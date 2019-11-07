Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:А саме головне - звідкись таки пропозиція на МБ зявилася в понеділок на МБ вилили 527 млн уо, тоді як тиждень тому було 340 млн. І я в житті ніколи не повірю, що в пятницю якісь спекулянти перекупили (обсяг торгів впятницю був чуть більше 380 млн), а в понеділок лив перекуплене.
Правильно не поверите Перекупили в понедельник, а лили перекупленное во вторник, когда и случился откат. В понедельник лил НБУ, налив почти 90 млн.
Дякую, я вже помітив, що обписався в днях. Просто одна важлива зустріч з вівторка на кінець тижня перенеслася і день випав В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.