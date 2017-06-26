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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:44

  Сибарит написав:
  orest написав:А саме головне - звідкись таки пропозиція на МБ зявилася в понеділок на МБ вилили 527 млн уо, тоді як тиждень тому було 340 млн. І я в житті ніколи не повірю, що в пятницю якісь спекулянти перекупили (обсяг торгів впятницю був чуть більше 380 млн), а в понеділок лив перекуплене.

Правильно не поверите :)
Перекупили в понедельник, а лили перекупленное во вторник, когда и случился откат.
В понедельник лил НБУ, налив почти 90 млн.

Дякую, я вже помітив, що обписався в днях. Просто одна важлива зустріч з вівторка на кінець тижня перенеслася і день випав :)
В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:03

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...

На этой неделе обороты нормальные. Это в начале прошлой недели был провал.
Я еще в прошлую среду сравнивал обороты понедельника с ТОМной торговлей.

Вот график от НБУ, на котором хорошо видны 2 провала по понедельникам, первый из которых был ТОМным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:42

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Про щось домовилися КС став на паузу, ВР щодо КС також нічого не робить. Бюджетний процес стартував успішно, проголосували більшість слуг, баба Юля з командою, вся шайка Коломойського, частково Голос і ЄС...
На міжбанку пропозиція росте, вівторок до вівторка +10%, що не мало.
Політика відійшла на другий план, працюють економічні чинники що і відправило курс поки що до 28,2-28,25. Якщо так піде й далі то таки до 28(27,9) можемо сходити.
Безпосередньо на курс грн ситуація в США так скоро не вплине, час буде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 20:47

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

З початку року за десять місяців готівкової валюти продано 13 млрд, а куплено 11,7 млрд. Тобто, з готівки в безготівку цього року перейшло 1,3 млрд уо, при тому, що позитивний баланс викупу валюти НБУ з початку року складає зараз менше 800 млн. Населення поповнило ЗВР на 800 млн уо і ще й банкам і імпортерам допомогло в розмірі 0,5 млрд уо. З цієї суми щось пішло на грн депозити банківської системи, щось в тіньовому бізнесі обертається.

Цього року готівковий ринок дуже часто веде себе не залежно від МБ в певні, інколи досить тривалі, періоди. Хоч, в результаті, вони десь поруч-паралельно з відривом в 10-40 коп і тенденції спільні (курси паралельні) з явними ознаками першості МБ.

На курс МБ впливає багато економічних і політичних, зовнішніх і внутрішніх чинників. Перед і після виборів курс гнали на північ такі основні чинники: відчутне рукотворне зменшення пропозиції валюти на МБ, паралельно, після виборів, значний ріст попиту саме на готівці (конвертація певної частини корупційної грн) і цілий букет політичних: реакція на результати виборів (повне фіаско правлячої політичної сили), діяльність конституційного суду та проросійських політичних сил, очікування глибокої і затяжної політичної кризи, проблем з затвердженням бюджету 2021 у ВР, очікування політичної кризи в США.

Вирішення (не виключаю, що тимчасове і ситуативне) політичних питань, про що вже писав, зняло головний тиск на курс. Також, трохи спала міжнародна напруга щодо виборів в США, коли стала досить імовірною перемога Байдена з результатом 286 чи навіть 306 а не 270. Актуальними для курсу дол/грн залишилися тільки економічні фундаментальні чинники (які, як не раз наголошував, є позитивними) і збільшення пропозиції валюти на МБ. Це й вернуло за два дні курс на рівні 28,12-28,15. Підозрюю, що якби не п"ятниця і бажання певної кількості учасників торгів зафіксуватися (адже ще пару днів тому на МБ штурмували 28,8 а сьогодні можна було взяти по 28,09), то ми б мали шанс в притик наблизилися до 28. Але й так закриття сьогодні дуже оптимістичне.

Якщо в понеділок чи за вихідні не станеться чогось форсмажорного від політиків зовні чи в середині, то маємо шанс побачити 28 чи 27,9.

П.С. Не думаю, що політична криза у нас уже повністю вирішена, підозрюю, що спостерігаємо тимчасове перемиря, плюс в грудні активно почнуть діяти сезонно-корупційні чинники. Тому корекцію треба ефективно використати і бути дуже уважними, виваженими і не жадібними, щоб все зробити вчасно... Усім гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:49

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Байден таки виривається у впевнені лідери. Станом на зараз 284 на 214 ну і Байден ще візьме Джорджію і Неваду. Тобто це 306. Є обережна надія, що у нас буде все добре і слуги з медведчуком не відкинуть нас в обійми тайожного союзу. Навіть якщо Трамп піде по білоруському сценарію, написаному в кремлі, і оголосить себе президентом - в США достатньо важелів при, такому серйозному відриві Байдена, попросити Дональда на вихід.
Львів сьогодні 28,25-28,45 якщо широко і 28,35-28,43 якщо адекватно.
П.С.Підрахував сьогодні середній курс жовтня - 28,3276. Курс від початку року (середній) 26,6759. Якщо навіть листопад і грудень поставити 29, то за рік вийде 27,06.
2019 - 25,873
2018 - 27,20
2017 - 26,6
2016 - 25,55
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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