Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:А саме головне - звідкись таки пропозиція на МБ зявилася в понеділок на МБ вилили 527 млн уо, тоді як тиждень тому було 340 млн. І я в житті ніколи не повірю, що в пятницю якісь спекулянти перекупили (обсяг торгів впятницю був чуть більше 380 млн), а в понеділок лив перекуплене.
Правильно не поверите Перекупили в понедельник, а лили перекупленное во вторник, когда и случился откат. В понедельник лил НБУ, налив почти 90 млн.
Дякую, я вже помітив, що обписався в днях. Просто одна важлива зустріч з вівторка на кінець тижня перенеслася і день випав В любому випадку, пропозиція без НБУ була більше ніж тижнем раніше. І, впевнений, що у вівторок і в середу буде більше. Далі побачимо...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Про щось домовилися КС став на паузу, ВР щодо КС також нічого не робить. Бюджетний процес стартував успішно, проголосували більшість слуг, баба Юля з командою, вся шайка Коломойського, частково Голос і ЄС... На міжбанку пропозиція росте, вівторок до вівторка +10%, що не мало. Політика відійшла на другий план, працюють економічні чинники що і відправило курс поки що до 28,2-28,25. Якщо так піде й далі то таки до 28(27,9) можемо сходити. Безпосередньо на курс грн ситуація в США так скоро не вплине, час буде...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
З початку року за десять місяців готівкової валюти продано 13 млрд, а куплено 11,7 млрд. Тобто, з готівки в безготівку цього року перейшло 1,3 млрд уо, при тому, що позитивний баланс викупу валюти НБУ з початку року складає зараз менше 800 млн. Населення поповнило ЗВР на 800 млн уо і ще й банкам і імпортерам допомогло в розмірі 0,5 млрд уо. З цієї суми щось пішло на грн депозити банківської системи, щось в тіньовому бізнесі обертається.
Цього року готівковий ринок дуже часто веде себе не залежно від МБ в певні, інколи досить тривалі, періоди. Хоч, в результаті, вони десь поруч-паралельно з відривом в 10-40 коп і тенденції спільні (курси паралельні) з явними ознаками першості МБ.
На курс МБ впливає багато економічних і політичних, зовнішніх і внутрішніх чинників. Перед і після виборів курс гнали на північ такі основні чинники: відчутне рукотворне зменшення пропозиції валюти на МБ, паралельно, після виборів, значний ріст попиту саме на готівці (конвертація певної частини корупційної грн) і цілий букет політичних: реакція на результати виборів (повне фіаско правлячої політичної сили), діяльність конституційного суду та проросійських політичних сил, очікування глибокої і затяжної політичної кризи, проблем з затвердженням бюджету 2021 у ВР, очікування політичної кризи в США.
Вирішення (не виключаю, що тимчасове і ситуативне) політичних питань, про що вже писав, зняло головний тиск на курс. Також, трохи спала міжнародна напруга щодо виборів в США, коли стала досить імовірною перемога Байдена з результатом 286 чи навіть 306 а не 270. Актуальними для курсу дол/грн залишилися тільки економічні фундаментальні чинники (які, як не раз наголошував, є позитивними) і збільшення пропозиції валюти на МБ. Це й вернуло за два дні курс на рівні 28,12-28,15. Підозрюю, що якби не п"ятниця і бажання певної кількості учасників торгів зафіксуватися (адже ще пару днів тому на МБ штурмували 28,8 а сьогодні можна було взяти по 28,09), то ми б мали шанс в притик наблизилися до 28. Але й так закриття сьогодні дуже оптимістичне.
Якщо в понеділок чи за вихідні не станеться чогось форсмажорного від політиків зовні чи в середині, то маємо шанс побачити 28 чи 27,9.
