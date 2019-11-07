Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:А саме головне - звідкись таки пропозиція на МБ зявилася в понеділок на МБ вилили 527 млн уо, тоді як тиждень тому було 340 млн. І я в житті ніколи не повірю, що в пятницю якісь спекулянти перекупили (обсяг торгів впятницю був чуть більше 380 млн), а в понеділок лив перекуплене.
Правильно не поверите Перекупили в понедельник, а лили перекупленное во вторник, когда и случился откат. В понедельник лил НБУ, налив почти 90 млн.
Дякую, я вже помітив, що обписався в днях. Просто одна важлива зустріч з вівторка на кінець тижня перенеслася і день випав В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Про щось домовилися КС став на паузу, ВР щодо КС також нічого не робить. Бюджетний процес стартував успішно, проголосували більшість слуг, баба Юля з командою, вся шайка Коломойського, частково Голос і ЄС... На міжбанку пропозиція росте, вівторок до вівторка +10%, що не мало. Політика відійшла на другий план, працюють економічні чинники що і відправило курс поки що до 28,2-28,25. Якщо так піде й далі то таки до 28(27,9) можемо сходити. Безпосередньо на курс грн ситуація в США так скоро не вплине, час буде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.