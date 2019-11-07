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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:44

  Сибарит написав:
  orest написав:А саме головне - звідкись таки пропозиція на МБ зявилася в понеділок на МБ вилили 527 млн уо, тоді як тиждень тому було 340 млн. І я в житті ніколи не повірю, що в пятницю якісь спекулянти перекупили (обсяг торгів впятницю був чуть більше 380 млн), а в понеділок лив перекуплене.

Правильно не поверите :)
Перекупили в понедельник, а лили перекупленное во вторник, когда и случился откат.
В понедельник лил НБУ, налив почти 90 млн.

Дякую, я вже помітив, що обписався в днях. Просто одна важлива зустріч з вівторка на кінець тижня перенеслася і день випав :)
В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:03

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...

На этой неделе обороты нормальные. Это в начале прошлой недели был провал.
Я еще в прошлую среду сравнивал обороты понедельника с ТОМной торговлей.

Вот график от НБУ, на котором хорошо видны 2 провала по понедельникам, первый из которых был ТОМным.
Сибарит
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