Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Підозрюю, сьогоднішній вихідний в США і торгівля на МБ в режимі ТОМ сьогодні, стали основною причиною вчорашнього після обіднього росту попиту на МБ і, відповідно, ціни. Курси першої половини дня стали для багатьох привабливими і зявилося багато бажаючих купити. Сьогоднішні торги і курси є мало інформативними і не показовими. Інформативними будуть завтрашні торги на МБ.
Певний рівень стабілізації ситуації в країні продемонструвало і вчорашнє розміщення ОВДП мінфіном. Міністерству вдалося позичити суму, яку вже давно не позичали. Очевидно, складовою результату були і значно вищі ставки розміщення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Сьогодні проскочила цікава інформація
Безостановочный рост рынка акций США, локомотивом которого выступают бумаги технологических компаний, создал уникальный феномен. Теперь капитализация компаний технологического сектора США* впервые в истории превышает капитализацию европейского фондового индекса Stoxx 600 (см. график выше — прим. ProFinance.ru).
*ProFinance.ru: индекс информационных технологий S&P 500 (71 эмитент) плюс Amazon, Facebook и Alphabet (Google).
В 2007 году капитализация Stoxx 600 превышала капитализацию компаний технологического сектора США в четыре раза.
Десять дней назад Goldman Sachs писал о том, что динамика S&P 500 без бумаг пяти технологических супергигантов FAAMG (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft и Google) выглядела бы совсем иначе. В частности, по состоянию на 20 августа индекс FAAMG рос с начала года на 35%, S&P 500 – всего на 2%, а S&P 500 без учета FAAMG и вовсе снижался на 5%.
Більш імовірною, як на мене, може бути криза, викликана протистоянням старої сировинної і нової інформаційної і технологічної економік. Але, якщо це і станеться, то не протягом найближчих трьох років (не раніше 2020 року). Адже, представники нової економіки ще не на стільки сильні і не входять в уряди країн великої 20-ки.
viewtopic.php?p=4024396#p4024396 Ось і настав час, коли новітня високотехнологічна і інформаційна онлайн економіка має сили міняти світ під себе. Підозрюю, в США зараз переможе той, кого підтримають Маск-Безос енд Ко. Після цього, до року часу може початися криза, під час якої буде тяжко всі, хто не дружить з FAAMG. Особливо тяжко буде всьому пост совку, адже сировини і енергоносіїв стільки як раніше вже не треба буде. А викопні металургія-теплова енергетика-хімпром і тд з білянульовою якістю і рентабельністю та катастрофічною енергоємністю не потрібні будуть навіть як музейні експонати. Попит залишиться на продукцію сільського господарства, рідкоземельні метали, талановитих креативних ІТшників. Нас може врятувати тільки якщо процес "декитаїзації" продовжиться і у нас захочуть розмістити виробництва європейські корпорації. Але з існуючою ситуацією в судовій гілці влади, з корупцією, безкарністю та мародерством олігархічних кланів це дуже сумнівно...
Дії Трампа в останні дні заставили мене згадати цю розмову. Трамп не тільки нашкодив штатам, налаштував проти себе Китай, який ще не перша економіка світу, але... Але й зробив ставку на своїх друзів - енергетичних магнатів і забив на FAAMG. Чим і сам створив свою поразку. Розуміючи, що його дні в Білому Домі добігають кінця, Трамп вирішив максимально розчистити дорогу американським енергетичним королям - вирішив ввести нові санкції проти Північного Потоку 2 і Ірану. І це в той час, коли нафта і газ як енергоносії стрімко втрачають позиції. Клімат теплішає, Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла...
Рановато еще хоронить традиционную энергетику. Новые технологии выглядят очень заманчиво в стадии опытной эксплуатации, но по мере роста их доли начнут в полной мере проявляться и недостатки. Вспомните, сколько было шума вокруг биотоплива. Сейчас все тихо, только еда подорожала. Проблема утилизации лития уже сейчас видна невооруженным глазом, проявятся еще многие.
А причины поражения Трампа глубже - это деградация среднего класса, основного избирателя республиканцев.
orest написав:Японія за пару років переходить на водень, Німеччина також дуже зацікавлена у водневій енергетиці, технології накопичення електроенергії просуваються з швидкістю світла...
Рановато еще хоронить традиционную энергетику. Новые технологии выглядят очень заманчиво в стадии опытной эксплуатации, но по мере роста их доли начнут в полной мере проявляться и недостатки. Вспомните, сколько было шума вокруг биотоплива. Сейчас все тихо, только еда подорожала. Проблема утилизации лития уже сейчас видна невооруженным глазом, проявятся еще многие.
