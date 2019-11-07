Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Striker написав:Доброго дня. Мав надію, що буде шанс відкупитися на рівнях 28-28.2. Але у НБУ нова непрогнозована стратегія, логічніше було б зараз піти на корекцію. В четвер взяв трохи по 28,35. Наступного тижня буду дивитися - якщо почнеться ріст на 3-5 коп і вище, то ще буду трохи відкупатися. Все одно очікую на кінець року курс не менше 29.
Насправді, рівень 28 чи 28,2 не є щось таке неймовірне. Недавно якихось нещасних додаткових 15 млн уо від Нафтогазу серйозно відкинули курс на південь. Не виключено, що після виборів ще комусь треба буде продати трохи валюти...
Але вихід Нафтогазу з продажем і потім купівля ним ОВДП є не добрий сигнал. Насправді, немає нічого дивного в тому, що Нафтогаз купив ОВДП, він і раніше часто займався такими речами. Не добрим є те, що виглядає, ніби особливо інших покупців на ОВДП вже немає. Я вже писав раніше - держбанки перевантажені облігаціями і навіть довгостроковий рефінанс під заставу паперів нічим зараз допомогти не може. Ті банки, які можна заставити вкластися в ОВДП уже не можуть їх купувати (тим більше, в світлі їх гіпотетичного продажу колись). Доньки іноземних банків абсолютно не зацікавлені в ОВДП, а дрібні приватні банки зосереджені на допомозі "нерезидентам" і тут є певні речі, які не зміняться при теперішньому голові НБУ, складі парламенту і уряду. Нерезиденти, тим більше "нерезиденти", також ще не скоро зараз повернуться в ОВДП, навіть при умові що курс стабілізується і навіть буде перспектива зміцнення.
Саме тому, підозрюю, Нафтогаз і хотів позичити ще трохи валюти, щоб допомогти з викупом ще якоїсь частини ОВДП до кінця року, а може й перший квартал наступного, якщо епідеміологічна ситуація змусить знову зупинити економіку. Але, біда в тому, що зроблено вже стільки помилок, зроблено вже так багато агресивних і руйнівних дій для інвестиційного клімату для знищення довіри, корупція знову досягла таких розмірів, що Нафтогазу ніхто не позичив навіть під 9%. А зі своїми там вже трохи біда, виглядає, що з тих 3 млрд дол газпромівських по суду і 2 млрд дол за транзит, злили вже не менше 2. Далі валюта за транзит уже надходить іншій держфірмі - оператору трубопроводів, отже валютне джерело надходжень Нафтогазу пересохло, але за імпортований газ треба платити валютою, а з внутрішнього ринку приходить грн.
Ми можемо за якийсь час побачити Нафтогаз не з продажем валюти на МБ а з купівлею. Крім того, повторю вкотре, зараз для Нафтогазу ситуація погана і через курс, враховуючи надходження в грн а оплати за імпорт у валюті та біля 1 млрд уо валютних кредитів, кожних 0,5 грн девальвації нацвалюти приносить їм грандіозні збитки. Це стосується і решти держфірм, які понабирали валютних кредитів.
Тому, ситуація складна. Девальвація - це велика біда для всієї економіки, але вона досить імовірна, правда не через емісію, адже реальні механізми законної емісії закриті балансами банків і обмеженнями НБУ від МВФ і ЄЦБ-ЄС. Ситуація з бюджетом в наступному році буде важкою, адже з банками нічого кардинально не зміниться, а всі плани на "великі приватизації" і ринок землі виглядають примарно. Іноземці інвестувати не будуть (на днях мав зустріч з послом Канади, ситуація справді погана, від іноземних інвесторів, які вклалися в нашу економіку, послам великої сімки надходять дуже погані сигнали, люди виводять інвестиції, нові, які планували, вкладати гроші зараз не збираються і з жахом сприймають реальний наш стан справ), наші олігархи також зараз не в найкращій ситуації і, наврядче, мають ресурси для цього. Ну і не має зараз в обоймі привладних серйозних економістів, які б могли вирішити наявні проблеми. Придворні шестірки ахметки чи бєні вміють тільки поверхнево керувати коштами з потоків босів, на які їх садили, але організовувати процеси і вирішувати проблеми - це не їхнє.