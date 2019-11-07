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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 20:10

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Нижче 28,08 на МБ пройти не змогли. Сьогодні спроба піднятися над 28,20. Зрозуміло, що це одиничні не великі покупки у банків спекулянтів і готівка, практично, на "Рижика" не відреагувала. Але за останні дні знову насипалося багато негативної інформації, що може активізувати покупки...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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