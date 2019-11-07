Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Для особливо скрєпних, так в сімї не без ур** є і в нас виродки, але те що вони творять зараз, ще відносно недавно вони робити не могли, навіть мріяти про таке не могли. Ну і цікаве спостереження: по місту запроваджені полоси для руху громадського транспорту, багато полос в центрі міста. І знаєш, по цих полосах, в той час коли всі тягнуться, інколи в кілометрових тягучках, летять чи нагло паркуються авто з номерами ВВ, АН, АЕ, КА, АА... П.С. На МБ впевнено ростемо, уже 28,4 перейшли. А євро нарешті відреагував на ситуацію в ЄС з вірусом, економічні показники Німеччини підтягнуться на днях... П.П.С. Я тебе забанив ще в період фінального діалогу з Вітлом, бачу нічого не міняється. Відповідати більше не буду. Таких ні в чому не переконаєш...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest Не расстраивайтесь так, будет и на Вашей улице праздник Юридические процессы очень небыстрые, но очередь дойдет и до того, что наштамповал бешеный принтер. Просто нужно время. Хотелось бы, конечно, чтобы законы принимались вдумчиво с учетом всего массива существующего законодательства, но в реальность этого верится с трудом. Реалии таковы, что сначала принимается крайне необходимый закон на жлобу дня, он некоторое время действует и выполняет свою задачу, а потом выплывают несоответствия. Если острая необходимость исчезла, закон просто отменяется, если нет - начинается поиск вариантов. Так может пройти несколько итераций, пока не будет достигнута относительная гармония. В данном случае, на мой взгляд, достаточно просто перенести ответственность в админкодекс, там все попроще. В наше уголовное законодательство он не вписывается.
В восприятии судебных решений очень часто допускается одна фатальная ошибка. Существует стереотип, что суды должны судить по справедливости. Не дай Бог - это путь к репрессиям. Суды должны судить по закону.
ЗЫ Я почему такой спокойный? Я не жду мессию, который сделает все хорошо
Сибарит Вітаю, та на моїй вулиці все добре було є і буде. Довелося потратити багато сил, ресурсу і часу щоб усунути одну серйозну небезпеку, яка загрожувала підприємству через АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННІ дії кількох держорганів-установ і приватної фірми з розряду тих, кому можна все. Але все вдалося. В процесі, просто, довідався скільки всього, що дико охринів від реалій. Я не вимагаю ні від кого діяти якось по особливому. Я хочу, щоб в країні в центрі Європи де я сплачую стільки податків, держоргани, влада, суди, поліція і тд і тп діяли в межах закону, а не постійно їх порушували, дозволяли порушувати іншим. Я також не чекаю жодного месії, звик робити і досягати всього сам, але я хочу і вимагаю, по мірі сил і можливостей, щоб і інші діяли в межах закону, який є, хоча б. А в ідеалі, я б хотів, щоб в цій країні можна було б жити і працювати хоча б як в Польщі чи Естонії. З задоволенням іти на роботу і займатися розвитком бізнесу, збільшувати зп працівникам, а не боротися і відбиватися від тих, хто б мав допомагати, захищати чи обслуговувати. Зараз в країні справді відбуваються дикі і недопустимі речі. Не знаю, хто може це рахувати нормальним чи допустимим. Я не можу... А найбільше зараз я не можу слухати висерів сєпарів, проросійських лицемірів і толерастів, які просто непомірно осміліли і активізувалися останнім часом...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додаткової пропозиції валюти на МБ не зявилося. Фактично ми на порозі глибокої, затяжної політичної кризи. Якщо правда, що КС наступного тижня відмінить закони про гарантування вкладів в БС і про ринок землі, ми отримаємо серйозний відтік депозитів, плюс відміну безвізу. Відміна безвізу призведе до швидкого (адже кінець року) повернення всіх, хто працював "туристом" три місяці в пів року. Плюс вуличні акції і тд і тп. Вчорашня вечірня поява великого попиту на МБ також не може бути безпричинною, крім того, курс на мб піднявся над 28,5. А сьогодні готівка перейшла 28,5-28,6. Це пряма підстава росту курсу до рівнів 28,8-29. З понеділка ще почнеться історія у ВР з прийняттям бюджету. Побачимо попередній розклад сил. П.С. На конкуруючому ресурсі сьогодні знову зявилися письменники, котрі стверджують про корисність дешевої грн. Перенесу свою відповідь сюди (там ще є пару слів про інше, бо була дискусія про долю і роль короткого рефінансу і взагалі емісії і девальвації через механізм рефінансування). Перепрошую, але терти і адаптувати не маю часу. Все трохи не так. Щоб зрозуміти ситуацію з імпортом і експортом товарів у нас треба глянути структуру. Я якось її наводив і писав уже про стан справ з внутрішнім ринком і експортом. Так от
- структура імпорту показує, що більшість його є критична, і, не залежно від курсу, ми його будемо все одно імпортувати. Адже це енергоносії (газ, нафта) видобутком яких у нас ніхто не переймається, а в період падіння цін на світових ринках, тим більше не буде перейматися. Далі це обладнання-технології, електроніка, побутова техніка, автомобілі яких ми не виробляємо і найближчим часом виробляти не будемо. Потім іде продукція хімічної промисловості, полімерні сировини, ліки - це також те, чого найближчим часом ту виробляти ніхто не буде. Менше 30% всього імпорту займає китайсько-турецько-бісйогознаєщечий ширпотреб і одяг всякий, доля якого може трохи коливатися від курсу валют, але не на всю величину, що, в загальному, не дасть якогось відчутного результату при любому курсі. Цього року нас врятували два нюанси - серйозне падіння ціни енергоресурсів (і певні залишки газу в сховищах) та те, що ахметов припинив інвестувати в "зелену" енергетику (адже минулого року під 10 млрд імпорту - це було відповідне обладнання. В попередні роки доля була ще більша). Якщо ми далі будемо мати теплі зими і в світі технологічні процеси продовжать зменшувати долю енергоносіїв, нафта і газ продовжать падати в ціні, також буде падати споживання (особливо газу), що далі буде виправляти торгбаланс. КУРС ГРН ЖОДНИМ ЧИНОМ СУТТЄВО НА ІМПОРТ НЕ ВИПЛИНЕ.
