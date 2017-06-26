Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:47

З початку року за десять місяців готівкової валюти продано 13 млрд, а куплено 11,7 млрд. Тобто, з готівки в безготівку цього року перейшло 1,3 млрд уо, при тому, що позитивний баланс викупу валюти НБУ з початку року складає зараз менше 800 млн. Населення поповнило ЗВР на 800 млн уо і ще й банкам і імпортерам допомогло в розмірі 0,5 млрд уо. З цієї суми щось пішло на грн депозити банківської системи, щось в тіньовому бізнесі обертається.



Цього року готівковий ринок дуже часто веде себе не залежно від МБ в певні, інколи досить тривалі, періоди. Хоч, в результаті, вони десь поруч-паралельно з відривом в 10-40 коп і тенденції спільні (курси паралельні) з явними ознаками першості МБ.



На курс МБ впливає багато економічних і політичних, зовнішніх і внутрішніх чинників. Перед і після виборів курс гнали на північ такі основні чинники: відчутне рукотворне зменшення пропозиції валюти на МБ, паралельно, після виборів, значний ріст попиту саме на готівці (конвертація певної частини корупційної грн) і цілий букет політичних: реакція на результати виборів (повне фіаско правлячої політичної сили), діяльність конституційного суду та проросійських політичних сил, очікування глибокої і затяжної політичної кризи, проблем з затвердженням бюджету 2021 у ВР, очікування політичної кризи в США.



Вирішення (не виключаю, що тимчасове і ситуативне) політичних питань, про що вже писав, зняло головний тиск на курс. Також, трохи спала міжнародна напруга щодо виборів в США, коли стала досить імовірною перемога Байдена з результатом 286 чи навіть 306 а не 270. Актуальними для курсу дол/грн залишилися тільки економічні фундаментальні чинники (які, як не раз наголошував, є позитивними) і збільшення пропозиції валюти на МБ. Це й вернуло за два дні курс на рівні 28,12-28,15. Підозрюю, що якби не п"ятниця і бажання певної кількості учасників торгів зафіксуватися (адже ще пару днів тому на МБ штурмували 28,8 а сьогодні можна було взяти по 28,09), то ми б мали шанс в притик наблизилися до 28. Але й так закриття сьогодні дуже оптимістичне.



Якщо в понеділок чи за вихідні не станеться чогось форсмажорного від політиків зовні чи в середині, то маємо шанс побачити 28 чи 27,9.



П.С. Не думаю, що політична криза у нас уже повністю вирішена, підозрюю, що спостерігаємо тимчасове перемиря, плюс в грудні активно почнуть діяти сезонно-корупційні чинники. Тому корекцію треба ефективно використати і бути дуже уважними, виваженими і не жадібними, щоб все зробити вчасно... Усім гарних вихідних.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.