П.С. Не думаю, що політична криза у нас уже повністю вирішена, підозрюю, що спостерігаємо тимчасове перемиря, плюс в грудні активно почнуть діяти сезонно-корупційні чинники. Тому корекцію треба ефективно використати і бути дуже уважними, виваженими і не жадібними, щоб все зробити вчасно... Усім гарних вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Байден таки виривається у впевнені лідери. Станом на зараз 284 на 214 ну і Байден ще візьме Джорджію і Неваду. Тобто це 306. Є обережна надія, що у нас буде все добре і слуги з медведчуком не відкинуть нас в обійми тайожного союзу. Навіть якщо Трамп піде по білоруському сценарію, написаному в кремлі, і оголосить себе президентом - в США достатньо важелів при, такому серйозному відриві Байдена, попросити Дональда на вихід. Львів сьогодні 28,25-28,45 якщо широко і 28,35-28,43 якщо адекватно. П.С.Підрахував сьогодні середній курс жовтня - 28,3276. Курс від початку року (середній) 26,6759. Якщо навіть листопад і грудень поставити 29, то за рік вийде 27,06. 2019 - 25,873 2018 - 27,20 2017 - 26,6 2016 - 25,55
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Чиста пропозиція валюти на МБ далі росте. Попит на готівці почав зменшуватися, хоч на вихідних багато обмінок купували і по 28,35 і вище, виконуючи замовлення. Сьогодні готівка сповзла до 28,20-28,25(30) і відрив від МБ зараз становить абсолютно спокійні 10-20 коп, що дає підстави допустити подальше зміцнення грн. Понеділок ніколи не був дуже позитивним і сприятливим днем для зміцнення грн., завжди пропозиція у вівторок більше а попит спокійніший. Крім позитиву від виборів у США, на міжнародні ринки прийшла добра конкретна новина від розробників вакцини. Pfizer і BioNTech оголосили про розробку вакцини і готовність видати на ринок сотні млн. одиниць препарату в найближчий час. Дані новини позитивно вплинули на ринки акцій, сировин і ринки емердженів з їх валютами, в загальному. Сьогодні маємо всі шанси побачити закриття МБ в районі 28,1 і завтра продовжити спостерігати за зміцненням грн. Цікаво буде подивитися на завтрашні результати розміщення ОВДП… Безперечно зараз треба всім бути дуже уважними і обережними, якщо катаються на цій хвилі. Очевидно, що якщо не коломойша, то медведчуківці ще качнуть човен дуже серйозно. Але всім треба задуматися і не накупитися дорогої валюти, адже є певні шанси, що найближчим часом ситуація може почати покращуватися і наступного року курс може в якийсь час стати значно адекватнішим і нижчим ніж зараз (головну причину шкідливості курсу 28 і вище для економіки і бюджету я вже не раз і детально пояснював).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Відносно недавно бачив допис шановного zzzzzz, в якому він ностальгував про різницю курсів МБ і готівки в 1,5 грн. Трохи здивувався, адже в сучасних умовах така різниця є не реальна і колега не може цього не розуміти. Крім того, зараз часто зустрічаю в різних місцях дописи «експертів» де говориться, що населення гребе валюту по любій ціні і щоб «розвести оленів» чи заробити більше міфічні «спеку лі» піднімають ціну. Розберу коротко дві цих омани (облуди).
Про роль воєнного збору при обміні валюти, який відмінили, якщо не помиляюся, на початку літа 2015 року я вже якось раніше писав. Думаю не мені тут розказувати про ОСНОВНІ джерела формування попиту на готівці, роль банків в задоволенні готівкового попиту, перетік з МБ через банки в обмінки, навіть зовсім чорні. Був період, коли на готівці попит стабільно і сильно був вище пропозиції, тому відбувався рух між безготівковим і готівковим ринками тільки в одну сторону. І сам військовий збір давав націнки не менше 50 коп, плюс існував інтерес банку потім кінцевого реалізатора… Зараз цього всього немає і залишилася чиста різниця між курсом МБ і готівки в 10-40 коп. при чому, вже більше двох років дуже часто йде перетік з готівки на МБ. У зв’язку з цим готівка може бути не тільки дорожча безготівки, але й часто дешевше. Але паралельність курсів з більшим чи меншим зближенням витримується. При чому, в спокійні періоди різниця між курсами мінімальна 10-20 коп, як сьогодні, коли на ринках (чи на якомусь одному) не спокійно і переважає попит, то різниця збільшується до 40 (рідко трохи більше) коп..
Для того, щоб громадяни не брали валюту по любій ціні вистачило б зробити стабільний курс, або (враховуючи об"єктивну сезонність, через специфіку часових періодів основних обсягів експорту-імпорту) зважену передбачуваність курсу протягом року. Також дуже ефективним було б підняття відсотків по грн депозитах чи (і) збільшення суми гарантованої фондом, навіть не до 600 тис а хоча б до 400 тис. А ще краще було б створити сприятливі умови для росту малого і середнього бізнесу (чи любого цивілізованого не олігархічно-монопольного бізнесу) і механізми безпечного інвестування в бізнес. Адже зараз конвертація у валюту є чи не єдиний спосіб зберегти, а грн депозит - чи не єдиний спосіб примножити, якщо повезе. Відсутність хоч якоїсь осмисленої та послідовної економічної програми від уряду унеможливлює стабільність чи передбачуваність курсу. Олігархи в жодному разі не допустять розвитку конкуруючого бізнесу, адже конкуренція в їх схему не поміщається, в конкурентному середовищі вони пропадуть (адже більшість їх бізнесу велика не поворотка і базується на технологіях середини минулого століття - не пристосована до гострої конкурентної боротьби за ринки-реалізацію, та й за ресурси). Відсотки зараз не особливо піднімеш з огляду на ставку НБУ та з політики уряду по зменшенню відсотків кредитування бізнесу і, можливо, іпотеки. Щодо фонду гарантування - це був єдиний допустимий шанс. Підозрюю, зробити зміни в цьому році було не можливо, адже це питання бюджету, не зважаючи на те, що це був би вбивчий аргумент слуг перед виборами і їх результат міг бути абсолютно інший. А потім цю можливість фактично зарубав КС (якщо КС таки торпедує закон в угоду Коломойського з решта бахматюками-жеваго енд ко) то це буде не тільки розвал системи взаємодії з демократичним світом, але й серйозний дестабілізуючий фактор внутрішньої фіскальної рівноваги. Ну і я таки не думаю, що на сьомому році курсових качель пересічні громадяни гребуть по любій ціні. По любій ціні, постійно і систематично купує сіро-чорний бізнес (тут можливий варіант пошуку кращого варіанту на проміжку в кілька днів, до тижня). Зрештою, це і є головне джерело попиту на готівці. По любій ціні конвертують корупційну грн в кінці року. Два попередніх роки ці суми були досить малими, тому й річні піки курсу не були такими виразними і плавали в часі, дезорієнтуючи сезонних качелістів. Цього року, корупційні суми будуть ох які серйозні... Все моя суб"єктивна точка зору, не претендую на істинну, але так я це бачу... П.С. Міжбанки таки закрився 28,09(10)-28,11(12). Дуже імовірно, завтра продовжимо похід на південь...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
В целом согласен, что свободный переток между рынками не позволит сильно оторваться курсам друг от друга, но
orest написав:Для того, щоб громадяни не брали валюту по любій ціні вистачило б зробити стабільний курс, або (враховуючи об"єктивну сезонність, через специфіку часових періодів основних обсягів експорту-імпорту) зважену передбачуваність курсу протягом року.
