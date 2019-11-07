Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 11 лис, 2020 12:44

Підозрюю, сьогоднішній вихідний в США і торгівля на МБ в режимі ТОМ сьогодні, стали основною причиною вчорашнього після обіднього росту попиту на МБ і, відповідно, ціни. Курси першої половини дня стали для багатьох привабливими і зявилося багато бажаючих купити. Сьогоднішні торги і курси є мало інформативними і не показовими. Інформативними будуть завтрашні торги на МБ.



Певний рівень стабілізації ситуації в країні продемонструвало і вчорашнє розміщення ОВДП мінфіном. Міністерству вдалося позичити суму, яку вже давно не позичали. Очевидно, складовою результату були і значно вищі ставки розміщення.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.