RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:44

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Підозрюю, сьогоднішній вихідний в США і торгівля на МБ в режимі ТОМ сьогодні, стали основною причиною вчорашнього після обіднього росту попиту на МБ і, відповідно, ціни. Курси першої половини дня стали для багатьох привабливими і зявилося багато бажаючих купити. Сьогоднішні торги і курси є мало інформативними і не показовими. Інформативними будуть завтрашні торги на МБ.

Певний рівень стабілізації ситуації в країні продемонструвало і вчорашнє розміщення ОВДП мінфіном. Міністерству вдалося позичити суму, яку вже давно не позичали. Очевидно, складовою результату були і значно вищі ставки розміщення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3747
З нами з: 10.03.14
Подякував: 3462 раз.
Подякували: 3891 раз.
 
Профіль
2
4
18
  #<1 ... 14151617
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, vadm, vitaliian і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD) 1 ... 60, 61, 62
KOKS » Сер 07 гру, 2016 12:15
614 155002
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 10:47
tobias
Прогноз мировых валют на 2020 год
Ірина_ » Чет 07 лис, 2019 10:28
0 3022
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 10:28
Ірина_
Курс валют: анализ, прогноз и рекомендации
Ірина_ » Сер 14 сер, 2019 10:08
0 2599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 10:08
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.