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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 10:54

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Для особливо скрєпних, так в сімї не без ур** є і в нас виродки, але те що вони творять зараз, ще відносно недавно вони робити не могли, навіть мріяти про таке не могли.
Ну і цікаве спостереження: по місту запроваджені полоси для руху громадського транспорту, багато полос в центрі міста. І знаєш, по цих полосах, в той час коли всі тягнуться, інколи в кілометрових тягучках, летять чи нагло паркуються авто з номерами ВВ, АН, АЕ, КА, АА...
П.С. На МБ впевнено ростемо, уже 28,4 перейшли. А євро нарешті відреагував на ситуацію в ЄС з вірусом, економічні показники Німеччини підтягнуться на днях...
П.П.С. Я тебе забанив ще в період фінального діалогу з Вітлом, бачу нічого не міняється. Відповідати більше не буду. Таких ні в чому не переконаєш...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:08

orest
Не расстраивайтесь так, будет и на Вашей улице праздник :)
Юридические процессы очень небыстрые, но очередь дойдет и до того, что наштамповал бешеный принтер. Просто нужно время.
Хотелось бы, конечно, чтобы законы принимались вдумчиво с учетом всего массива существующего законодательства, но в реальность этого верится с трудом.
Реалии таковы, что сначала принимается крайне необходимый закон на жлобу дня, он некоторое время действует и выполняет свою задачу, а потом выплывают несоответствия. Если острая необходимость исчезла, закон просто отменяется, если нет - начинается поиск вариантов. Так может пройти несколько итераций, пока не будет достигнута относительная гармония.
В данном случае, на мой взгляд, достаточно просто перенести ответственность в админкодекс, там все попроще. В наше уголовное законодательство он не вписывается.

В восприятии судебных решений очень часто допускается одна фатальная ошибка. Существует стереотип, что суды должны судить по справедливости. Не дай Бог - это путь к репрессиям. Суды должны судить по закону.

ЗЫ Я почему такой спокойный? Я не жду мессию, который сделает все хорошо :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:00

Сибарит Вітаю, та на моїй вулиці все добре було є і буде. Довелося потратити багато сил, ресурсу і часу щоб усунути одну серйозну небезпеку, яка загрожувала підприємству через АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННІ дії кількох держорганів-установ і приватної фірми з розряду тих, кому можна все. Але все вдалося. В процесі, просто, довідався скільки всього, що дико охринів від реалій.
Я не вимагаю ні від кого діяти якось по особливому. Я хочу, щоб в країні в центрі Європи де я сплачую стільки податків, держоргани, влада, суди, поліція і тд і тп діяли в межах закону, а не постійно їх порушували, дозволяли порушувати іншим.
Я також не чекаю жодного месії, звик робити і досягати всього сам, але я хочу і вимагаю, по мірі сил і можливостей, щоб і інші діяли в межах закону, який є, хоча б. А в ідеалі, я б хотів, щоб в цій країні можна було б жити і працювати хоча б як в Польщі чи Естонії. З задоволенням іти на роботу і займатися розвитком бізнесу, збільшувати зп працівникам, а не боротися і відбиватися від тих, хто б мав допомагати, захищати чи обслуговувати.
Зараз в країні справді відбуваються дикі і недопустимі речі. Не знаю, хто може це рахувати нормальним чи допустимим. Я не можу... А найбільше зараз я не можу слухати висерів сєпарів, проросійських лицемірів і толерастів, які просто непомірно осміліли і активізувалися останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:14

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додаткової пропозиції валюти на МБ не зявилося. Фактично ми на порозі глибокої, затяжної політичної кризи. Якщо правда, що КС наступного тижня відмінить закони про гарантування вкладів в БС і про ринок землі, ми отримаємо серйозний відтік депозитів, плюс відміну безвізу. Відміна безвізу призведе до швидкого (адже кінець року) повернення всіх, хто працював "туристом" три місяці в пів року.
Плюс вуличні акції і тд і тп.
Вчорашня вечірня поява великого попиту на МБ також не може бути безпричинною, крім того, курс на мб піднявся над 28,5. А сьогодні готівка перейшла 28,5-28,6.
Це пряма підстава росту курсу до рівнів 28,8-29.
З понеділка ще почнеться історія у ВР з прийняттям бюджету. Побачимо попередній розклад сил.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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