А причины поражения Трампа глубже - это деградация среднего класса, основного избирателя республиканцев.
Вечір добрий. Біопальне, зрештою як і біополімери короткого терміну стабільного стану - це було повне безглуздя, про що багато хто говорив і на зорі і потім. З всесвітнім потеплінням, пожежами, зменшенням опадів і тд площі придатних для сг земель будуть скорочуватися, а населення планети стрімко збільшується. Їда буде й далі дорожчати сильно, що дає нам шанс... Щодо традиційної енергетики, я в жодному разі її не хороню, от ми навіть крок назад зробили - кожне друге підприємство має твердопаливну котельню і замість газу палить дровами, торфом, соняшниковим лушпинням і тд. Але перспективи цієї галузі сумні... А нові технології розвиваються по різному і є певна залежність - чим менш небезпечна технологія - тим вона складніше, проблемніше і довше запускається. Небезпечні джерела енергії, а ще якщо вони в тій чи іншій формі зацікавили воєнну справу - йдуть легше і безпроблемніше. Думаю, водень піде як по маслу і досить швидко. А щодо США, Трампа і середнього класу. Середній клас же не рік і не два тому почав деградувати. Підняти середній клас з колін - це було одне з основних гасел Трампа, які зробили його президентом. Але потім він займався зовсім іншим. І середній клас його не конче цікавив. І на вибори він пішов і без середнього класу і без прогресивного передового бізнесу з шаленою підтримкою як працівників, так і мільйонів споживачів благ, які, у випадку інформаційних монстрів, є не просто споживачами, але й вірними сектантами П.С. В свою чергу, Німеччина, розуміючи, що Трамп не жилець, таки огризнулася по повній: ввела з васалами додаткові мита на значний перелік імпорту з США, що сили опирається щодо ПП2. Думаю, це спровокує Трампа на ще якісь імпульсивні не обдумані дії, в результаті чого долар ще зміцниться відчутно на якийсь час в тактичній перспективі.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Навіть вкрай погані новини від голови НБУ про результати його особистих перемовин з МВФ і введення карантину вихідного дня не дали сил покупцям на МБ підняти курс вище 28,2. Міжбанк закрився в районі 28,18. Нагадаю, вчора ТОМні торги закрилися на 28,19-28,20.
П’ятниця ніколи не є хорошим днем для зміцнення грн., але об’єми пропозиції на МБ залишаються досить не поганими. І якщо пропозиція продовжить рости то може бути і в п’ятницю не поганий результат для грн..
Очевидно, що часу для корекції в грн. залишається не так багато, швидше всього, ще наступний тиждень. Виконання вимог МВФ однозначно реанімує політичну кризу в країні…
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Як і передбачав вчора, не зважаючи на п"ятницю, гривня відчутно зміцнилася. МБ закрився на рівні 28,11-28,13, а денні робочі мінімуми були на рівні 28,08 що є досить обнадійливо. Певний сумнів викликає тільки те, що рівні хоч трохи нижче 28,1 викликають активні покупки учасників ринку, включаючи НБУ. Але я вірю в перспективи грн наступного тижня. Аргументи і чинники раніше всі згадував і перераховував. Різниця курсів безготівки і готівки зараз взагалі складає 10-15 коп, очевидно, що з вечора перейдемо в режим "вихідного дня" на готівці щоб на вихідних дешевше скупити валюту в учасників гри "чорна пятниця" а в понеділок дорожче продати її реалізаторам ширпотребу...
Ну і трохи інформації з емісійно-девальваційного фронту: Національний банк не планує вдаватися до грошової емісії для фінансування витрат державного бюджету. Про це повідомив в інтерв'ю Голосу Америки голова НБУ Кирило Шевченко. Коментуючи закладений в проєкті держбюджету на 2021 рік дефіцит на рівні 270 млрд грн, він зазначив, що "фінансування дефіциту бюджету за рахунок емісії заборонене Законом про Національний банк". "Це стаття 54, пункт 2. Я настільки часто статтю цитую, що дуже добре пам'ятаю її номер і назву. Більш того, згідно з цією статтею, там заборонене не тільки пряме фінансування дефіциту державного бюджету, а й використання будь-яких державних структур. Тому немає підстав для розмов, що Національний банк буде друкувати гроші для фінансування дефіциту бюджету", – зазначив керівник Нацбанку.