Осталось дело за малым - понять, каким образом это можно сделать? Свободные рынки не бывают прогнозируемыми. На то они и рынки. Если все начнут делать правильные прогнозы и на этом спекулировать, потребуется сказочный источник средств для финансирования всеобщего выигрыша. Я такого не вижу. Можно, конечно, вусмерть все зарегулировать и назначать курс вручную, но история учит, что ни к чему хорошему это не приводит. Невозможно создать всеобщее благоденствие. Жизнь жестока - все время кто-то кого-то ест.
Повышение суммы гарантирования давно назрело, но это вопрос исключительно доверия к банкам, что реализуется в какие-то материальные профиты далеко не сразу.
Сибарит написав:В целом согласен, что свободный переток между рынками не позволит сильно оторваться курсам друг от друга, но
orest написав:Для того, щоб громадяни не брали валюту по любій ціні вистачило б зробити стабільний курс, або (враховуючи об"єктивну сезонність, через специфіку часових періодів основних обсягів експорту-імпорту) зважену передбачуваність курсу протягом року.
Осталось дело за малым - понять, каким образом это можно сделать? Свободные рынки не бывают прогнозируемыми. На то они и рынки. Если все начнут делать правильные прогнозы и на этом спекулировать, потребуется сказочный источник средств для финансирования всеобщего выигрыша. Я такого не вижу. Можно, конечно, вусмерть все зарегулировать и назначать курс вручную, но история учит, что ни к чему хорошему это не приводит. Невозможно создать всеобщее благоденствие. Жизнь жестока - все время кто-то кого-то ест.
Повышение суммы гарантирования давно назрело, но это вопрос исключительно доверия к банкам, что реализуется в какие-то материальные профиты далеко не сразу.
Добрий вечір. Ну завгар якось тримав 8 без жодних обмежень і заборон. Зрозуміло, результат абсолютно запланований - вивести всі (чи максимум) ЗВР на свої закордонні рахунки. Але й бізнес себе в прогнозованих умовах, якщо не зважати на побори і корупцію, почував не зле. При стабільному курсі і попит на валюту б сильно впав, адже не було б необхідності саме так зберігати зароблене. І тіньовий бізнес би не тримав стільки у валюті. Гривня практично не виконує жодної функції грошей, крім засобу платежу і то не завжди. Величезний рівень валютизації в країні, і, як результат, величезний попит на валюту і є результатом постійної девальвації. І ні на валютні депозити (навіть при рості відсотків), ні в ОВДП, ні в акції і тд, в теперішніх умовах, її не перетягнути (більшу частину точно). Це в ідеалі, звичайно. Я розумію, що пишу про речі, які так просто не вирішуються, але сенс в цьому є. Як мінімум, прибрати вплив конвертації корупційної і схематозної грн і курс вже стане стабільнішим. Також, через стимулювання розвитку середнього і малого бізнесу можна оптимізувати структуру імпорту і експорту. Багато з імпортованого можна було б виробляти і не імпортувати. Експорт міг би складатися з більш цінного - з товарів і виробів з значно більшою доданою вартістю, а не тільки сировину (левова частина) ну і тоді б час значного експорту можна було розтягнути в періоді а не тільки середина весни-середина осені, як зараз (колись детально розбирав специфіку сезонних коливань курсу через сезонність саме експорту-імпорту, ще на гілці Улана, якщо память не зраджує). П.С. Очевидно що це тривала, важка і системна праця, але ж ніхто навіть не старається... Та найближчі роки це не можливо, хлопці прийшли до влади, щоб максимально 3,14здити.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.