Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 24 жов, 2020 19:46

Striker написав: Доброго дня. Мав надію, що буде шанс відкупитися на рівнях 28-28.2. Але у НБУ нова непрогнозована стратегія, логічніше було б зараз піти на корекцію. В четвер взяв трохи по 28,35. Наступного тижня буду дивитися - якщо почнеться ріст на 3-5 коп і вище, то ще буду трохи відкупатися. Все одно очікую на кінець року курс не менше 29. Доброго дня. Мав надію, що буде шанс відкупитися на рівнях 28-28.2. Але у НБУ нова непрогнозована стратегія, логічніше було б зараз піти на корекцію. В четвер взяв трохи по 28,35. Наступного тижня буду дивитися - якщо почнеться ріст на 3-5 коп і вище, то ще буду трохи відкупатися. Все одно очікую на кінець року курс не менше 29.

Насправді, рівень 28 чи 28,2 не є щось таке неймовірне. Недавно якихось нещасних додаткових 15 млн уо від Нафтогазу серйозно відкинули курс на південь. Не виключено, що після виборів ще комусь треба буде продати трохи валюти...Але вихід Нафтогазу з продажем і потім купівля ним ОВДП є не добрий сигнал. Насправді, немає нічого дивного в тому, що Нафтогаз купив ОВДП, він і раніше часто займався такими речами. Не добрим є те, що виглядає, ніби особливо інших покупців на ОВДП вже немає. Я вже писав раніше - держбанки перевантажені облігаціями і навіть довгостроковий рефінанс під заставу паперів нічим зараз допомогти не може. Ті банки, які можна заставити вкластися в ОВДП уже не можуть їх купувати (тим більше, в світлі їх гіпотетичного продажу колись). Доньки іноземних банків абсолютно не зацікавлені в ОВДП, а дрібні приватні банки зосереджені на допомозі "нерезидентам" і тут є певні речі, які не зміняться при теперішньому голові НБУ, складі парламенту і уряду. Нерезиденти, тим більше "нерезиденти", також ще не скоро зараз повернуться в ОВДП, навіть при умові що курс стабілізується і навіть буде перспектива зміцнення.Саме тому, підозрюю, Нафтогаз і хотів позичити ще трохи валюти, щоб допомогти з викупом ще якоїсь частини ОВДП до кінця року, а може й перший квартал наступного, якщо епідеміологічна ситуація змусить знову зупинити економіку. Але, біда в тому, що зроблено вже стільки помилок, зроблено вже так багато агресивних і руйнівних дій для інвестиційного клімату для знищення довіри, корупція знову досягла таких розмірів, що Нафтогазу ніхто не позичив навіть під 9%. А зі своїми там вже трохи біда, виглядає, що з тих 3 млрд дол газпромівських по суду і 2 млрд дол за транзит, злили вже не менше 2. Далі валюта за транзит уже надходить іншій держфірмі - оператору трубопроводів, отже валютне джерело надходжень Нафтогазу пересохло, але за імпортований газ треба платити валютою, а з внутрішнього ринку приходить грн.Ми можемо за якийсь час побачити Нафтогаз не з продажем валюти на МБ а з купівлею. Крім того, повторю вкотре, зараз для Нафтогазу ситуація погана і через курс, враховуючи надходження в грн а оплати за імпорт у валюті та біля 1 млрд уо валютних кредитів, кожних 0,5 грн девальвації нацвалюти приносить їм грандіозні збитки. Це стосується і решти держфірм, які понабирали валютних кредитів.Тому, ситуація складна. Девальвація - це велика біда для всієї економіки, але вона досить імовірна, правда не через емісію, адже реальні механізми законної емісії закриті балансами банків і обмеженнями НБУ від МВФ і ЄЦБ-ЄС. Ситуація з бюджетом в наступному році буде важкою, адже з банками нічого кардинально не зміниться, а всі плани на "великі приватизації" і ринок землі виглядають примарно. Іноземці інвестувати не будуть (на днях мав зустріч з послом Канади, ситуація справді погана, від іноземних інвесторів, які вклалися в нашу економіку, послам великої сімки надходять дуже погані сигнали, люди виводять інвестиції, нові, які планували, вкладати гроші зараз не збираються і з жахом сприймають реальний наш стан справ), наші олігархи також зараз не в найкращій ситуації і, наврядче, мають ресурси для цього. Ну і не має зараз в обоймі привладних серйозних економістів, які б могли вирішити наявні проблеми. Придворні шестірки ахметки чи бєні вміють тільки поверхнево керувати коштами з потоків босів, на які їх садили, але організовувати процеси і вирішувати проблеми - це не їхнє.