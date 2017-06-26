Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Пон 09 лис, 2020 19:04

Відносно недавно бачив допис шановного zzzzzz, в якому він ностальгував про різницю курсів МБ і готівки в 1,5 грн. Трохи здивувався, адже в сучасних умовах така різниця є не реальна і колега не може цього не розуміти. Крім того, зараз часто зустрічаю в різних місцях дописи «експертів» де говориться, що населення гребе валюту по любій ціні і щоб «розвести оленів» чи заробити більше міфічні «спеку лі» піднімають ціну. Розберу коротко дві цих омани (облуди).



Про роль воєнного збору при обміні валюти, який відмінили, якщо не помиляюся, на початку літа 2015 року я вже якось раніше писав. Думаю не мені тут розказувати про ОСНОВНІ джерела формування попиту на готівці, роль банків в задоволенні готівкового попиту, перетік з МБ через банки в обмінки, навіть зовсім чорні. Був період, коли на готівці попит стабільно і сильно був вище пропозиції, тому відбувався рух між безготівковим і готівковим ринками тільки в одну сторону. І сам військовий збір давав націнки не менше 50 коп, плюс існував інтерес банку потім кінцевого реалізатора… Зараз цього всього немає і залишилася чиста різниця між курсом МБ і готівки в 10-40 коп. при чому, вже більше двох років дуже часто йде перетік з готівки на МБ. У зв’язку з цим готівка може бути не тільки дорожча безготівки, але й часто дешевше. Але паралельність курсів з більшим чи меншим зближенням витримується. При чому, в спокійні періоди різниця між курсами мінімальна 10-20 коп, як сьогодні, коли на ринках (чи на якомусь одному) не спокійно і переважає попит, то різниця збільшується до 40 (рідко трохи більше) коп..



Для того, щоб громадяни не брали валюту по любій ціні вистачило б зробити стабільний курс, або (враховуючи об"єктивну сезонність, через специфіку часових періодів основних обсягів експорту-імпорту) зважену передбачуваність курсу протягом року. Також дуже ефективним було б підняття відсотків по грн депозитах чи (і) збільшення суми гарантованої фондом, навіть не до 600 тис а хоча б до 400 тис. А ще краще було б створити сприятливі умови для росту малого і середнього бізнесу (чи любого цивілізованого не олігархічно-монопольного бізнесу) і механізми безпечного інвестування в бізнес. Адже зараз конвертація у валюту є чи не єдиний спосіб зберегти, а грн депозит - чи не єдиний спосіб примножити, якщо повезе.

Відсутність хоч якоїсь осмисленої та послідовної економічної програми від уряду унеможливлює стабільність чи передбачуваність курсу. Олігархи в жодному разі не допустять розвитку конкуруючого бізнесу, адже конкуренція в їх схему не поміщається, в конкурентному середовищі вони пропадуть (адже більшість їх бізнесу велика не поворотка і базується на технологіях середини минулого століття - не пристосована до гострої конкурентної боротьби за ринки-реалізацію, та й за ресурси). Відсотки зараз не особливо піднімеш з огляду на ставку НБУ та з політики уряду по зменшенню відсотків кредитування бізнесу і, можливо, іпотеки. Щодо фонду гарантування - це був єдиний допустимий шанс. Підозрюю, зробити зміни в цьому році було не можливо, адже це питання бюджету, не зважаючи на те, що це був би вбивчий аргумент слуг перед виборами і їх результат міг бути абсолютно інший. А потім цю можливість фактично зарубав КС (якщо КС таки торпедує закон в угоду Коломойського з решта бахматюками-жеваго енд ко) то це буде не тільки розвал системи взаємодії з демократичним світом, але й серйозний дестабілізуючий фактор внутрішньої фіскальної рівноваги.

Ну і я таки не думаю, що на сьомому році курсових качель пересічні громадяни гребуть по любій ціні. По любій ціні, постійно і систематично купує сіро-чорний бізнес (тут можливий варіант пошуку кращого варіанту на проміжку в кілька днів, до тижня). Зрештою, це і є головне джерело попиту на готівці. По любій ціні конвертують корупційну грн в кінці року. Два попередніх роки ці суми були досить малими, тому й річні піки курсу не були такими виразними і плавали в часі, дезорієнтуючи сезонних качелістів. Цього року, корупційні суми будуть ох які серйозні...

Все моя суб"єктивна точка зору, не претендую на істинну, але так я це бачу...

П.С. Міжбанки таки закрився 28,09(10)-28,11(12). Дуже імовірно, завтра продовжимо похід на південь...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.