- приблизно аналогічна ситуація з експортом. Не залежно від курсу чи рівня зп на внутрішньому ринку, більшість живих підприємств стараються максимально експортувати. Багато хто робить це навіть несучи втрати на внутрішньому ринку. Для цього люди інвестують не мало коштів і несуть значні витрати сил і ресурсу на впровадження всяких хаспів чи навіть брс. Воліють виробляти продукцію під індивідуальні торгові марки хоч польських брендів чи торгових мереж, ніж своє на внутрішній ринок. Наша молочна продукція, яйця, та будь що з сг максимально іде на експорт, потреби внутрішнього ринку закриваються соєю, чи контрабандним (здебільшого) імпортом. Головною причиною такого стану речей став, власне, курс (значна девальвація грн в останні роки і, саме головне, значна волатильність). Адже я вже говорив, дуже багато експортерів є і імпортерами, імпортують технології, обладнання, сировину, фінанси, в кінці-кінців (валютні кредити, відсотки по яких в рази нижче ніж по грн). Та навіть, якщо підприємство і не завязане на імпорті, все одно воліє продавати продукцію за валюту, ніж нести курсові ризики через нестабільність внутрішнього ринку. Тому і експорт у нас мало залежний від курсу. Експорт буде прагнути до максимальних значень при любому курсі.
- вище описана ситуація з експортом зумовлює те, що ніхто особливо не прагне інвестувати, адже розвиток експорту є досить ризикованим заняттям, наша продукція, здебільшого низької якості чи не значної економічної привабливості і втратити долю є дуже просто. Тому інвестують уже тоді, коли є повна впевненість в рості реалізації. Щодо чужих виробництв, які хтось буде тут відкривати через низькі зарплати - це нісенітниця. Відкривати виробництва тут було б багато бажаючих, не тільки через зарплати, але й через вигідне географічно-логістичне розташування, через величезну сировинну базу і тд. Та цього не сталося і не станеться з зовсім інших причини - відсутність судової гілки влади, відсутність гарантій приватної власності, відсутність чесної конкуренції через неймовірно високу корупцію, відсутність чіткого законодавства, через що контролюючі і перевіряючі органи мають широке поле для вигадування порушень і вимагання невиправданих винагород (мяко кажучи), непомірна корупція. Китайське джилі ж прямим текстом повідомило, чому повністю вивело виробництво з України в Білорусь.
Ситуація з базовими вимогами для інвестування у виробництво в нашій країні зараз погіршується з швидкістю світла, в країні відбуваються і діються просто дикі речі. Тому інвестори втікають, і не тільки іноземні, нові заходити зараз не будуть. ОТЖЕ, І ТУТ КУРС НЕ ВІДІГРАЄ ЖОДНОЇ РОЛІ.
На що зараз впливає курс (про що я також уже не раз писав) - це на величезні збитки всього, що має валютні кредити, а їх розміри і в державному і в корпоративному секторах величезні. Курс 28+ уже приніс величезні збитки, ще гірша ситуація буде при курсі 30 чи більше. Чи є в уряді розуміння чим і як стримати ріст? Не впевнений.
П.С. мене дуже цікавить яким чином короткострокові рефінанси можуть стати інструментом латання дир в бюджеті. Хтось може пояснити? Якщо короткотривалий рефінанс не йде в ОВДП, то інший шлях виходу фінансів з банку в бюджет (чи в живу економіку) є кредитування. А станом на 1.10.2020 р банки зменшили портфель кредитів субєктам господарювання на 33 млрд грн, фізособам на майже 2 млрд грн, а органам державної влади збільшили, правда, на мізерних 565 млн грн. Це при тому, що уряд звітує про видачу що місяця біля 1 млрд грн бізнесу по програм і "5-7-9". Хто розуміє механізм потрапляння короткого рефінансу В БЮДЖЕТ?
