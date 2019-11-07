Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:

Коли я описував виплати процентів та погашення ОВДП в жовтні, то пропустив 15 жовтня. Завтра мінфіну потрібно погасити валютних ОВДП на суму 207 млн дол. До речі, гривневий еквівалент цього погашення дуже близько до вчорашнього запозичення в грн. Мінфін вийде на МБ купувати валюту? Тоді четвер-пятниця на МБ ой. Ну і до кінця жовтня ще буде погашення валютних на 2,5 млн уо.А от в листопаді треба буде погасити гривневих облігацій і заплатити відсотків на 26,1 млрд грн. Найбільше: 7 млрд 10.11 і 15 млрд 25.11. Також в листопаді треба погасити номінованих у валюті на суму 207 млн євро.Тоді в грудні треба погасити і виплатити відсотків по гривневих ОВДП на 15,3 млрд. Найбільше - 12 млрд 16.12. Також у грудні треба погасити номінованих у валюті на 385 млн дол (майже все 10.12).Дефіцит бюджету декларують в майже 300 млрд грн - це більше 10 млрд дол. Розумію, що реального дефіциту там десь третина, решта - це хотілки зелених слуг та їх хазяїв-олігархів.До речі, пригадується щось таке, що на єдиному казначейському на початку року було валюти мінфіну десь 1,6-2 млрд уо (десь 50 млрд грн). Судячи з теперішніх залишків на ЄКР, мінфін уже використав всю свою валюту на валютні виплати по боргах. Тобто, на погашення в листопаді і грудні їм треба буде розміщати валютних на ті ж суми, чи виходити на МБ.Ну і 40 млрд грн за два місяці - це 8 первинних розміщень по 5 млрд, щоб тільки перепозичити. Враховуючи, що Альфа банк і європейські доньки практично втратили інтерес до ОВДП, а Приват, Ексім, Ощад вже практично під завязку навантажені облігаціями, місія практично не можлива...Схематоз і відкати вже вийшли на такий рівень, що навіть бояться допустити міжнародних аудиторів до перевірки витрат антиковідного фонду. І не нецільове використання причина, а коли аудитори подивляться як саме нецільово використали зрозуміють все.П.С. Вітаю всіх з Покровою Пресвятої Богородиці, нехай вона береже всіх нас від важких хвороб, бід і негараздів. Також вітаю всіх причетних з Днем Захисника України та з днем Українського Козацтва. Ну і, звичайно, з вчорашньою перемогою збірної...