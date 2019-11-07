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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:44

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Підозрюю, сьогоднішній вихідний в США і торгівля на МБ в режимі ТОМ сьогодні, стали основною причиною вчорашнього після обіднього росту попиту на МБ і, відповідно, ціни. Курси першої половини дня стали для багатьох привабливими і зявилося багато бажаючих купити. Сьогоднішні торги і курси є мало інформативними і не показовими. Інформативними будуть завтрашні торги на МБ.

Певний рівень стабілізації ситуації в країні продемонструвало і вчорашнє розміщення ОВДП мінфіном. Міністерству вдалося позичити суму, яку вже давно не позичали. Очевидно, складовою результату були і значно вищі ставки розміщення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 20:53

  orest написав:Сьогодні проскочила цікава інформація
Безостановочный рост рынка акций США, локомотивом которого выступают бумаги технологических компаний, создал уникальный феномен. Теперь капитализация компаний технологического сектора США* впервые в истории превышает капитализацию европейского фондового индекса Stoxx 600 (см. график выше — прим. ProFinance.ru).

*ProFinance.ru: индекс информационных технологий S&P 500 (71 эмитент) плюс Amazon, Facebook и Alphabet (Google).

В 2007 году капитализация Stoxx 600 превышала капитализацию компаний технологического сектора США в четыре раза.

Десять дней назад Goldman Sachs писал о том, что динамика S&P 500 без бумаг пяти технологических супергигантов FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google) выглядела бы совсем иначе. В частности, по состоянию на 20 августа индекс FAAMG рос с начала года на 35%, S&P 500 – всего на 2%, а S&P 500 без учета FAAMG и вовсе снижался на 5%.

http://www.profinance.ru/news/2020/08/3 ... vropy.html
Тут згадалося написане в березні 2017 року
Більш імовірною, як на мене, може бути криза, викликана протистоянням старої сировинної і нової інформаційної і технологічної економік. Але, якщо це і станеться, то не протягом найближчих трьох років (не раніше 2020 року). Адже, представники нової економіки ще не на стільки сильні і не входять в уряди країн великої 20-ки.

viewtopic.php?p=4024396#p4024396
Ось і настав час, коли новітня високотехнологічна і інформаційна онлайн економіка має сили міняти світ під себе. Підозрюю, в США зараз переможе той, кого підтримають Маск-Безос енд Ко. Після цього, до року часу може початися криза, під час якої буде тяжко всі, хто не дружить з FAAMG. Особливо тяжко буде всьому пост совку, адже сировини і енергоносіїв стільки як раніше вже не треба буде. А викопні металургія-теплова енергетика-хімпром і тд з білянульовою якістю і рентабельністю та катастрофічною енергоємністю не потрібні будуть навіть як музейні експонати.
Попит залишиться на продукцію сільського господарства, рідкоземельні метали, талановитих креативних ІТшників.
Нас може врятувати тільки якщо процес "декитаїзації" продовжиться і у нас захочуть розмістити виробництва європейські корпорації. Але з існуючою ситуацією в судовій гілці влади, з корупцією, безкарністю та мародерством олігархічних кланів це дуже сумнівно...

Дії Трампа в останні дні заставили мене згадати цю розмову. Трамп не тільки нашкодив штатам, налаштував проти себе Китай, який ще не перша економіка світу, але... Але й зробив ставку на своїх друзів - енергетичних магнатів і забив на FAAMG. Чим і сам створив свою поразку.
Розуміючи, що його дні в Білому Домі добігають кінця, Трамп вирішив максимально розчистити дорогу американським енергетичним королям - вирішив ввести нові санкції проти Північного Потоку 2 і Ірану. І це в той час, коли нафта і газ як енергоносії стрімко втрачають позиції. Клімат теплішає, Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:07

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла...

Рановато еще хоронить традиционную энергетику.
Новые технологии выглядят очень заманчиво в стадии опытной эксплуатации, но по мере роста их доли начнут в полной мере проявляться и недостатки.
Вспомните, сколько было шума вокруг биотоплива. Сейчас все тихо, только еда подорожала.
Проблема утилизации лития уже сейчас видна невооруженным глазом, проявятся еще многие.

А причины поражения Трампа глубже - это деградация среднего класса, основного избирателя республиканцев.
Сибарит
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