Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42

Про щось домовилися КС став на паузу, ВР щодо КС також нічого не робить. Бюджетний процес стартував успішно, проголосували більшість слуг, баба Юля з командою, вся шайка Коломойського, частково Голос і ЄС...

На міжбанку пропозиція росте, вівторок до вівторка +10%, що не мало.

Політика відійшла на другий план, працюють економічні чинники що і відправило курс поки що до 28,2-28,25. Якщо так піде й далі то таки до 28(27,9) можемо сходити.

Безпосередньо на курс грн ситуація в США так скоро не вплине, час буде...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.