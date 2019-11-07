Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 25 лис, 2020 20:11

headshaker Міняти валюту для оплати ОВДП ніхто не мав і не міняв. Не думаю, що з сьогоднішнього погашення щось попаде нерезидентам. Відповідно і на МБ нічого б не мало попасти. Трохи більше грн інструменту зявится у банків-шпекулянтів. Вони вже сьогодні хуліганили на МБ поки імпортери чекали ПДВ...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.