Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 11 лис, 2020 21:55

Сибарит написав: orest написав: Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла... Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла...

Рановато еще хоронить традиционную энергетику.

Новые технологии выглядят очень заманчиво в стадии опытной эксплуатации, но по мере роста их доли начнут в полной мере проявляться и недостатки.

Вспомните, сколько было шума вокруг биотоплива. Сейчас все тихо, только еда подорожала.

Проблема утилизации лития уже сейчас видна невооруженным глазом, проявятся еще многие.



А причины поражения Трампа глубже - это деградация среднего класса, основного избирателя республиканцев. Рановато еще хоронить традиционную энергетику.Новые технологии выглядят очень заманчиво в стадии опытной эксплуатации, но по мере роста их доли начнут в полной мере проявляться и недостатки.Вспомните, сколько было шума вокруг биотоплива. Сейчас все тихо, только еда подорожала.Проблема утилизации лития уже сейчас видна невооруженным глазом, проявятся еще многие.А причины поражения Трампа глубже - это деградация среднего класса, основного избирателя республиканцев.

Вечір добрий. Біопальне, зрештою як і біополімери короткого терміну стабільного стану - це було повне безглуздя, про що багато хто говорив і на зорі і потім. З всесвітнім потеплінням, пожежами, зменшенням опадів і тд площі придатних для сг земель будуть скорочуватися, а населення планети стрімко збільшується. Їда буде й далі дорожчати сильно, що дає нам шанс...Щодо традиційної енергетики, я в жодному разі її не хороню, от ми навіть крок назад зробили - кожне друге підприємство має твердопаливну котельню і замість газу палить дровами, торфом, соняшниковим лушпинням і тд. Але перспективи цієї галузі сумні... А нові технології розвиваються по різному і є певна залежність - чим менш небезпечна технологія - тим вона складніше, проблемніше і довше запускається. Небезпечні джерела енергії, а ще якщо вони в тій чи іншій формі зацікавили воєнну справу - йдуть легше і безпроблемніше. Думаю, водень піде як по маслу і досить швидко.А щодо США, Трампа і середнього класу. Середній клас же не рік і не два тому почав деградувати. Підняти середній клас з колін - це було одне з основних гасел Трампа, які зробили його президентом. Але потім він займався зовсім іншим. І середній клас його не конче цікавив. І на вибори він пішов і без середнього класу і без прогресивного передового бізнесу з шаленою підтримкою як працівників, так і мільйонів споживачів благ, які, у випадку інформаційних монстрів, є не просто споживачами, але й вірними сектантамиП.С. В свою чергу, Німеччина, розуміючи, що Трамп не жилець, таки огризнулася по повній: ввела з васалами додаткові мита на значний перелік імпорту з США, що сили опирається щодо ПП2. Думаю, це спровокує Трампа на ще якісь імпульсивні не обдумані дії, в результаті чого долар ще зміцниться відчутно на якийсь час в тактичній перспективі.