі уже чітко зрозуміло, що і як можна зупиняти, а що таки мусить працювати, уже розроблені системи і механізми дистанціонування, додаткових дезинфекцій і тд. Крім того, ситуація з захворюванням зараз не така критична по всьому світу, як весною. У нас також не всі чинники, сподіваюся, спрацюють так нездало, як весною.



1 через тривалу і суттєву девальвацію грн, значна кількість ресурсу в багатьох конвертована. Крім депозитних коштів, зараз уже не спостерігається такого гривневого навісу

2 обігові кошти тіньового і сірого бізнесу, з тих самих причин, в значній кількості перебуває у валюті. Такої конвертації не буде.

3 більш ніж впевнений, що заробітчани вже не повторять весняної помилки.

4 сезон активної Туреччини уже закінчується, тому відтік валюти на закордонний відпочинок буде зменшуватися

5 навіть не зважаючи на величезну кількість увезених американських вщент розбитих автівок для потреб нашого вибагливого автовласника, експорт авто за 9 місяців не виріс. Що минулого року, що цього, імпорт авто за січень-вересень склав трохи більше 2,5 млрд уо, це, включаючи і халявні розпродажі всяких вагівських старих моделей октавій, тігуанів, тараканів, корейських тюксонів-спортейжів, фордівської куги і тд.

6 жорсткий карантин з закриттям торгових центрів, справді призведе до чергового скорочення імпорту, тоді як експорт має кращі перспективи ніж в першому півріччі, адже світові ціни на сировини, включаючи с/г продукцію, серйозно виросли

7 енергоносії (газ-вугілля, вже практично, закуплені), а карантин, раптом, зменшить автологістику і попит на бензин-солярку

8 вже навіть останнім дубинським стало зрозуміло, що девальвація грн уже стала серйозною проблемою для бюджету і держпідприємств, перевантажених валютними кредитами, продовження процесу ще більше принесе проблем для бюджету 2021, який після виборів таки прийдеться приймати і не цю популістську чухню, а версію, погоджену з МВФ і ЄС



Що може стати негативним чинником? Все що описував раніше: складнощі у США, через не визнання результатів кимось з кандидатів (імовірність падає поки); проблеми в східного сусіда, якого ЄС давить санкціями за Навального, США розгортає нові обмеження через Північний Потік 2 і Турецький потік, ну а Ердоган взагалі не по людськи знущається як і де хоче; політична криза у нас, яку вже не раз описував, монобільшості немає, все у ВР буде проходити довше і складніше, а спроба заблокувати другий тур мерських виборів, для того, щоб передати владу в містах головам новообраних рад (де слуги надіються таки постворювати більшості з ж*** чи іншими маргіналами), може вивести людей на вулиці...



Отже, фундаментальні економічні чинники,як і раніше, не вказують на якісь серйозні проблеми для курсу, але політичні перспективи дуже сумні. Тому, майбутнє в тумані і розсіюватися він почне тижні через два.



П.С. На міжбанку сил для походу під 28,2 не знайшлося...

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