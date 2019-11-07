Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Сьогодні на первинці Мінфін розмістив практично копійка в копійку стільки ж, скільки погасить і виплатить протягом цього тижня. Банки перепозичили, правда і відсотки стали нічогенькими: 10-12% залежно від терміну.
Крім того, сьогодні всі інформаційні ресурси по кілька разів ретранслювали новину про проблеми з виконанням розхідної частини бюджету по не захищених статтях. Але для курсу це дуже добре, адже не буде що пиляти-схематозити і конвертувати.
Ну і сьогодні стало зрозуміло, що влада зробить все, дослівно і фактично ВСЕ, щоб повернути МВФ. А це явно не ознака розхитування ситуації і не надмірна девальвація (адже дефіцит бюджету на 2021 треба суттєво скоротити, а отже і витрати на повернення і обслуговування боргу, а значить грн треба зміцнювати, щоб борг і відсотки в грн еквіваленті зменшувалися).
Вчора на МБ шпекулянти закинули Рижика на дах, а сьогодні скинули... Шкода тваринку і нерви вразливих соміків
У розрізі курсу баланс розміщенного / повернутого - далеко не єдине. Питання у тому, скільки валюти обміняють (обміняли) на гривню для купівлі ОВДП, і скільки гривень піде на МБ завтра після погашення. Бо в поточній ситуації я не певен, що буде багато перших... а скільки потенційних других, побачимо завтра зранку, коли з'являться дані по ОВДП у нерезидентів (ну, і далі протягом кількох днів по факту).