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Кілька слів про курс євро/долар і що з ним може статися. Зараз всім треба розуміти, що долар і курс долара США все життя були річ і величина далеко не економічні. Трамп зробив так, що зі США уже не рахується ніхто, союз Німеччини і пуйлостану посилився, у вибори і внутрішні справи США лізуть всі і спецслужби США безпорадно констатують факти (недавно оголошено про втручання Ірану і росії). Туречиина забила на все і будує імперію від Афін до Москви. Такими безпорадними і кумедними США ще не були. Економічно складалися всі обставини для походу пари на рівні 1,15 чи й нижче. На заваді спочатку стали дії Китаю, який методично і не в малих обємах конвертує доларові ЗВР в цінні папери Японії та недавня "радісна" економічна інформація з Німеччини про те, що євро гегемон трохи виріс в економічному плані. Це все викинуло пару знову над рівнем 1,18 і знову заговорили про 1,2. Очевидно, що з кожним днем США робляться ще безпорадніші і смішніші і підтримки долару звідси чекати не можна. Але є ще й ЄС де проблеми також не зменшилися, просто на фоні США вони стали меншими. Так от, слід памятати, що екноміка Німеччини дуже сильно завязана на ринку ЄС і довколишніх територій (близько 70% імпорт-експорту в закритому ареалі). А ситуація в ЄС і пуйлостані не весела. Епідемія коронавірусу заставляє закривати цілі країни і економіки, що вже дуже скоро відібється на економічних результатах Німеччини, в пуйлостані не відкидаю зараз якихось серйозних виступів татарів і "Ердоган введи війська". Тому, таки 1,15 чи нижче маємо побачити. А що буде після 3 листопада передбачити дуже важко. Перемога Трампа може призвести до катастрофічних наслідків у всьому світі. Перемога Байдена - залишу минулий прогноз, спочатку сходимо навіть до 1,1 а потім імовірним є 1,2 чи й 1,25...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Трамп зробив так, що зі США уже не рахується ніхто
Это Трамп не дал Украине оружия, когда захватывали Крым. И "Будапештский меморандум" оказался только "декларацией о намерениях", взамен реального ядерного оружия.
А до этого, "Трамп" делал из Украины и Грузии (через своих ставленников или "специально выращенных в лабораториях" папуасов-лидеров) хорошие наживки для рф. Но когда рф заглатывала эти "блёсны" - ставленники демократов, и сами демократы, тупо сливались.
Вот и сложился из США в мире образ "голого короля". Т.к. на словах у демократов "наполеоновские планы" по "демократизации" всего мира, а на деле как сам Обама, так и их выкормыши в лице Ющенка, Саакашвили, Вакарчука, и прочей мелочи - сливаются при первой же опасности
А Трамп - республиканец. И их "парадигма" - заниматься самой Америкой, а не быть затычкой в каждой дырке в мире. Люди голосуют не за Трампа - а за наведение порядка в своей стране, а не посылания солдатов, оружия, флота и авиации, во всякие бандустаны - и радостному распилу бабла на "войнах".
orest написав:у вибори і внутрішні справи США лізуть всі і спецслужби США безпорадно констатують факти (недавно оголошено про втручання Ірану і росії).
Да ещё и узбекский школьник вмешался в выборы, обнулив голоса отдельных людей в каком-то штате.
А кто "изобрёл" такие "блага цивилизации" как "электронное голосование", "голосование по почте", "голосование заранее", и прочий джерримендеринг?
Демократы догадались, что победа в выборах зависит не только от самого голосования, но и от того, кто и как считает. Поэтому и возникли такие "изобретения"
Но сели в лужу, т.к. оказалось, что папуасы разбираются в этих инструментах иногда даже лучше их самих, соответственно могут искажать результаты как им нужно.
Опять демократы сели в лужу, т.к. хотели оставить себе инструменты для манипуляции результатами выборов, но ими воспользовались против них самих подлые "агенты кремля" и трамп. И трамп заставлял Байдена-младшего курить крэк и любить проституток и снимать это на видео Надо же на кого-то валить свои факапы
По курсу: Если Трамп - продолжение текущего вялого болота Если Байден - сумасшедшая волатильность
Вкладчик1234 Та Ви так не хвилюйтеся, бережіть нерви. Підозрюю, в найближчі місяці для таких як ви ще прилетить багато поганих новин. Трамп не республіканець, Трамп це популістський покруч, який за кілька років чуть не розвалив одну з найсильніших економік світу бездумними профанськими діями. США знають багатьох відомих республіканців, які не дозволяли собі такого і навіть близько так не "зміцнювали" країну... Ми зараз, стараннями тих хто не звик працювати і захотів отримати щось на халяву, також отримали такого самого покруча. На жаль, ми значно слабші, з значно менш розвинутими системами стримувань і противаг, ще й в стані війни, тому негативні наслідки гірші і настали швидше. Але, маю надію, все буде добре. І ми пройдемо таки шлях, який пройшли Польща, Литва, Латвія, Естонія і тд...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Та Ви так не хвилюйтеся, бережіть нерви. Підозрюю, в найближчі місяці для таких як ви ще прилетить багато поганих новин.
Я спокоен, "хуже не будет", движемся вперёд!
Желаю демократам только на себе испытывать технологии BLM, цветных революций, стажировок самокатчиков и певцов, и заработчан из числа пенсионеров-иностранцев. А не эксплуатировать эти "технологии" по миру