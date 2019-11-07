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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 лис, 2020 20:10
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Нижче 28,08 на МБ пройти не змогли. Сьогодні спроба піднятися над 28,20. Зрозуміло, що це одиничні не великі покупки у банків спекулянтів і готівка, практично, на "Рижика" не відреагувала. Але за останні дні знову насипалося багато негативної інформації, що може активізувати покупки...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:21
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Щодо сьогоднішнього обговорення погашення євробондів Укрексімомо, я писав тут про погашення банком цієї позики. І писав причину чому вони це зробили - ця позика спричиняла значну частку в отриманому збитку через курсові різниці (я пояснював не раз, як валютні кредити в період девальвації грн впливають на економіку). Позику цю, наскільки памятаю, вони брали не для себе, а переспрямували її в валютні ОВДП.
Я не банкір, але підозрюю, що валютні депозити клієнтів-фізичних осіб розміщаються в банках на терміни півроку-рік і банки не можуть ними так просто розпоряджатися. А укрексім є імпортно-експортним банком. Там обслуговується багато клієнтів з значною часткою ЗЕД. Відповідно, банк має депозити юриків, які можуть бути тривалішими по термінах, які перерозміщає далі, але, саме головне, банк видав багато валютних кредитів, за обслуговування яких клієнти платять валюту, також валютні ОВДП, за які мінфін платить валюту, плюс відсотки з конвертації у валюти клієнтів - це головні джерела власної валюти у банку. І тут жоден укр банк не може конкурувати з ексімом, хіба може ПУМБ ахметки на обслуговуванні корпоративних потреб, але там чітко знають, що робити з валютним прибутком, в боса біда...
Щодо ситуації з курсом, кілька спроб пройти рівень 28,08(07) були не вдалими, перевищення попиту над пропозицією викликало ріст курсу на МБ, який не так активно і динамічно підтримала готівка. Фактично курс вийшов з вузького діапазону 28,07-28,15 у трохи ширший 28-28,5. При чому, протягом двох днів не змогли піднятися вище 28,4, навіть не зважаючи на серйозні інформаційні спроби підігріти надлишковий інтерес до купівлі валюти. Карантин вихідного дня суттєво зменшив попит на імпорт-ширпотреб в час річного піку через «чорну п’ятницю». В такій ситуації абсолютно реальним залишається шанс вернутися до рівня 28,07 чи навіть 28.
Найбільшими небезпеками для курсу наступного тижня буде погашення ОВДП на більше 14 млрд грн. та можливе відшкодування великої суми ПДВ. Підозрюю, що в погашенні не так багато коштів нерезидентів а більшість – кошти банків, які на МБ не підуть. По перше, валютна позиція, по друге, кінець року і баланс треба виправляти в максимально позитивний. Крім того, нерезиденти зараз не будуть розхитувати курс і ситуацію в країні, в очікуванні нового президента США, стабілізації ситуації у світі, росту емердженів, виходу надлишку надрукованих доларів і євро на інші ринки для забезпечення і генерування прибутку. ПДВ «слуги» пообіцяли притримати для закриття дири в бюджеті. Не знаю чи саме це причина затримки ПДВ, швидше є багато тих, хто не хоче платити за відшкодування і пробує не допустити повернення азарівщини. Ось їх і заганяють в «схеми» повним стопом виплат. В любому випадку, є велика імовірність, що ПДВ притримають.
Як на мене, шанси вернутися нижче 28,15 і вийти вище 28,4 – 50 на 50, чи навіть 60 на 40.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:41
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Это не проблема. Срок каждого депозита небольшой, но одни заканчиваются, другие размещаются, в результате общий объем пассивов получается поддерживать на нужном уровне. Сохраняя небольшой резерв, эти вклады вполне можно пускать на долгосрочное кредитование. Даже текущие счета в этом участвуют, но в меньшей доле. Собственно, основная функция банка - служить посредником между вкладчиком и заемщиком, интересы которых не совпадают.
Проблема у всех банков в другом. Возможности валютного кредитования ограничены нормативкой, а желающих разместить валютные вклады хватает. Получается перекос по позициям. Возможно, у Эксима эта проблема стоит чуть менее остро, если его внешнеэкономическая ориентированность осталась не только в названии, но она есть. Именно поэтому избавление от части дорогих валютных пассивов выглядит разумным.
Т.е. шанс остаться в обозначенном коридоре Вы оцениваете как нулевой? Предлагаю хоть 10% ему выделить
Додано: П'ят 20 лис, 2020 22:09
Добрий вечір, радий читати. Дуже часто зустрічаюся з проблемою того, що чим повніше і детальніше описую всі складові складного економічного процесу, тим довший і складніший текст виходить. Багато хто не дочитує чи не розуміє написане. Тому тут описав відносно схематично, пояснюючи, головне - Укрексім має більше джерел отримання валюти і саме ВЛАСНОЇ, ніж інші банки.
По нормі видачі кредиту, чим більший портфель депозитів, тим більше можна видати кредитів, не зустрічав банків, які б закривали всю позицію по кредитах (ну може Приват, Ексім і ПУМБ через специфіку діяльності-клієнтів і історію формування попередніх довгострокових кредитів). Тут гостріша інша проблема, яку ми тут обговорювали - відсутність клієнтів, спроможних взяти кредит...
Щодо діапазону, я залишив всі 100% на те, що залишимося в діапазоні 28-28,5 Просто, якщо відшкодують ПДВ раптом, то пропозиція валюти на МБ зменшиться і курс має шанс піти над 28,4. А якщо цього не станеться, то виглядає на те, що грн ресурсу купувати по 28,3+ багато не знайдеться, плюс тим, хто не отримав відшкодування прийдеться вийти з пропозицією... Простояти тиждень в межах 28,3-28,4 буде важко.
Гарних всім вихідних. Завтра велике свято, принагідно вітаю Михайлів і згадую шановного Майка 41, а в неділю ми будемо обирати собі мера...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 21 лис, 2020 08:59
orest стосовно кредитування: 5-7-9% це для юр осіб, для пересічного мало що змінілось у кращу сторону: ставки від 30+ (це краще ніж швидко гроші та інші "ломбарди") , але кліентів на кредити дуже мало
Укрєксім: в останні місяці спостерігаю найкращі курси купівлі валюти (по євро взагалі в топ 2), але в кассах немає достатньо гривні (200-500макс, 1000 євро продати тільки з дозволу нач.відділення),
чому мало гривні в кассах? банкі єкономлять на інкасації (2 рокі тому інкасація 2 раза на тиждень, з 2018 тільки один, до того ж одна машина везе інкасацію на 3-4 банка
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