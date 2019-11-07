Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Для особливо скрєпних, так в сімї не без ур** є і в нас виродки, але те що вони творять зараз, ще відносно недавно вони робити не могли, навіть мріяти про таке не могли. Ну і цікаве спостереження: по місту запроваджені полоси для руху громадського транспорту, багато полос в центрі міста. І знаєш, по цих полосах, в той час коли всі тягнуться, інколи в кілометрових тягучках, летять чи нагло паркуються авто з номерами ВВ, АН, АЕ, КА, АА... П.С. На МБ впевнено ростемо, уже 28,4 перейшли. А євро нарешті відреагував на ситуацію в ЄС з вірусом, економічні показники Німеччини підтягнуться на днях... П.П.С. Я тебе забанив ще в період фінального діалогу з Вітлом, бачу нічого не міняється. Відповідати більше не буду. Таких ні в чому не переконаєш...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Не расстраивайтесь так, будет и на Вашей улице праздник Юридические процессы очень небыстрые, но очередь дойдет и до того, что наштамповал бешеный принтер. Просто нужно время. Хотелось бы, конечно, чтобы законы принимались вдумчиво с учетом всего массива существующего законодательства, но в реальность этого верится с трудом. Реалии таковы, что сначала принимается крайне необходимый закон на жлобу дня, он некоторое время действует и выполняет свою задачу, а потом выплывают несоответствия. Если острая необходимость исчезла, закон просто отменяется, если нет - начинается поиск вариантов. Так может пройти несколько итераций, пока не будет достигнута относительная гармония. В данном случае, на мой взгляд, достаточно просто перенести ответственность в админкодекс, там все попроще. В наше уголовное законодательство он не вписывается.
В восприятии судебных решений очень часто допускается одна фатальная ошибка. Существует стереотип, что суды должны судить по справедливости. Не дай Бог - это путь к репрессиям. Суды должны судить по закону.
ЗЫ Я почему такой спокойный? Я не жду мессию, который сделает все хорошо
Сибарит Вітаю, та на моїй вулиці все добре було є і буде. Довелося потратити багато сил, ресурсу і часу щоб усунути одну серйозну небезпеку, яка загрожувала підприємству через АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННІ дії кількох держорганів-установ і приватної фірми з розряду тих, кому можна все. Але все вдалося. В процесі, просто, довідався скільки всього, що дико охринів від реалій. Я не вимагаю ні від кого діяти якось по особливому. Я хочу, щоб в країні в центрі Європи де я сплачую стільки податків, держоргани, влада, суди, поліція і тд і тп діяли в межах закону, а не постійно їх порушували, дозволяли порушувати іншим. Я також не чекаю жодного месії, звик робити і досягати всього сам, але я хочу і вимагаю, по мірі сил і можливостей, щоб і інші діяли в межах закону, який є, хоча б. А в ідеалі, я б хотів, щоб в цій країні можна було б жити і працювати хоча б як в Польщі чи Естонії. З задоволенням іти на роботу і займатися розвитком бізнесу, збільшувати зп працівникам, а не боротися і відбиватися від тих, хто б мав допомагати, захищати чи обслуговувати. Зараз в країні справді відбуваються дикі і недопустимі речі. Не знаю, хто може це рахувати нормальним чи допустимим. Я не можу... А найбільше зараз я не можу слухати висерів сєпарів, проросійських лицемірів і толерастів, які просто непомірно осміліли і активізувалися останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.