Підозрюю, після розмови у МВФ сказане головою НБУ стосується не тільки 2021 року, але й 2020 також. Всім вдалих вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Коли я описував виплати процентів та погашення ОВДП в жовтні, то пропустив 15 жовтня. Завтра мінфіну потрібно погасити валютних ОВДП на суму 207 млн дол. До речі, гривневий еквівалент цього погашення дуже близько до вчорашнього запозичення в грн. Мінфін вийде на МБ купувати валюту? Тоді четвер-пятниця на МБ ой. Ну і до кінця жовтня ще буде погашення валютних на 2,5 млн уо.
А от в листопаді треба буде погасити гривневих облігацій і заплатити відсотків на 26,1 млрд грн. Найбільше: 7 млрд 10.11 і 15 млрд 25.11. Також в листопаді треба погасити номінованих у валюті на суму 207 млн євро.
Тоді в грудні треба погасити і виплатити відсотків по гривневих ОВДП на 15,3 млрд. Найбільше - 12 млрд 16.12. Також у грудні треба погасити номінованих у валюті на 385 млн дол (майже все 10.12).
Дефіцит бюджету декларують в майже 300 млрд грн - це більше 10 млрд дол. Розумію, що реального дефіциту там десь третина, решта - це хотілки зелених слуг та їх хазяїв-олігархів.
До речі, пригадується щось таке, що на єдиному казначейському на початку року було валюти мінфіну десь 1,6-2 млрд уо (десь 50 млрд грн). Судячи з теперішніх залишків на ЄКР, мінфін уже використав всю свою валюту на валютні виплати по боргах. Тобто, на погашення в листопаді і грудні їм треба буде розміщати валютних на ті ж суми, чи виходити на МБ.
Ну і 40 млрд грн за два місяці - це 8 первинних розміщень по 5 млрд, щоб тільки перепозичити. Враховуючи, що Альфа банк і європейські доньки практично втратили інтерес до ОВДП, а Приват, Ексім, Ощад вже практично під завязку навантажені облігаціями, місія практично не можлива...
Схематоз і відкати вже вийшли на такий рівень, що навіть бояться допустити міжнародних аудиторів до перевірки витрат антиковідного фонду. І не нецільове використання причина, а коли аудитори подивляться як саме нецільово використали зрозуміють все.
П.С. Вітаю всіх з Покровою Пресвятої Богородиці, нехай вона береже всіх нас від важких хвороб, бід і негараздів. Також вітаю всіх причетних з Днем Захисника України та з днем Українського Козацтва. Ну і, звичайно, з вчорашньою перемогою збірної...
Сьогодні НБУ видав довгого рефінансу чуть більше 16 млрд. Можливо вони підуть в ОВДП. Але 25 листопада треба гасити старих паперів і відсотків на 15 млрд. Маємо чисте перепозичення. П.С. До речі, щодо розміщення на 7 млрд 9 листопада, 10 листопада було погашення на таку саму суму. Знову просто перепозичення і жодних загроз для курсу ВІД ЦЬОГО ЧИННИКУ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Не зважаючи на всю передвиборно-агітаційну браваду Садового у Львові практично нічого не працює сьогодні. Більшість бізнесу вирішило не ризикувати, хоч всі розуміють повну безглуздість карантину вихідного дня, і не втрачати 17-34 тис грн за день мінімум. Навіть аптеки "Епіцентр" не працюють. Думаю, аналогічна ситуація і в інших містах. Тому чорна пятниця не вдалася і перекосів на валютному ринку в понеділок не мало б бути. Сьогодні широко і масово у Львові обмінки світили 28,10-28,40 вужче і рідше 28,20-28,40. Оптимально знайти можна було 28,25-28,35, але треба було постаратися.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
ретейлери вже почали розпродаж , але більшість з понеділка
як це вплине на курс? +/-5коп
Більшість магазинів запровадили "блекфрайдівські" знижки вже з пятниці 13-го. Виторг суботи-неділі в таких випадках складає не менше, а інколи більше виторгу за пів тижня чи навіть тижня. В понеділок така грн рітейлерів виходить на ринок (готівковий і МБ). Часто такий вихід створює перекос в сторону попиту і піднімає ціну валюти,який виправляється тільки до середи. Адже не населення задає тон курсу на готівці, а операції сірого і чорного бізнесу. А сіро-чорний бізнес в понеділок похмеляється і придивляється до тенденцій і настроїв. Вчора у Львові багатьом повезло побачити, як поліція жорстко "заганяє в стойло" заклади громадського харчування (інші, як писав, побоялися працювати), до яких має "певне" відношення Андрій Іванович. Такий конфуз перед другим туром...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.