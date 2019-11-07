Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Для особливо скрєпних, так в сімї не без ур** є і в нас виродки, але те що вони творять зараз, ще відносно недавно вони робити не могли, навіть мріяти про таке не могли. Ну і цікаве спостереження: по місту запроваджені полоси для руху громадського транспорту, багато полос в центрі міста. І знаєш, по цих полосах, в той час коли всі тягнуться, інколи в кілометрових тягучках, летять чи нагло паркуються авто з номерами ВВ, АН, АЕ, КА, АА... П.С. На МБ впевнено ростемо, уже 28,4 перейшли. А євро нарешті відреагував на ситуацію в ЄС з вірусом, економічні показники Німеччини підтягнуться на днях... П.П.С. Я тебе забанив ще в період фінального діалогу з Вітлом, бачу нічого не міняється. Відповідати більше не буду. Таких ні в чому не переконаєш...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Не расстраивайтесь так, будет и на Вашей улице праздник Юридические процессы очень небыстрые, но очередь дойдет и до того, что наштамповал бешеный принтер. Просто нужно время. Хотелось бы, конечно, чтобы законы принимались вдумчиво с учетом всего массива существующего законодательства, но в реальность этого верится с трудом. Реалии таковы, что сначала принимается крайне необходимый закон на жлобу дня, он некоторое время действует и выполняет свою задачу, а потом выплывают несоответствия. Если острая необходимость исчезла, закон просто отменяется, если нет - начинается поиск вариантов. Так может пройти несколько итераций, пока не будет достигнута относительная гармония. В данном случае, на мой взгляд, достаточно просто перенести ответственность в админкодекс, там все попроще. В наше уголовное законодательство он не вписывается.
В восприятии судебных решений очень часто допускается одна фатальная ошибка. Существует стереотип, что суды должны судить по справедливости. Не дай Бог - это путь к репрессиям. Суды должны судить по закону.
ЗЫ Я почему такой спокойный? Я не жду мессию, который сделает все хорошо
Сибарит Вітаю, та на моїй вулиці все добре було є і буде. Довелося потратити багато сил, ресурсу і часу щоб усунути одну серйозну небезпеку, яка загрожувала підприємству через АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННІ дії кількох держорганів-установ і приватної фірми з розряду тих, кому можна все. Але все вдалося. В процесі, просто, довідався скільки всього, що дико охринів від реалій. Я не вимагаю ні від кого діяти якось по особливому. Я хочу, щоб в країні в центрі Європи де я сплачую стільки податків, держоргани, влада, суди, поліція і тд і тп діяли в межах закону, а не постійно їх порушували, дозволяли порушувати іншим. Я також не чекаю жодного месії, звик робити і досягати всього сам, але я хочу і вимагаю, по мірі сил і можливостей, щоб і інші діяли в межах закону, який є, хоча б. А в ідеалі, я б хотів, щоб в цій країні можна було б жити і працювати хоча б як в Польщі чи Естонії. З задоволенням іти на роботу і займатися розвитком бізнесу, збільшувати зп працівникам, а не боротися і відбиватися від тих, хто б мав допомагати, захищати чи обслуговувати. Зараз в країні справді відбуваються дикі і недопустимі речі. Не знаю, хто може це рахувати нормальним чи допустимим. Я не можу... А найбільше зараз я не можу слухати висерів сєпарів, проросійських лицемірів і толерастів, які просто непомірно осміліли і активізувалися останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додаткової пропозиції валюти на МБ не зявилося. Фактично ми на порозі глибокої, затяжної політичної кризи. Якщо правда, що КС наступного тижня відмінить закони про гарантування вкладів в БС і про ринок землі, ми отримаємо серйозний відтік депозитів, плюс відміну безвізу. Відміна безвізу призведе до швидкого (адже кінець року) повернення всіх, хто працював "туристом" три місяці в пів року. Плюс вуличні акції і тд і тп. Вчорашня вечірня поява великого попиту на МБ також не може бути безпричинною, крім того, курс на мб піднявся над 28,5. А сьогодні готівка перейшла 28,5-28,6. Це пряма підстава росту курсу до рівнів 28,8-29. З понеділка ще почнеться історія у ВР з прийняттям бюджету. Побачимо попередній розклад сил.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.