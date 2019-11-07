Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 28 жов, 2020 10:54

Для особливо скрєпних, так в сімї не без ур** є і в нас виродки, але те що вони творять зараз, ще відносно недавно вони робити не могли, навіть мріяти про таке не могли.

Ну і цікаве спостереження: по місту запроваджені полоси для руху громадського транспорту, багато полос в центрі міста. І знаєш, по цих полосах, в той час коли всі тягнуться, інколи в кілометрових тягучках, летять чи нагло паркуються авто з номерами ВВ, АН, АЕ, КА, АА...

П.С. На МБ впевнено ростемо, уже 28,4 перейшли. А євро нарешті відреагував на ситуацію в ЄС з вірусом, економічні показники Німеччини підтягнуться на днях...

П.П.С. Я тебе забанив ще в період фінального діалогу з Вітлом, бачу нічого не міняється. Відповідати більше не буду. Таких ні в чому не переконаєш...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.