Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 31 жов, 2020 20:14

Додаткової пропозиції валюти на МБ не зявилося. Фактично ми на порозі глибокої, затяжної політичної кризи. Якщо правда, що КС наступного тижня відмінить закони про гарантування вкладів в БС і про ринок землі, ми отримаємо серйозний відтік депозитів, плюс відміну безвізу. Відміна безвізу призведе до швидкого (адже кінець року) повернення всіх, хто працював "туристом" три місяці в пів року.Плюс вуличні акції і тд і тп.Вчорашня вечірня поява великого попиту на МБ також не може бути безпричинною, крім того, курс на мб піднявся над 28,5. А сьогодні готівка перейшла 28,5-28,6.Це пряма підстава росту курсу до рівнів 28,8-29.З понеділка ще почнеться історія у ВР з прийняттям бюджету. Побачимо попередній розклад сил.П.С. На конкуруючому ресурсі сьогодні знову зявилися письменники, котрі стверджують про корисність дешевої грн. Перенесу свою відповідь сюди (там ще є пару слів про інше, бо була дискусія про долю і роль короткого рефінансу і взагалі емісії і девальвації через механізм рефінансування). Перепрошую, але терти і адаптувати не маю часу.Все трохи не так. Щоб зрозуміти ситуацію з імпортом і експортом товарів у нас треба глянути структуру. Я якось її наводив і писав уже про стан справ з внутрішнім ринком і експортом. Так от- структура імпорту показує, що більшість його є критична, і, не залежно від курсу, ми його будемо все одно імпортувати. Адже це енергоносії (газ, нафта) видобутком яких у нас ніхто не переймається, а в період падіння цін на світових ринках, тим більше не буде перейматися. Далі це обладнання-технології, електроніка, побутова техніка, автомобілі яких ми не виробляємо і найближчим часом виробляти не будемо. Потім іде продукція хімічної промисловості, полімерні сировини, ліки - це також те, чого найближчим часом ту виробляти ніхто не буде. Менше 30% всього імпорту займає китайсько-турецько-бісйогознаєщечий ширпотреб і одяг всякий, доля якого може трохи коливатися від курсу валют, але не на всю величину, що, в загальному, не дасть якогось відчутного результату при любому курсі. Цього року нас врятували два нюанси - серйозне падіння ціни енергоресурсів (і певні залишки газу в сховищах) та те, що ахметов припинив інвестувати в "зелену" енергетику (адже минулого року під 10 млрд імпорту - це було відповідне обладнання. В попередні роки доля була ще більша). Якщо ми далі будемо мати теплі зими і в світі технологічні процеси продовжать зменшувати долю енергоносіїв, нафта і газ продовжать падати в ціні, також буде падати споживання (особливо газу), що далі буде виправляти торгбаланс. КУРС ГРН ЖОДНИМ ЧИНОМ СУТТЄВО НА ІМПОРТ НЕ ВИПЛИНЕ.- приблизно аналогічна ситуація з експортом. Не залежно від курсу чи рівня зп на внутрішньому ринку, більшість живих підприємств стараються максимально експортувати. Багато хто робить це навіть несучи втрати на внутрішньому ринку. Для цього люди інвестують не мало коштів і несуть значні витрати сил і ресурсу на впровадження всяких хаспів чи навіть брс. Воліють виробляти продукцію під індивідуальні торгові марки хоч польських брендів чи торгових мереж, ніж своє на внутрішній ринок. Наша молочна продукція, яйця, та будь що з сг максимально іде на експорт, потреби внутрішнього ринку закриваються соєю, чи контрабандним (здебільшого) імпортом. Головною причиною такого стану речей став, власне, курс (значна девальвація грн в останні роки і, саме головне, значна волатильність). Адже я вже говорив, дуже багато експортерів є і імпортерами, імпортують технології, обладнання, сировину, фінанси, в кінці-кінців (валютні кредити, відсотки по яких в рази нижче ніж по грн). Та навіть, якщо підприємство і не завязане на імпорті, все одно воліє продавати продукцію за валюту, ніж нести курсові ризики через нестабільність внутрішнього ринку. Тому і експорт у нас мало залежний від курсу. Експорт буде прагнути до максимальних значень при любому курсі.