П.П.С. Нагадаю слова цілого голови НБУ про долю портфелю ОВДП на балансах банків, в порівнянні з депозитним портфелем:
"Є загальносвітові індикатори обсягів фінансування держборгу банківською системою у відсотках від депозитної бази. Так от, 35% від депозитної бази - це максимальний показник для нашого ринку.
Наразі він у нас становить майже 35%. Оці майже 35% і є відповіддю на запитання про те, як я до цього ставлюся", - відповів Шевченко на питання щодо протиріччя між стратегією розвитку держбанків, в якій йдеться про необхідність зменшення частки держоблігації в активах, і очікуваннями Мінфіну, який цю стратегію писав, - збільшувати вкладення в ОВДП для фінансування дефіциту бюджету.
За даними Нацбанку, депозити резидентів (фізособи, юрособи, державні органи) в банківській системі становили 1,226 трлн грн на кінець серпня. Тоді банки володіли ОВДП на 415 млрд грн - це дає частку ОВДП у 33,8% до депозитів.
Так, ще раз повторю, є високий ризик девальвації, але економічних і монетарних причин для цього немає. Є політика і корупція. Також, є, ніби, розуміння НБУ, уряду, може й президента, що девальвація - це погано. Що переможе, сказати важко. З понеділка у ВР почнеться процес прийняття бюджету 2021 - можливо політична складова трохи проясниться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
З вчорашніх 28,5-28,6 Львів сьогодні сповз до 28,48(45)-28,58(55) (звичайно, що можна було і вчора і сьогодні знайти значно дивакуватіші курси). Від завтра і в країні, і зовні буде відбуватися дуже багато важливих подій, які будуть серйозно впливати на курс. Всім треба бути максимально уважними і виваженими. Вчорашній прогноз не міняю. Всім вдалого робочого тижня, міцного здоровя і залізних нервів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Медведчук сьогодні вперше заговорив про розпуск ВР і дочасні вибори. Проросійські політичні сили таки вирішили по повній використовувати свій теперішній високий рейтинг і захопити владу в країні. Відповідно, жодних спільних голосувань з слугами олігархів уже не буде. Жодного рішення у ВР тепер швидко чи легко не прийметься. У Конституційному суді вже лежить подання про ліквідацію і розпуск Антикорупційного суду. З огляду на вже прийняте конституційним судом рішення про декларування, під загрозою результати місцевих виборів. Фактично ми можемо опинитися взагалі без легітимної (чи будь якої) місцевої влади. До кінця тижня будуть прийняті рішення в конституційному суді (навіть важко писати таке словосполучення зараз) щодо закону про гарантування вкладів. Визнання цього закону антиконституційним, зможе поставити під сумнів законність націоналізації бегемота і ліквідації великої кількості фінансових пралок (типу банків), ліквідованих в минулі роки. Крім того, буде визнано не конституційним закони про мову і ринок землі (ринок землі знищать, як єдине що доброго зробив зеленський, адже він дуже гордиться тим законом і вважає його своїм особистим досягненням). Плюс всі рішення будуть спрямовані на повну відмову цивілізованого світу від співпраці з Україною. Цікаво, що в даній ситуації якийсь спротив і коментарі є тільки від послів-урядів США, Канади, Великобританії, Японії і щось там вякає ЄС. Жодного пуку від уряду Німеччини немає. Проросійські бюргери і фрау рібентроп нарешті вирішили показати своє справжнє обличчя і продемонструвати максимальну відданість москві. Прийняття законів спровокують повну блокаду співпраці з МВФ, відміну безвізу, відтік депозитів з БС, все найближчим часом кардинально вплине на курс. Крім того, 99 % будуть акти непокори національно свідомих громадян і політичних сил, 99% кілька політичних сил будуть дожимати дочасні вибори до ВР і президента. Як найгірший варіант - розкол країни, Західна Україна ніколи не погодиться жити в умовах, які світять нам уже через пів року. Для курсу нічого доброго, але в даній ситуації уже стоїть питання не курсу а майбутнього країни...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Медведчук сьогодні вперше заговорив про розпуск ВР і дочасні вибори.
він це ще з п`ятниці чи суботи постійно каже на своїх каналах. Йому і найвигідніше якомога скоріше провести вибори у ВР саме зараз, оскільки на місцях його обрані посипаки до моменту планових виборів встигнуть наламати дрів і знизити їх досить високий рейтинг, що є наразі. Він це розуміє - тому квапить події.
orest написав:Медведчук сьогодні вперше заговорив про розпуск ВР і дочасні вибори.
він це ще з п`ятниці чи суботи постійно каже на своїх каналах. Йому і найвигідніше якомога скоріше провести вибори у ВР саме зараз, оскільки на місцях його обрані посипаки до моменту планових виборів встигнуть наламати дрів і знизити їх досить високий рейтинг, що є наразі. Він це розуміє - тому квапить події.
При Пете Медведчук окреп, и сейчас они сообща идут в атаку