Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 28 жов, 2020 16:00

Сибарит Вітаю, та на моїй вулиці все добре було є і буде. Довелося потратити багато сил, ресурсу і часу щоб усунути одну серйозну небезпеку, яка загрожувала підприємству через АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННІ дії кількох держорганів-установ і приватної фірми з розряду тих, кому можна все. Але все вдалося. В процесі, просто, довідався скільки всього, що дико охринів від реалій.

Я не вимагаю ні від кого діяти якось по особливому. Я хочу, щоб в країні в центрі Європи де я сплачую стільки податків, держоргани, влада, суди, поліція і тд і тп діяли в межах закону, а не постійно їх порушували, дозволяли порушувати іншим.

Я також не чекаю жодного месії, звик робити і досягати всього сам, але я хочу і вимагаю, по мірі сил і можливостей, щоб і інші діяли в межах закону, який є, хоча б. А в ідеалі, я б хотів, щоб в цій країні можна було б жити і працювати хоча б як в Польщі чи Естонії. З задоволенням іти на роботу і займатися розвитком бізнесу, збільшувати зп працівникам, а не боротися і відбиватися від тих, хто б мав допомагати, захищати чи обслуговувати.

Зараз в країні справді відбуваються дикі і недопустимі речі. Не знаю, хто може це рахувати нормальним чи допустимим. Я не можу... А найбільше зараз я не можу слухати висерів сєпарів, проросійських лицемірів і толерастів, які просто непомірно осміліли і активізувалися останнім часом...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.