- вище описана ситуація з експортом зумовлює те, що ніхто особливо не прагне інвестувати, адже розвиток експорту є досить ризикованим заняттям, наша продукція, здебільшого низької якості чи не значної економічної привабливості і втратити долю є дуже просто. Тому інвестують уже тоді, коли є повна впевненість в рості реалізації. Щодо чужих виробництв, які хтось буде тут відкривати через низькі зарплати - це нісенітниця. Відкривати виробництва тут було б багато бажаючих, не тільки через зарплати, але й через вигідне географічно-логістичне розташування, через величезну сировинну базу і тд. Та цього не сталося і не станеться з зовсім інших причини - відсутність судової гілки влади, відсутність гарантій приватної власності, відсутність чесної конкуренції через неймовірно високу корупцію, відсутність чіткого законодавства, через що контролюючі і перевіряючі органи мають широке поле для вигадування порушень і вимагання невиправданих винагород (мяко кажучи), непомірна корупція. Китайське джилі ж прямим текстом повідомило, чому повністю вивело виробництво з України в Білорусь.Ситуація з базовими вимогами для інвестування у виробництво в нашій країні зараз погіршується з швидкістю світла, в країні відбуваються і діються просто дикі речі. Тому інвестори втікають, і не тільки іноземні, нові заходити зараз не будуть. ОТЖЕ, І ТУТ КУРС НЕ ВІДІГРАЄ ЖОДНОЇ РОЛІ.На що зараз впливає курс (про що я також уже не раз писав) - це на величезні збитки всього, що має валютні кредити, а їх розміри і в державному і в корпоративному секторах величезні. Курс 28+ уже приніс величезні збитки, ще гірша ситуація буде при курсі 30 чи більше. Чи є в уряді розуміння чим і як стримати ріст? Не впевнений.П.С. мене дуже цікавить яким чином короткострокові рефінанси можуть стати інструментом латання дир в бюджеті. Хтось може пояснити? Якщо короткотривалий рефінанс не йде в ОВДП, то інший шлях виходу фінансів з банку в бюджет (чи в живу економіку) є кредитування. А станом на 1.10.2020 р банки зменшили портфель кредитів субєктам господарювання на 33 млрд грн, фізособам на майже 2 млрд грн, а органам державної влади збільшили, правда, на мізерних 565 млн грн. Це при тому, що уряд звітує про видачу що місяця біля 1 млрд грн бізнесу по програм і "5-7-9". Хто розуміє механізм потрапляння короткого рефінансу В БЮДЖЕТ?П.П.С. Нагадаю слова цілого голови НБУ про долю портфелю ОВДП на балансах банків, в порівнянні з депозитним портфелем:"Є загальносвітові індикатори обсягів фінансування держборгу банківською системою у відсотках від депозитної бази. Так от, 35% від депозитної бази - це максимальний показник для нашого ринку.Наразі він у нас становить майже 35%. Оці майже 35% і є відповіддю на запитання про те, як я до цього ставлюся", - відповів Шевченко на питання щодо протиріччя між стратегією розвитку держбанків, в якій йдеться про необхідність зменшення частки держоблігації в активах, і очікуваннями Мінфіну, який цю стратегію писав, - збільшувати вкладення в ОВДП для фінансування дефіциту бюджету.За даними Нацбанку, депозити резидентів (фізособи, юрособи, державні органи) в банківській системі становили 1,226 трлн грн на кінець серпня. Тоді банки володіли ОВДП на 415 млрд грн - це дає частку ОВДП у 33,8% до депозитів.Станом на ранок 8 жовтня банки володіли ОВДП на 435,5 млрд грн.Так, ще раз повторю, є високий ризик девальвації, але економічних і монетарних причин для цього немає. Є політика і корупція. Також, є, ніби, розуміння НБУ, уряду, може й президента, що девальвація - це погано. Що переможе, сказати важко. З понеділка у ВР почнеться процес прийняття бюджету 2021 - можливо політична складова трохи проясниться...