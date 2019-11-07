Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:21

Щодо сьогоднішнього обговорення погашення євробондів Укрексімомо, я писав тут про погашення банком цієї позики. І писав причину чому вони це зробили - ця позика спричиняла значну частку в отриманому збитку через курсові різниці (я пояснював не раз, як валютні кредити в період девальвації грн впливають на економіку). Позику цю, наскільки памятаю, вони брали не для себе, а переспрямували її в валютні ОВДП.

Я не банкір, але підозрюю, що валютні депозити клієнтів-фізичних осіб розміщаються в банках на терміни півроку-рік і банки не можуть ними так просто розпоряджатися. А укрексім є імпортно-експортним банком. Там обслуговується багато клієнтів з значною часткою ЗЕД. Відповідно, банк має депозити юриків, які можуть бути тривалішими по термінах, які перерозміщає далі, але, саме головне, банк видав багато валютних кредитів, за обслуговування яких клієнти платять валюту, також валютні ОВДП, за які мінфін платить валюту, плюс відсотки з конвертації у валюти клієнтів - це головні джерела власної валюти у банку. І тут жоден укр банк не може конкурувати з ексімом, хіба може ПУМБ ахметки на обслуговуванні корпоративних потреб, але там чітко знають, що робити з валютним прибутком, в боса біда...

Щодо ситуації з курсом, кілька спроб пройти рівень 28,08(07) були не вдалими, перевищення попиту над пропозицією викликало ріст курсу на МБ, який не так активно і динамічно підтримала готівка. Фактично курс вийшов з вузького діапазону 28,07-28,15 у трохи ширший 28-28,5. При чому, протягом двох днів не змогли піднятися вище 28,4, навіть не зважаючи на серйозні інформаційні спроби підігріти надлишковий інтерес до купівлі валюти. Карантин вихідного дня суттєво зменшив попит на імпорт-ширпотреб в час річного піку через «чорну п’ятницю». В такій ситуації абсолютно реальним залишається шанс вернутися до рівня 28,07 чи навіть 28.

Найбільшими небезпеками для курсу наступного тижня буде погашення ОВДП на більше 14 млрд грн. та можливе відшкодування великої суми ПДВ. Підозрюю, що в погашенні не так багато коштів нерезидентів а більшість – кошти банків, які на МБ не підуть. По перше, валютна позиція, по друге, кінець року і баланс треба виправляти в максимально позитивний. Крім того, нерезиденти зараз не будуть розхитувати курс і ситуацію в країні, в очікуванні нового президента США, стабілізації ситуації у світі, росту емердженів, виходу надлишку надрукованих доларів і євро на інші ринки для забезпечення і генерування прибутку. ПДВ «слуги» пообіцяли притримати для закриття дири в бюджеті. Не знаю чи саме це причина затримки ПДВ, швидше є багато тих, хто не хоче платити за відшкодування і пробує не допустити повернення азарівщини. Ось їх і заганяють в «схеми» повним стопом виплат. В любому випадку, є велика імовірність, що ПДВ притримають.

Як на мене, шанси вернутися нижче 28,15 і вийти вище 28,4 – 50 на 50, чи навіть 60 на 40.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.