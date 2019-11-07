Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Сьогодні на первинці Мінфін розмістив практично копійка в копійку стільки ж, скільки погасить і виплатить протягом цього тижня. Банки перепозичили, правда і відсотки стали нічогенькими: 10-12% залежно від терміну. Крім того, сьогодні всі інформаційні ресурси по кілька разів ретранслювали новину про проблеми з виконанням розхідної частини бюджету по не захищених статтях. Але для курсу це дуже добре, адже не буде що пиляти-схематозити і конвертувати. Ну і сьогодні стало зрозуміло, що влада зробить все, дослівно і фактично ВСЕ, щоб повернути МВФ. А це явно не ознака розхитування ситуації і не надмірна девальвація (адже дефіцит бюджету на 2021 треба суттєво скоротити, а отже і витрати на повернення і обслуговування боргу, а значить грн треба зміцнювати, щоб борг і відсотки в грн еквіваленті зменшувалися). Вчора на МБ шпекулянти закинули Рижика на дах, а сьогодні скинули... Шкода тваринку і нерви вразливих соміків
У розрізі курсу баланс розміщенного / повернутого - далеко не єдине. Питання у тому, скільки валюти обміняють (обміняли) на гривню для купівлі ОВДП, і скільки гривень піде на МБ завтра після погашення. Бо в поточній ситуації я не певен, що буде багато перших... а скільки потенційних других, побачимо завтра зранку, коли з'являться дані по ОВДП у нерезидентів (ну, і далі протягом кількох днів по факту).
headshaker Міняти валюту для оплати ОВДП ніхто не мав і не міняв. Не думаю, що з сьогоднішнього погашення щось попаде нерезидентам. Відповідно і на МБ нічого б не мало попасти. Трохи більше грн інструменту зявится у банків-шпекулянтів. Вони вже сьогодні хуліганили на МБ поки імпортери чекали ПДВ... П.С. У всьому світі на фоні вакцини і впевненої передачі влади Байдену (до речі, команда Джо виглядає супер професійно, впевнено і обнадійливо) інвестори скидають бакси, золото і заходять в більш ризиковані і прибуткові активи, на чому долар поки сиплеться в тартарари разом з золотом. Емерджени і сировини ростуть по всіх фронтах. І тільки у нас "всім" треба бакс інших варіантів пристроїти активи "гіпер успішні бізнесмени-великі будівельники" не бачать
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Шмигаль, а швидше значно більш впливове оточення Зеленського, зараз між Сциллою і Харибдою. З однієї сторони ті, кого вдалося затягнути у ВР, як от, наприклад, великий любитель Мазератті з Вінницької області, в минулому депутат обласної ради від минулої влади, а зараз депутат ВР від нової, який успішну кондитерку в Могильові-Подільському фактично проміняв на будівельний альянс і олігархи, а з іншої МВФ, без якої економіці настане триндець протягом пів року. Перші можуть менше заробити якийсь час, але всі залишаться на своїх місцях, а от другі, без виконання вимог і глибоких вибачень, пошлють остаточно і тоді вже ніхто нічого не заробить ні зараз ні потім.
Тому, в який раз повторюю, розхідну частину бюджету можна виконати тільки на справді необхідні речі, яких ддддаааллллееекооо не 300 млрд. Погодити бюджет 2021 з МВФ, з усіма їх вимогами, прийняти його і чекати спокійно приходу Байдена, не натворивши справ, після яких наступного року прийдеться "звільнити місце" і працювати спокійно і успішно до кінця терміну. Для цього вистачить ресурсу з запланованими до кінця року запозиченнями на внутрішньому ринку. Можливо, прийдеться притримати ПДВ за два місяці таки, чи збільшити запозичення на пару десятків млрд, що не є проблемою. Можливо, для виконання згаданих запозичень з певним збільшенням, комусь з назвою, схожою до Нафтогаз, прийдеться злити валюти на МБ, щоб купити ОВДП на 10-15 млрд. З усіма наслідками для курсу...
П.С. Тільки це все не точно, це мої припущення...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.