Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:А саме головне - звідкись таки пропозиція на МБ зявилася в понеділок на МБ вилили 527 млн уо, тоді як тиждень тому було 340 млн. І я в житті ніколи не повірю, що в пятницю якісь спекулянти перекупили (обсяг торгів впятницю був чуть більше 380 млн), а в понеділок лив перекуплене.
Правильно не поверите Перекупили в понедельник, а лили перекупленное во вторник, когда и случился откат. В понедельник лил НБУ, налив почти 90 млн.
Дякую, я вже помітив, що обписався в днях. Просто одна важлива зустріч з вівторка на кінець тижня перенеслася і день випав В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Про щось домовилися КС став на паузу, ВР щодо КС також нічого не робить. Бюджетний процес стартував успішно, проголосували більшість слуг, баба Юля з командою, вся шайка Коломойського, частково Голос і ЄС... На міжбанку пропозиція росте, вівторок до вівторка +10%, що не мало. Політика відійшла на другий план, працюють економічні чинники що і відправило курс поки що до 28,2-28,25. Якщо так піде й далі то таки до 28(27,9) можемо сходити. Безпосередньо на курс грн ситуація в США так скоро не вплине, час буде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
З початку року за десять місяців готівкової валюти продано 13 млрд, а куплено 11,7 млрд. Тобто, з готівки в безготівку цього року перейшло 1,3 млрд уо, при тому, що позитивний баланс викупу валюти НБУ з початку року складає зараз менше 800 млн. Населення поповнило ЗВР на 800 млн уо і ще й банкам і імпортерам допомогло в розмірі 0,5 млрд уо. З цієї суми щось пішло на грн депозити банківської системи, щось в тіньовому бізнесі обертається.
Цього року готівковий ринок дуже часто веде себе не залежно від МБ в певні, інколи досить тривалі, періоди. Хоч, в результаті, вони десь поруч-паралельно з відривом в 10-40 коп і тенденції спільні (курси паралельні) з явними ознаками першості МБ.
На курс МБ впливає багато економічних і політичних, зовнішніх і внутрішніх чинників. Перед і після виборів курс гнали на північ такі основні чинники: відчутне рукотворне зменшення пропозиції валюти на МБ, паралельно, після виборів, значний ріст попиту саме на готівці (конвертація певної частини корупційної грн) і цілий букет політичних: реакція на результати виборів (повне фіаско правлячої політичної сили), діяльність конституційного суду та проросійських політичних сил, очікування глибокої і затяжної політичної кризи, проблем з затвердженням бюджету 2021 у ВР, очікування політичної кризи в США.
Вирішення (не виключаю, що тимчасове і ситуативне) політичних питань, про що вже писав, зняло головний тиск на курс. Також, трохи спала міжнародна напруга щодо виборів в США, коли стала досить імовірною перемога Байдена з результатом 286 чи навіть 306 а не 270. Актуальними для курсу дол/грн залишилися тільки економічні фундаментальні чинники (які, як не раз наголошував, є позитивними) і збільшення пропозиції валюти на МБ. Це й вернуло за два дні курс на рівні 28,12-28,15. Підозрюю, що якби не п"ятниця і бажання певної кількості учасників торгів зафіксуватися (адже ще пару днів тому на МБ штурмували 28,8 а сьогодні можна було взяти по 28,09), то ми б мали шанс в притик наблизилися до 28. Але й так закриття сьогодні дуже оптимістичне.
Якщо в понеділок чи за вихідні не станеться чогось форсмажорного від політиків зовні чи в середині, то маємо шанс побачити 28 чи 27,9.
П.С. Не думаю, що політична криза у нас уже повністю вирішена, підозрюю, що спостерігаємо тимчасове перемиря, плюс в грудні активно почнуть діяти сезонно-корупційні чинники. Тому корекцію треба ефективно використати і бути дуже уважними, виваженими і не жадібними, щоб все зробити вчасно... Усім гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Байден таки виривається у впевнені лідери. Станом на зараз 284 на 214 ну і Байден ще візьме Джорджію і Неваду. Тобто це 306. Є обережна надія, що у нас буде все добре і слуги з медведчуком не відкинуть нас в обійми тайожного союзу. Навіть якщо Трамп піде по білоруському сценарію, написаному в кремлі, і оголосить себе президентом - в США достатньо важелів при, такому серйозному відриві Байдена, попросити Дональда на вихід. Львів сьогодні 28,25-28,45 якщо широко і 28,35-28,43 якщо адекватно. П.С.Підрахував сьогодні середній курс жовтня - 28,3276. Курс від початку року (середній) 26,6759. Якщо навіть листопад і грудень поставити 29, то за рік вийде 27,06. 2019 - 25,873 2018 - 27,20 2017 - 26,6 2016 - 25,55
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Чиста пропозиція валюти на МБ далі росте. Попит на готівці почав зменшуватися, хоч на вихідних багато обмінок купували і по 28,35 і вище, виконуючи замовлення. Сьогодні готівка сповзла до 28,20-28,25(30) і відрив від МБ зараз становить абсолютно спокійні 10-20 коп, що дає підстави допустити подальше зміцнення грн. Понеділок ніколи не був дуже позитивним і сприятливим днем для зміцнення грн., завжди пропозиція у вівторок більше а попит спокійніший. Крім позитиву від виборів у США, на міжнародні ринки прийшла добра конкретна новина від розробників вакцини. Pfizer і BioNTech оголосили про розробку вакцини і готовність видати на ринок сотні млн. одиниць препарату в найближчий час. Дані новини позитивно вплинули на ринки акцій, сировин і ринки емердженів з їх валютами, в загальному. Сьогодні маємо всі шанси побачити закриття МБ в районі 28,1 і завтра продовжити спостерігати за зміцненням грн. Цікаво буде подивитися на завтрашні результати розміщення ОВДП… Безперечно зараз треба всім бути дуже уважними і обережними, якщо катаються на цій хвилі. Очевидно, що якщо не коломойша, то медведчуківці ще качнуть човен дуже серйозно. Але всім треба задуматися і не накупитися дорогої валюти, адже є певні шанси, що найближчим часом ситуація може почати покращуватися і наступного року курс може в якийсь час стати значно адекватнішим і нижчим ніж зараз (головну причину шкідливості курсу 28 і вище для економіки і бюджету я вже не раз і детально пояснював).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.